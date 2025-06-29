РФ становить загрозу для мирного життя та свободи в Німеччині, - глава МЗС Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг від недооцінювання загрози, яку Росія становить для Німеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
Так, за його словами російська агресія проти України залишається найбільшою загрозою безпеці в Європі та найважливішим питанням німецької зовнішньої політики.
"Росія також становить безпосередню загрозу для нашого мирного життя та свободи у Німеччині", – наголосив Вадефуль.
Як зазначається, він неодноразово попереджав про загрозу з боку Росії в минулому.
У нещодавньому інтерв'ю Spiegel міністр сказав: "Чим послідовнішою буде позиція Заходу щодо Москви, тим більша ймовірність того, що Володимир Путін погодиться на переговори".
Він додав, що продовження військової підтримки Києва "є необхідним для нашої свободи".
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і гада номер один в світі !!
Ця мразь кремлівська , як ракова пухлина , пустила своі мітастази по
всьому світу 😡
Незабаром прокинется дух самурая у дітей Ямато.
Козацький дух прокинувся давно.