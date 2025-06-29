РФ представляет угрозу для мирной жизни и свободы в Германии, - глава МИД Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль предостерег от недооценивания угрозы, которую Россия представляет для Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
Так, по его словам российская агрессия против Украины остается самой большой угрозой безопасности в Европе и важнейшим вопросом немецкой внешней политики.
"Россия также представляет непосредственную угрозу для нашей мирной жизни и свободы в Германии", - подчеркнул Вадефуль.
Как отмечается, он неоднократно предупреждал об угрозе со стороны России в прошлом.
В недавнем интервью Spiegel министр сказал: "Чем последовательнее будет позиция Запада в отношении Москвы, тем больше вероятность того, что Владимир Путин согласится на переговоры".
Он добавил, что продолжение военной поддержки Киева "необходимо для нашей свободы".
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і гада номер один в світі !!
Ця мразь кремлівська , як ракова пухлина , пустила своі мітастази по
всьому світу 😡
Незабаром прокинется дух самурая у дітей Ямато.
Козацький дух прокинувся давно.
"Венн ді зольдатен
Дюрх ді штадт маршірен"!