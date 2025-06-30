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Новини Візит Вадефуля до Києва
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Путін планує зламати волю Заходу, але цього не можна допустити, - Вадефуль

Вадефуль про Путіна та його очікування від Заходу

Російський диктатор Володимир Путін очікує, що йому вдасться зламати волю Заходу до спротиву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

"Він (Путін, - ред.) прагне того, щоб ми всі втомилися, щоб ми були розчаровані. Але саме цього ми не можемо собі дозволити. Бо тут на кону дуже багато. Ви (українці, - ред.) дуже мужньо чините опір. Путін бачить це і він розраховує на те, що наша увага ослабне, що наша увага переключиться на нові кризи, і це показали останні декілька тижнів. І тому я кажу абсолютно чітко, в Німеччині і щодо Німеччини — Путіну це не вдасться.", - зазначив Вадефуль.

Він зазначив у разі поразки України, програє і Німеччина, і усі європейські країни.

"Ми втратимо не лише правову систему, яку ми захищаємо, а й віру в те, що миропорядок, який ми встановили після падіння Берлінського муру, після возз'єднання Європи, можна знищити знову нападницькою війною, як це вже траплялося століттями в Європі, і що ми, як гадалося, вже подолали. А цього не можна допустити", - додав міністр.

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Автор: 

путін володимир (24230) війна в Україні (5022) Вадефуль Йоганн (29)


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"...волю Заходу до спротиву..."
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30.06.2025 14:01 Відповісти
ви втомилися, бідненькі.
а українці не втомилися, ми термінатори русскоязичну мразоту 4 рік убивати.
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30.06.2025 14:06 Відповісти
Я думаю пуйло би точно не прогадав якщо напав би на Німеччину чи Польщу, вони би обіссялися і розбіглися би десь в Іспанію.
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30.06.2025 15:10 Відповісти
Jesli nemci poderzyvajet Ukrainu eto xoroso.U nemcev jest svoji dolgi kacapam,proigrat vtoroju mirovuju vojnu kogda sootnosenyja poter byla 1k 20 polzu nemcev obydno konecno.No vremia jest vsio postavit na mesto,tem boleje teper kogda uze glavnyje sojuzniki amerikansi i anglicani budet drugoj storone,bez nix kacapi vtoruju mirovuju proigrali na 100%
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30.06.2025 14:13 Відповісти
Чи можна зламати те, чого немає?
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30.06.2025 14:44 Відповісти
 
 