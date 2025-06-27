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Новости Санкции против России
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Макрон о 18-м пакете санкций: Это мощный удар по экономике РФ, способный заставить вернуться к переговорам

Французские депутаты критикуют Макрона

Европейский Союз в ближайшие дни утвердит 18-й пакет санкций против России, который станет самым амбициозным с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, новые ограничения будут касаться финансового и энергетического секторов и предусматривать, в частности, эмбарго на российскую нефть, которая была переработана в третьих странах. Макрон подчеркнул, что это будет "мощный сигнал" и добавил, что инициирует также снижение ценового потолка на российскую нефть.

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Президент Франции отметил, что пакет согласован с партнерами из Великобритании, США, Канады и Японии и согласуется с инициативами, которые сейчас продвигаются в американском Сенате. Целью является нанесение удара по российской экономике, способного заставить Кремль вернуться к переговорам.

Участники саммита также подтвердили обязательства по усилению военной и финансовой поддержки Украины и подготовки условий для справедливого и прочного мира.

"Это важно принять, поскольку это будет мощный сдерживающий удар по российской экономике, способный заставить Россию вернуться за стол переговоров", - отметил Макрон.

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Автор: 

россия (96420) санкции (11569) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+12
А попередні санкції для чого приймалися ?
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27.06.2025 13:08 Ответить
+7
тобто, усі попередні санкції настільки були недієві, що кацапів навіть до перемовин не змусили? Хоча на перемовинах вони тільки свої ультиматуми гнуть? Офігєнні у вас "пекельні санкції", куколди ви імпотентні!
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27.06.2025 13:10 Ответить
+3
та ну на....мені вже страшно за них,ще трішкии і включу режим занепокоєння
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27.06.2025 13:10 Ответить
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А попередні санкції для чого приймалися ?
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27.06.2025 13:08 Ответить
для галочки
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27.06.2025 13:11 Ответить
та ну на....мені вже страшно за них,ще трішкии і включу режим занепокоєння
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27.06.2025 13:10 Ответить
Артіст... Артіст Мулєн Руж
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27.06.2025 13:10 Ответить
тобто, усі попередні санкції настільки були недієві, що кацапів навіть до перемовин не змусили? Хоча на перемовинах вони тільки свої ультиматуми гнуть? Офігєнні у вас "пекельні санкції", куколди ви імпотентні!
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27.06.2025 13:10 Ответить
Ці претензії можна було б виставляти, якби зелене кодло наклало санкції на тіньовий нафтогін «Дружба».
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27.06.2025 13:13 Ответить
Про зелену шоблу взагалі мова не йде - це просто держзрадники.
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27.06.2025 13:23 Ответить
Їх треба було ще в 14-му накласти.
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27.06.2025 14:36 Ответить
Якби санкції були недієві, москалі б не скорочували видатки бюджету 2025 року.....
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27.06.2025 13:32 Ответить
Як той - так зразу
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27.06.2025 13:11 Ответить
Долбан сказал неподдержит!Макарон введи санкции против орбана!и как там его фиКсы!
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27.06.2025 13:12 Ответить
Такий старий в в казки вірить...
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27.06.2025 13:14 Ответить
чергова 18 галочка потужного поносу
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27.06.2025 13:14 Ответить
Опять потужнисть?
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27.06.2025 13:21 Ответить
все это трындешь, пуйло что хочет то и творит- как и трам, с позиции силы
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27.06.2025 13:23 Ответить
такий потужний як наш Потужний
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27.06.2025 13:26 Ответить
Перестаньте як срані амери боятися розвалу рашки, поділіть та властвуйте вже нарешті! Де Рейган, де Тетчер?? Ці би вже пошматували це непорозуміння! Якшо відчуваєте агресію від людини, самий ефективний спосіб це зробити боляче, тоді агресія махом злітає!
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27.06.2025 13:26 Ответить
Ніхто не боїться ніякого розвалу, якого, тим більше, не буде. Бояться ядрьоної бомби.
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27.06.2025 14:35 Ответить
В 90х умоляли не розвалюватися, зараз та сама херня, якби ми мали ЯЗ
1: Хер би хто напав.
2: Хер би дозволили мислити про новосросію!
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27.06.2025 15:58 Ответить
епоха потужних рішень та птужних мененжерів
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27.06.2025 13:34 Ответить
ПОТУЖНИХ ДОВБОДЯТЛИВ!!!!БЕЗМОЗГЛЫХ!НА ГЕЛЬЯТИНУ УСИХ!!!!ПРЯВИТЕЛЕЙ ВОРОВ!!!!
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27.06.2025 13:57 Ответить
на четвертому році війни потужні і амбітні санкції змінили на більш потужні і більш амбітні. а де фото макрона з неЛохом, чому Лідор не призентує таку потужну потужність?
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27.06.2025 13:36 Ответить
надулися и всралися а кацапам по барабану
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27.06.2025 13:41 Ответить
«Перемовини...»позиція раші відома і ніколине зміниться...про перемону і знищення терористичного угрупування мови вже немає...
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27.06.2025 13:43 Ответить
поки тільки в уяві..., якщо безперервно говорити про санкції, на жаль, вони нікого не зачеплять...
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27.06.2025 14:17 Ответить
Конгрес нічого не ухвалював так що, куйня це. російський тіньовий флот знахабнів,тепер без всяких документів і погоджень просто напролом йде разом з військовим конвоєм з одного човна і ніхто не їх зупиняє..
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27.06.2025 14:24 Ответить
Коли Росія видихнеться, тоді Україна має йти в атаку. Тільки Україні потрібна нормальна влада не корумпована орг злочиннiсть, щоб отримати Ленд Ліз із 500 мільярдів.
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27.06.2025 14:25 Ответить
Коли росія видихнеться, в атаку йти буде вже нікому. Не залишиться українців...
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27.06.2025 14:34 Ответить
Нічого не зрозуміло. Навіщо тоді воювали проти Гітлера? Навіщо бомбили Ірак? Навіщо бомбили Іран? Достатньо ж було лише ввести потужні нищівні санкції і вони самі б приповзли благати пощади і виконали б будь-які вимоги.
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27.06.2025 14:33 Ответить
француз МАКАРОН,захворів"зеленою інфекцією" ,котра називається "потужність брехні"
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27.06.2025 14:50 Ответить
потужна потужність!

а перші 17 разів то сцянина була для замилення очей, так розумію?
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27.06.2025 14:59 Ответить
 
 