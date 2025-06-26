Мечта Путина - увидеть раздробленную Европу. Давление на РФ нужно усилить, –-Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится расколоть Европу и принести войну в их дома, поэтому нужна поддержка украинской обороны.
Об этом глава государства сказал в видеообращении к лидерам ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это мечта Путина - видеть разделенную Европу, где маргинальные голоса получают влияние и выступают не за единство, а за раскол. Именно поэтому Россия поддерживает любого - какими бы радикальными они ни были, - кто пытается ослабить Европу изнутри. Большинство из вас четко видят эту угрозу и противостоят ей. И благодаря этому сегодняшняя Европа значительно сильнее, чем была пять лет назад. Именно это дает нам единство.
Отдельно Зеленский сфокусировал внимание на вопросе санкций.
Также он отметил необходимость продолжения поддержки Украины во время войны - как оружием, так и бюджетной поддержки, особенно в 2026 году.
Одной из ключевых тем, которые президент поднял в обращении к европейским лидерам - это необходимость открыть первый кластер вступительных переговоров, поскольку предпосылки для этого, по его словам, Киев уже выполнил.
"Сейчас необходим четкий политический сигнал, что Украина уверенно движется по европейскому пути, и что Европа придерживается своих обещаний. Любое промедление со стороны Европы на этом этапе может создать глобальный прецедент - основание сомневаться в словах и обязательствах Европы. Мы выполняем свою часть работы. И справедливо ожидать положительного ответа. Поэтому открытие первого кластера "Основы" в переговорном процессе может быть больше чем просто техническим шагом. Это было бы политическим решением, которое определяет будущую интеграцию Украины с Европой. Пожалуйста, поддержите это. И мы работаем над тем, чтобы в этом году быть готовыми по всем кластерам", - резюмировал Зеленский.
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І в мене є пояснення цьому. І це не орбан, не фіцо, це відношення влади в Україні до людей, яких з легкістю перетворила в «ресурс» безправний і про це ее просто оголосила на весь світ, а ще і довела до паре з вимогою визнати це в рамках Конвенцій з прав людини. То як вони можуть ставитись до нас ніж як до «ресурсу» причому найдешевшому в прайсі «безкінечного стримування росії» поки Європа живе!
І ще пропоную вам вичити українську мову. Це зовсім не важко. Принаймі в вас буде білтше підстав звинувачувати інших в кацапізмі. Бо зараз це виглядає дико.
Наступний поетапне завоювання і окупація всієї Європи!
Всі москалі - психічно хворі маньяки!
Як же ця тупа харя бісе.Безкінечні відоси ні про що
Ми маємо не боятися того, що США можуть перестати підтримувати Україну, а робити все, щоб цього не сталося.
Ще чотири місяці тому я зареєстрував проєкт звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо відновлення двопартійної підтримки України. Нам потрібна делегація, яка представлятиме всю Верховну Раду і почне роботу в Конгресі. У мене є з ким і як працювати - і з республіканцями, і з демократами.
Я не кажу, що це все змінить, але це хоч щось. А ви забороняєте Порошенку їхати до Вашингтону і демонструєте тотальну некомпетентність.
Якщо не здатні домогтися рішення Конгресу щодо фінансування України - це катастрофа. Бо навіть 300 мільйонів доларів допомоги вилетіли з американського бюджету. І це - результат «перемов» української команди Єрмака.
Ба більше, ми й самі маємо робити все, щоб захистити нашу землю. Нам не «бусифікація» потрібна, а натовська програма «Safe Soldier»: ГАРАНТОВАНЕ оснащення кожного мобілізованого: радіостанція, шолом, нічник, мінний захист, фортифікації, техніка, дрони, розвідка. Це все - є в НАТО. А у нас натомість - фінансування єдиного марафону, кешбеку, корупції на атомних станціях.
Потрібно будувати фортифікації. Скажу більше: 2023-го я сказав, що потрібно будувати фортифікації, готуватися до оборони. Тоді мене назвали «панікером». Тому ми самі почали закуповувати техніку, допомагати бригадам та постачати все для будівництва. Ми збудували фортифікації, де могли. Продовжуємо будувати, де можемо.
Але тим часом погляньте на Сумщину та результати «фортифікаційної роботи» влади: розкидані «зуби дракона», розкрадена деревина, незабезпечений захист від дронів.
Ситуація точно не безвихідна. Але кожен день некомпетентності влади - це ще більша ціна, яку платить Україна.