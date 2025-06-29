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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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РФ представляет угрозу для мирной жизни и свободы в Германии, - глава МИД Вадефуль

Вадефуль об угрозе для Германии со стороны РФ

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль предостерег от недооценивания угрозы, которую Россия представляет для Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Так, по его словам российская агрессия против Украины остается самой большой угрозой безопасности в Европе и важнейшим вопросом немецкой внешней политики.

"Россия также представляет непосредственную угрозу для нашей мирной жизни и свободы в Германии", - подчеркнул Вадефуль.

Как отмечается, он неоднократно предупреждал об угрозе со стороны России в прошлом.

Также читайте: Риск военного противостояния с РФ в Балтийском море реален, - глава МИД Германии Вадефуль

В недавнем интервью Spiegel министр сказал: "Чем последовательнее будет позиция Запада в отношении Москвы, тем больше вероятность того, что Владимир Путин согласится на переговоры".

Он добавил, что продолжение военной поддержки Киева "необходимо для нашей свободы".

Читайте: Глава МИД Германии Вадефуль: Война, скорее всего, закончится переговорами. Полной капитуляции РФ ожидать нельзя

Автор: 

Германия (7099) россия (96446) Вадефуль Иоганн (28)


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З путлєром НЕ розмовляти потрібно , а фізично знищити терориста
і гада номер один в світі !!
Ця мразь кремлівська , як ракова пухлина , пустила своі мітастази по
всьому світу 😡
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29.06.2025 12:38 Ответить
Тевтонсткий дух поркидастся у Німетччині.
Незабаром прокинется дух самурая у дітей Ямато.
Козацький дух прокинувся давно.
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29.06.2025 12:43 Ответить
Пора німцям зайнятися кацапською 5-ю колоною.
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29.06.2025 13:17 Ответить
Це стало ОЧЕВИДНИМ, ще з часу, московської війни, проти Грузії та Ічкерії!!
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29.06.2025 13:51 Ответить
де Тауриси? сциклива Европа
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29.06.2025 13:57 Ответить
спитай у ілони з рудим дідом
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29.06.2025 14:25 Ответить
А ну утніть:
"Венн ді зольдатен
Дюрх ді штадт маршірен"!
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29.06.2025 14:33 Ответить
 
 