Макрон о 18-м пакете санкций: Это мощный удар по экономике РФ, способный заставить вернуться к переговорам

Европейский Союз в ближайшие дни утвердит 18-й пакет санкций против России, который станет самым амбициозным с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, новые ограничения будут касаться финансового и энергетического секторов и предусматривать, в частности, эмбарго на российскую нефть, которая была переработана в третьих странах. Макрон подчеркнул, что это будет "мощный сигнал" и добавил, что инициирует также снижение ценового потолка на российскую нефть.

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Президент Франции отметил, что пакет согласован с партнерами из Великобритании, США, Канады и Японии и согласуется с инициативами, которые сейчас продвигаются в американском Сенате. Целью является нанесение удара по российской экономике, способного заставить Кремль вернуться к переговорам.

Участники саммита также подтвердили обязательства по усилению военной и финансовой поддержки Украины и подготовки условий для справедливого и прочного мира.

"Это важно принять, поскольку это будет мощный сдерживающий удар по российской экономике, способный заставить Россию вернуться за стол переговоров", - отметил Макрон.

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