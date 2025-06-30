Глава МЗС Німеччини Вадефуль прибув до Києва. ФОТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з першим візитом до України вранці 30 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Путін прагне силою завадити Україні самій визначати свою долю. Його війна має на меті не що інше, як підкорення України. Він атакує українців жорстоким терором бомбардувань. Щодня і щоночі вмирають люди у власних домівках - у Києві, в Одесі, в Дніпрі. Але попри всю руйнацію і весь терор, українці щодня знову і знову з рішучістю захищають свою країну, свою свободу і своє майбутнє. Вони демонструють неймовірну мужність, силу та витривалість. Це заслуговує на нашу найвищу шану", - заявив Вадефуль.

Міністр пообіцяв подальшу підтримку України.

"Наша підтримка свободи України є свідченням нашої непохитності як європейців. Росія сподівається, що ми ослабимо нашу допомогу. (...) Ми і надалі будемо твердо стояти на боці України, щоб вона могла успішно захищатися - за допомогою сучасної системи протиповітряної оборони та іншого озброєння, гуманітарної та економічної допомоги. З цим зобов'язанням я сьогодні приїхав до Києва", - зазначив глава МЗС Німеччини.

На думку Вадефуля, саме в Україні тепер "вирішується, чи залишиться наша Європа місцем, де цінуються свобода та гідність людини, - чи ж стане континентом, де насильство змінює кордони".

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"Українці та українки захищають не лише свободу та суверенітет своєї країни, а й безпеку та свободу Європи від агресії Путіна. Саме тому ми й надалі зосереджуватимемо всі наші зусилля на підтримці України. Свобода й майбутнє України - це найважливіше завдання нашої зовнішньої та безпекової політики", - запевнив він.

Міністр висловив переконання в серйозності намірів України завершити війну та нагадав про важливість санкцій проти Росії.

"Україна неодноразово доводила, що готова завершити цю війну шляхом серйозних переговорів. Натомість Путін не відступає ні від однієї зі своїх максималістських вимог - він не хоче переговорів, він хоче капітуляції. І поки це так, ми й надалі обмежуватимемо здатність Путіна фінансувати цю злочинну війну за допомогою санкцій. Над цим ми інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7", - сказав він.

Вадефуль також зазначив, що нинішні дії Путіна "мають стати для нас у Німеччині серйозним попередженням".

"Ідеологія імперіалізму, яка керує Путіним, - це найбільша загроза нашій безпеці в Німеччині та Європі. Рішучість партнерів по НАТО інвестувати в майбутньому 5 відсотків у сферу оборони та безпеки чітко свідчить про те, що ми як союзники готові постійно захищати нашу свободу і безпеку", - наголосив міністр.

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