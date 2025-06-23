Россия пытается всеми методами "выторговать" для себя ослабление санкций, - Зеленский

Страна-агрессор Россия пытается всеми методами выторговать для себя не только неприменение новых санкций, но и еще ослабление существующих.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что 22 июня заслушал доклады Главного управления разведки и Службы внешней разведки о намерениях России.

"Ключевое, что пытается сделать Москва, - это борьба против санкций. Они пытаются всеми методами выторговать для себя не просто неприменение новых санкций, но и еще ослабление существующих. Мы понимаем, каким образом и кого они используют в Европе, в других частях мира. Противодействуем. Я благодарю каждого, кто продвигает, несмотря ни на что, санкционную повестку дня. Потому что это повестка дня приближения мира", - сказал президент.

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