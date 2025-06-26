Мечта Путина - увидеть раздробленную Европу. Давление на РФ нужно усилить, –-Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится расколоть Европу и принести войну в их дома, поэтому нужна поддержка украинской обороны.

Об этом глава государства сказал в видеообращении к лидерам ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это мечта Путина - видеть разделенную Европу, где маргинальные голоса получают влияние и выступают не за единство, а за раскол. Именно поэтому Россия поддерживает любого - какими бы радикальными они ни были, - кто пытается ослабить Европу изнутри. Большинство из вас четко видят эту угрозу и противостоят ей. И благодаря этому сегодняшняя Европа значительно сильнее, чем была пять лет назад. Именно это дает нам единство.

Отдельно Зеленский сфокусировал внимание на вопросе санкций.

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Также он отметил необходимость продолжения поддержки Украины во время войны - как оружием, так и бюджетной поддержки, особенно в 2026 году.

Одной из ключевых тем, которые президент поднял в обращении к европейским лидерам - это необходимость открыть первый кластер вступительных переговоров, поскольку предпосылки для этого, по его словам, Киев уже выполнил.

"Сейчас необходим четкий политический сигнал, что Украина уверенно движется по европейскому пути, и что Европа придерживается своих обещаний. Любое промедление со стороны Европы на этом этапе может создать глобальный прецедент - основание сомневаться в словах и обязательствах Европы. Мы выполняем свою часть работы. И справедливо ожидать положительного ответа. Поэтому открытие первого кластера "Основы" в переговорном процессе может быть больше чем просто техническим шагом. Это было бы политическим решением, которое определяет будущую интеграцию Украины с Европой. Пожалуйста, поддержите это. И мы работаем над тем, чтобы в этом году быть готовыми по всем кластерам", - резюмировал Зеленский.

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