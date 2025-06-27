Макрон про 18-й пакет санкцій: Це потужний удар по економіці РФ, здатний змусити повернутися до перемовин
Європейський Союз найближчими днями затвердить 18-й пакет санкцій проти Росії, який стане найамбітнішим з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, нові обмеження стосуватимуться фінансового та енергетичного секторів і передбачатимуть, зокрема, ембарго на російську нафту, яка була перероблена в третіх країнах. Макрон наголосив, що це буде "потужний сигнал" та додав, що ініціює також зниження цінової стелі на російську нафту.
Президент Франції зазначив, що пакет погоджено з партнерами з Великої Британії, США, Канади та Японії й він узгоджується з ініціативами, які зараз просуваються в американському Сенаті. Метою є нанесення удару по російській економіці, здатного змусити Кремль повернутися до переговорів.
Учасники саміту також підтвердили зобов’язання щодо посилення військової та фінансової підтримки України та підготовки умов для справедливого і тривалого миру.
"Це важливо ухвалити, оскільки це буде потужний стримувальний удар по російській економіці, здатний змусити Росію повернутися за стіл переговорів", - зазначив Макрон.
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1: Хер би хто напав.
2: Хер би дозволили мислити про новосросію!
а перші 17 разів то сцянина була для замилення очей, так розумію?