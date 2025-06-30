Путін планує зламати волю Заходу, але цього не можна допустити, - Вадефуль

Російський диктатор Володимир Путін очікує, що йому вдасться зламати волю Заходу до спротиву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

"Він (Путін, - ред.) прагне того, щоб ми всі втомилися, щоб ми були розчаровані. Але саме цього ми не можемо собі дозволити. Бо тут на кону дуже багато. Ви (українці, - ред.) дуже мужньо чините опір. Путін бачить це і він розраховує на те, що наша увага ослабне, що наша увага переключиться на нові кризи, і це показали останні декілька тижнів. І тому я кажу абсолютно чітко, в Німеччині і щодо Німеччини — Путіну це не вдасться.", - зазначив Вадефуль.

Він зазначив у разі поразки України, програє і Німеччина, і усі європейські країни.

"Ми втратимо не лише правову систему, яку ми захищаємо, а й віру в те, що миропорядок, який ми встановили після падіння Берлінського муру, після возз'єднання Європи, можна знищити знову нападницькою війною, як це вже траплялося століттями в Європі, і що ми, як гадалося, вже подолали. А цього не можна допустити", - додав міністр.

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