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Новости Санкции против России
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Россия пытается всеми методами "выторговать" для себя ослабление санкций, - Зеленский

Зеленский о санкциях против РФ

Страна-агрессор Россия пытается всеми методами выторговать для себя не только неприменение новых санкций, но и еще ослабление существующих.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что 22 июня заслушал доклады Главного управления разведки и Службы внешней разведки о намерениях России.

"Ключевое, что пытается сделать Москва, - это борьба против санкций. Они пытаются всеми методами выторговать для себя не просто неприменение новых санкций, но и еще ослабление существующих. Мы понимаем, каким образом и кого они используют в Европе, в других частях мира. Противодействуем. Я благодарю каждого, кто продвигает, несмотря ни на что, санкционную повестку дня. Потому что это повестка дня приближения мира", - сказал президент.

Смотрите также: Россия должна ощущать справедливые потери из-за своей агрессии, надо значительно усиливать санкции, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) россия (96420) санкции (11560)


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Топ комментарии
+5
И у них это получается! А тебя в это время уже и видеть никто нигде не хочет.
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23.06.2025 00:15 Ответить
+5
Якось воно було артистом і розмовляло ротом. Це так кокс впливає?
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23.06.2025 00:24 Ответить
+4
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23.06.2025 00:17 Ответить
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И у них это получается! А тебя в это время уже и видеть никто нигде не хочет.
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23.06.2025 00:15 Ответить
Голограма імітує потік стратегічних думок, продукувати які у нього немає часу. Почни з себе - перекрий транзит російської нафти, з якого кацапстан має десятки мільярдів доларів на війну.
У вересні 2024 влада ЗЕрусні заключила новий контракт з угорською Mol Nyrt на транзит, що забезпечить безперервне постачання російської сирої нафти трубопроводом через Україну.
За цим контрактом росія отримує 7 млрд.$ на рік, тобто 20 млн.$ щоденно
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23.06.2025 00:31 Ответить
Кожен день методично запускати все що літає по Москві і пояснювати це сильним бажанням миру,вже за три роки урок можна було освоїти.
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23.06.2025 00:15 Ответить
А чому ЗЕбидло не перекриє транзит російської нафти через територію України ??? Це не торгівля на крові ???
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23.06.2025 00:33 Ответить
ета другоє
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23.06.2025 02:14 Ответить
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23.06.2025 00:17 Ответить
Якось воно було артистом і розмовляло ротом. Це так кокс впливає?
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23.06.2025 00:24 Ответить
Блазнем воно було, а не артистом. Втім, блазнем воно й залишилося, тільки сцена для кривляння збільшилася, та замість оплесків дегенератів - ріки крові українців. Правда, знову під оплески дегенератів.
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23.06.2025 06:19 Ответить
А, що хоче виторгувати для себе ішак? Про країну та її люд, як вбачається з його 6-ти річного існування при владі, взагалі не йдеться. Ішак та його зелена банда переймаються лише особистим існуванням.
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23.06.2025 06:23 Ответить
 
 