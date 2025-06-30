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Новини Візит Вадефуля до Києва
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Глава МЗС Німеччини Вадефуль прибув до Києва. ФОТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з першим візитом до України вранці 30 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Путін прагне силою завадити Україні самій визначати свою долю. Його війна має на меті не що інше, як підкорення України. Він атакує українців жорстоким терором бомбардувань. Щодня і щоночі вмирають люди у власних домівках - у Києві, в Одесі, в Дніпрі. Але попри всю руйнацію і весь терор, українці щодня знову і знову з рішучістю захищають свою країну, свою свободу і своє майбутнє. Вони демонструють неймовірну мужність, силу та витривалість. Це заслуговує на нашу найвищу шану", - заявив Вадефуль.

Міністр пообіцяв подальшу підтримку України.

"Наша підтримка свободи України є свідченням нашої непохитності як європейців. Росія сподівається, що ми ослабимо нашу допомогу. (...) Ми і надалі будемо твердо стояти на боці України, щоб вона могла успішно захищатися - за допомогою сучасної системи протиповітряної оборони та іншого озброєння, гуманітарної та економічної допомоги. З цим зобов'язанням я сьогодні приїхав до Києва", - зазначив глава МЗС Німеччини.

На думку Вадефуля, саме в Україні тепер "вирішується, чи залишиться наша Європа місцем, де цінуються свобода та гідність людини, - чи ж стане континентом, де насильство змінює кордони".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чим більш послідовним Захід буде у своїй підтримці України, тим більша ймовірність того, що Путін погодиться на переговори, - Вадефуль

"Українці та українки захищають не лише свободу та суверенітет своєї країни, а й безпеку та свободу Європи від агресії Путіна. Саме тому ми й надалі зосереджуватимемо всі наші зусилля на підтримці України. Свобода й майбутнє України - це найважливіше завдання нашої зовнішньої та безпекової політики", - запевнив він.

Міністр висловив переконання в серйозності намірів України завершити війну та нагадав про важливість санкцій проти Росії.

"Україна неодноразово доводила, що готова завершити цю війну шляхом серйозних переговорів. Натомість Путін не відступає ні від однієї зі своїх максималістських вимог - він не хоче переговорів, він хоче капітуляції. І поки це так, ми й надалі обмежуватимемо здатність Путіна фінансувати цю злочинну війну за допомогою санкцій. Над цим ми інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7", - сказав він.

Вадефуль також зазначив, що нинішні дії Путіна "мають стати для нас у Німеччині серйозним попередженням".

"Ідеологія імперіалізму, яка керує Путіним, - це найбільша загроза нашій безпеці в Німеччині та Європі. Рішучість партнерів по НАТО інвестувати в майбутньому 5 відсотків у сферу оборони та безпеки чітко свідчить про те, що ми як союзники готові постійно захищати нашу свободу і безпеку", - наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ становить загрозу для мирного життя та свободи в Німеччині, - глава МЗС Вадефуль

Йоганн Вадефуль приїхав в Україну
Йоганн Вадефуль приїхав в Україну
Йоганн Вадефуль приїхав в Україну

Автор: 

візит (1624) Київ (19794) Вадефуль Йоганн (29)


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Топ коментарі
+5
Восімь лєт дамбілі мальчіка?
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30.06.2025 09:09 Відповісти
+4
Так хто приніс цю біду як не варвари кацапи ? "асвабадители" зруйнували половину Донбаса убили сотні тисяч невиних людей і вигнали з своїх домівок мільйони людей так кого ти захищаєш ?
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30.06.2025 09:17 Відповісти
+4
Все так, але завдяки таким під..рам як "Denys Den" в нашу країну прийшла війна.
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30.06.2025 09:18 Відповісти
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Союзники вітаємо !
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30.06.2025 08:54 Відповісти
Тауруси та Еврофайтери мабуть привіз
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30.06.2025 09:01 Відповісти
Что Украина имела до 2014 года?

1. Экономику, более менее, стабильную.

2. Транзитный потенциал.

3. 45 млн. населения.

4. Уровень жизни и соц. Обеспечения, который как оказалось, не самый худший в Европе.

5. Перспективы для жителей, хочешь, развивайся на западе, хочешь, вали на восток, но был свободный выбор!

Что имеет Украина сейчас кроме лозунгов про светлое будущее? Разоренную экономику, внешний долг больше годового ВВП ( не известно во сколько раз), воров на всех уровнях гос. управления сотни тысяч погибших и покалеченных, молодежь без перспективы!
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30.06.2025 09:02 Відповісти
Восімь лєт дамбілі мальчіка?
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30.06.2025 09:09 Відповісти
Так хто приніс цю біду як не варвари кацапи ? "асвабадители" зруйнували половину Донбаса убили сотні тисяч невиних людей і вигнали з своїх домівок мільйони людей так кого ти захищаєш ?
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30.06.2025 09:17 Відповісти
Загляните хотя бы в 2008 год? Хехрен, глупые вопросы задавать! Кто принес? Пистоболы и дибилы!
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30.06.2025 09:25 Відповісти
дуже "ВІЛЬНИЙ" вибір був... настільки "ВІЛЬНИЙ", що коли вирішили ним скористатися, то кацапи напали. Згинь.
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30.06.2025 09:33 Відповісти
Уровєнь жизні кажешь? Та ти *******. Піздуй у совок, ьам твій рівень життя. Кацапе
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30.06.2025 10:08 Відповісти
Назови мне хоть одного политика, который сделал для Украины или народа хорошо. Потом можешь какашками плеваться)
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30.06.2025 10:18 Відповісти
Политиков, судей, ментов в Украине назначали в Рашке. Выбирали самых вороватых и тупых. Они обеспечили Украине коррупцию, низкие пенсии и зарплаты. Стоит ли здесь перечислять всех их с российскими паспортами ? Их было повально много во всех эшелонах власти.
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30.06.2025 10:32 Відповісти
Вопрос был поставлен по другому! И не рассказывайте то, о чем не знаете лично! Пересказы не интересны!
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30.06.2025 10:37 Відповісти
Какой вопрос ? Когда Украиной управляли кремлевские выкормыши, уровень жизни был найнизшим в Европе идаже СНГ. Российских паразитов погнали, так теперь они танков наслали. Вот и весь вопрос.
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30.06.2025 10:43 Відповісти
Вопрос был такой!- " Кто из современных украинских политиков сделал, что то хорошее Украине, а не себе?
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30.06.2025 10:47 Відповісти
По сравнению с российскими назначенцами - В.Зеленский, В.Кличко, Ю.Свириденко, М.Федоров, О.Стефанишина, В.Малюк.... Долго перечислять.
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30.06.2025 10:54 Відповісти
Все так, але завдяки таким під..рам як "Denys Den" в нашу країну прийшла війна.
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30.06.2025 09:18 Відповісти
Ты, убогий меня знаешь? Я до пенсии служил и работал мозгами и руками, а не Языком! Посмотри фильм " Режим" НВО начало его снимать в 2022 году! Очень интересно!
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30.06.2025 09:35 Відповісти
Достатньо перечитати твій висєр зверху щоб зрозуміти, що ти або кацапська потвора або ватна-ригоанальна жаба. Сидиш тут ватно-кацапські наративи ***********.
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30.06.2025 09:59 Відповісти
Ти ворог чи дурень ,хто на кого напав, хто зруйнував Україну, хто живе імперськими амбіціями ,тому згинь паскуда.
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30.06.2025 10:07 Відповісти
МЗС планктон? Голова не болит после вчера? На работу с новыми мысТлями?
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30.06.2025 10:09 Відповісти
Ми й надалі обмежуватимемо здатність Путіна фінансувати цю злочинну війну за допомогою санкцій. Над цим ми інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7" - Глава МЗС Німеччини Вадефуль, Київ.

Ще раз! Ключеві слова Санкції... обмежувати здатність Путіна фінансувати злочинну війну... інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7".

Однак ЄС недієздатне як НАТО, ООН,... і все інше, яке зовні керується з кремлівського обкому - насправді є наміри, але відсутня спроможність - хотіли, навіть дуже хотіли, - але не змогли ... з об'єктивних причин. Демократія, force majeure / обста́вини неперебо́рної си́ли...

Правління колгоспу ніби намагається прийняти рішення щодо пакетів санкцій ЄС проти Росії, але Москва проти. І її представники в Правлінні колгоспу торпедують можливе рішення...

ЄС, НАТО, і все інше КОНСЕНСУАЛЬНЕ - це колгоспи, які керуються з обкому в Москві.

А Орбан, Фіцо, ... (ще, напевно є в запасі уполномочєнниє Кремлем... інколи працюють по вахтовому методу..) - "уполномочєнниє прєдставітєлі московського обкому і лічно т. Путіним...

Отакі вистави типу казав пан кожух дам... час від часу розігруються на публіку...

І хто головний/господар в тій Європі, яка завжди намагається "консенсуально" противитися Злу ? Європі давно пора https://www.facebook.com/fatheryevhen/posts/1895891820675236/?locale=uk_UA або труси одягнути, або хрестик зняти...
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30.06.2025 09:54 Відповісти
Европа може розчавити кацапію, але ж кацапські гроши заважають
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30.06.2025 10:05 Відповісти
Добре що не Єрмака послали зустрічати.Він вже всім сидить в печінках.
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30.06.2025 10:25 Відповісти
 
 