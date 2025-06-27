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Новини Санкції проти Росії
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Макрон про 18-й пакет санкцій: Це потужний удар по економіці РФ, здатний змусити повернутися до перемовин

Французькі депутати критикують Макрона

Європейський Союз найближчими днями затвердить 18-й пакет санкцій проти Росії, який стане найамбітнішим з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, нові обмеження стосуватимуться фінансового та енергетичного секторів і передбачатимуть, зокрема, ембарго на російську нафту, яка була перероблена в третіх країнах. Макрон наголосив, що це буде "потужний сигнал" та додав, що ініціює також зниження цінової стелі на російську нафту.

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Президент Франції зазначив, що пакет погоджено з партнерами з Великої Британії, США, Канади та Японії й він узгоджується з ініціативами, які зараз просуваються в американському Сенаті. Метою є нанесення удару по російській економіці, здатного змусити Кремль повернутися до переговорів.

Учасники саміту також підтвердили зобов’язання щодо посилення військової та фінансової підтримки України та підготовки умов для справедливого і тривалого миру.

"Це важливо ухвалити, оскільки це буде потужний стримувальний удар по російській економіці, здатний змусити Росію повернутися за стіл переговорів", - зазначив Макрон.

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Автор: 

росія (66431) санкції (12261) Макрон Емманюель (1533)


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Топ коментарі
+13
А попередні санкції для чого приймалися ?
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27.06.2025 13:08 Відповісти
+8
тобто, усі попередні санкції настільки були недієві, що кацапів навіть до перемовин не змусили? Хоча на перемовинах вони тільки свої ультиматуми гнуть? Офігєнні у вас "пекельні санкції", куколди ви імпотентні!
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27.06.2025 13:10 Відповісти
+4
та ну на....мені вже страшно за них,ще трішкии і включу режим занепокоєння
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27.06.2025 13:10 Відповісти
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А попередні санкції для чого приймалися ?
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27.06.2025 13:08 Відповісти
для галочки
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27.06.2025 13:11 Відповісти
та ну на....мені вже страшно за них,ще трішкии і включу режим занепокоєння
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27.06.2025 13:10 Відповісти
Артіст... Артіст Мулєн Руж
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27.06.2025 13:10 Відповісти
тобто, усі попередні санкції настільки були недієві, що кацапів навіть до перемовин не змусили? Хоча на перемовинах вони тільки свої ультиматуми гнуть? Офігєнні у вас "пекельні санкції", куколди ви імпотентні!
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27.06.2025 13:10 Відповісти
Ці претензії можна було б виставляти, якби зелене кодло наклало санкції на тіньовий нафтогін «Дружба».
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27.06.2025 13:13 Відповісти
Про зелену шоблу взагалі мова не йде - це просто держзрадники.
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27.06.2025 13:23 Відповісти
Їх треба було ще в 14-му накласти.
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27.06.2025 14:36 Відповісти
Якби санкції були недієві, москалі б не скорочували видатки бюджету 2025 року.....
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27.06.2025 13:32 Відповісти
Як той - так зразу
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27.06.2025 13:11 Відповісти
Долбан сказал неподдержит!Макарон введи санкции против орбана!и как там его фиКсы!
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27.06.2025 13:12 Відповісти
Такий старий в в казки вірить...
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27.06.2025 13:14 Відповісти
чергова 18 галочка потужного поносу
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27.06.2025 13:14 Відповісти
Опять потужнисть?
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27.06.2025 13:21 Відповісти
все это трындешь, пуйло что хочет то и творит- как и трам, с позиции силы
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27.06.2025 13:23 Відповісти
такий потужний як наш Потужний
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27.06.2025 13:26 Відповісти
Перестаньте як срані амери боятися розвалу рашки, поділіть та властвуйте вже нарешті! Де Рейган, де Тетчер?? Ці би вже пошматували це непорозуміння! Якшо відчуваєте агресію від людини, самий ефективний спосіб це зробити боляче, тоді агресія махом злітає!
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27.06.2025 13:26 Відповісти
Ніхто не боїться ніякого розвалу, якого, тим більше, не буде. Бояться ядрьоної бомби.
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27.06.2025 14:35 Відповісти
В 90х умоляли не розвалюватися, зараз та сама херня, якби ми мали ЯЗ
1: Хер би хто напав.
2: Хер би дозволили мислити про новосросію!
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27.06.2025 15:58 Відповісти
епоха потужних рішень та птужних мененжерів
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27.06.2025 13:34 Відповісти
ПОТУЖНИХ ДОВБОДЯТЛИВ!!!!БЕЗМОЗГЛЫХ!НА ГЕЛЬЯТИНУ УСИХ!!!!ПРЯВИТЕЛЕЙ ВОРОВ!!!!
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27.06.2025 13:57 Відповісти
на четвертому році війни потужні і амбітні санкції змінили на більш потужні і більш амбітні. а де фото макрона з неЛохом, чому Лідор не призентує таку потужну потужність?
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27.06.2025 13:36 Відповісти
надулися и всралися а кацапам по барабану
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27.06.2025 13:41 Відповісти
«Перемовини...»позиція раші відома і ніколине зміниться...про перемону і знищення терористичного угрупування мови вже немає...
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27.06.2025 13:43 Відповісти
поки тільки в уяві..., якщо безперервно говорити про санкції, на жаль, вони нікого не зачеплять...
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27.06.2025 14:17 Відповісти
Конгрес нічого не ухвалював так що, куйня це. російський тіньовий флот знахабнів,тепер без всяких документів і погоджень просто напролом йде разом з військовим конвоєм з одного човна і ніхто не їх зупиняє..
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27.06.2025 14:24 Відповісти
Коли Росія видихнеться, тоді Україна має йти в атаку. Тільки Україні потрібна нормальна влада не корумпована орг злочиннiсть, щоб отримати Ленд Ліз із 500 мільярдів.
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27.06.2025 14:25 Відповісти
Коли росія видихнеться, в атаку йти буде вже нікому. Не залишиться українців...
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27.06.2025 14:34 Відповісти
Нічого не зрозуміло. Навіщо тоді воювали проти Гітлера? Навіщо бомбили Ірак? Навіщо бомбили Іран? Достатньо ж було лише ввести потужні нищівні санкції і вони самі б приповзли благати пощади і виконали б будь-які вимоги.
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27.06.2025 14:33 Відповісти
француз МАКАРОН,захворів"зеленою інфекцією" ,котра називається "потужність брехні"
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27.06.2025 14:50 Відповісти
потужна потужність!

а перші 17 разів то сцянина була для замилення очей, так розумію?
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27.06.2025 14:59 Відповісти
 
 