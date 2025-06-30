До Києва прибула делегація з оборонної промисловості уряду Німеччини, - Вадефуль
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль розповів, що із візитом до України з ним прибула делегація оборонної промисловості.
Про це він заявив під час пресконференції з Андрієм Сибігою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Міністр зазначив, що Україна та Німеччина домовилися про посилення співпраці з оборонною промисловістю.
"Ми хочемо створити нові спільні підприємства, щоб Україна могла швидше і більше виробляти для власної оборони, адже ваші потреби величезні", - зазначив Вадефуль.
Глава МЗС Німеччини наголосив, що 30 червня вперше привіз із собою "делегацію з оборонної промисловості уряду Німеччини".
"Наша співпраця в оборонній сфері – це справжній козир.Вона є логічним продовженням наших поставок матеріалів, і ми навіть можемо отримати від цього взаємну вигоду, адже завдяки вашій винахідливості та досвіду ми також стаємо кращими. Ми бачимо своє завдання в тому, щоб допомогти Україні, щоб вона могла вести переговори з позиції сили", - додав міністр.
На питання щодо того, якої саме співпраці в оборонній сфері він очікує, він прямо не відповів.
"Я вважаю, що зараз ми вступаємо в нову фазу співпраці і що нам потрібно більше залучення німецьких підприємств в Україну. Готовність до цього є, але потрібно подолати деякі перешкоди, бюрократичні перешкоди, а також інші проблеми у співпраці", - сказав він.
Тому, за його словами, зараз він взяв "представників оборонної промисловості до президента України, щоб ми могли обговорити ці питання".
"Я вважаю, що тісніша співпраця в цьому питанні відповідає інтересам обох сторін", - додав він.
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