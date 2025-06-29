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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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РФ становить загрозу для мирного життя та свободи в Німеччині, - глава МЗС Вадефуль

Вадефуль про загрозу для Німеччини з боку РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг від недооцінювання загрози, яку Росія становить для Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Так, за його словами російська агресія проти України залишається найбільшою загрозою безпеці в Європі та найважливішим питанням німецької зовнішньої політики.

"Росія також становить безпосередню загрозу для нашого мирного життя та свободи у Німеччині", – наголосив Вадефуль.

Як зазначається, він неодноразово попереджав про загрозу з боку Росії в минулому.

Також читайте: Ризик військового протистояння з РФ в Балтійському морі реальний, – глава МЗС Німеччини Вадефуль

У нещодавньому інтерв'ю Spiegel міністр сказав: "Чим послідовнішою буде позиція Заходу щодо Москви, тим більша ймовірність того, що Володимир Путін погодиться на переговори".

Він додав, що продовження військової підтримки Києва "є необхідним для нашої свободи".

Читайте: Глава МЗС Німеччини Вадефуль: Війна, найімовірніше, закінчиться переговорами. Повної капітуляції РФ очікувати не можна

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З путлєром НЕ розмовляти потрібно , а фізично знищити терориста
і гада номер один в світі !!
Ця мразь кремлівська , як ракова пухлина , пустила своі мітастази по
всьому світу 😡
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29.06.2025 12:38 Відповісти
Тевтонсткий дух поркидастся у Німетччині.
Незабаром прокинется дух самурая у дітей Ямато.
Козацький дух прокинувся давно.
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29.06.2025 12:43 Відповісти
Пора німцям зайнятися кацапською 5-ю колоною.
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29.06.2025 13:17 Відповісти
Це стало ОЧЕВИДНИМ, ще з часу, московської війни, проти Грузії та Ічкерії!!
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29.06.2025 13:51 Відповісти
де Тауриси? сциклива Европа
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29.06.2025 13:57 Відповісти
 
 