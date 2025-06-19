РУС
Россия должна ощущать справедливые потери из-за своей агрессии, нужно значительно усилить санкции, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1212-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Единственное, что Путин и его Россия умеют делать действительно качественно, - убивать и разрушать. И это именно та плоскость, которая объединяет Россию с такими режимами, как сейчас в Иране или Северной Корее.

Сейчас Россия пытается спасти иранскую ядерную программу - иначе их публичные сигналы и непубличную активность нельзя трактовать. Когда кто-то из их сообщников теряет возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично. И это снова и снова доказывает, что нельзя позволять агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами. Когда иранские "Шахеды" - теперь уже значительно модернизированные - и баллистика из Северной Кореи - тоже модернизированная - убивают наших людей в Украине, это очевидный признак, что глобальной солидарности и глобального давления недостаточно.

Также смотрите: Зеленский посетил место удара РФ по дому в Киеве: Это напоминание миру, что РФ выбирает убийства. ВИДЕО

Надо значительно усиливать санкции. Надо значительно усиливать наше взаимодействие - взаимодействие, в частности технологическое, всех тех в мире, кто защищает жизнь. Именно об этом договорились с партнерами накануне в Канаде на саммите "семерки". И будем говорить на следующей неделе об этом в других форматах нашего взаимодействия в Европе, в частности в рамках Коалиции желающих.

Были сегодня также совещания с нашими военными и министром обороны Украины: Сырский, Гнатов, Палиса, Умеров. Отдельно еще - с командой Службы безопасности Украины и генералом Горбатюком по дипстрайкам. Россия должна и в дальнейшем испытывать вполне справедливые потери из-за своей агрессии", - рассказал Зеленский.

Читайте: Зеленский провел совещание по санкционной политике против РФ: Согласованы конкретные решения

+28
Безпекові угоди, потужні безпекові угоди, саміти миру, формули перемоги, формула внутрішньої стійкості, коаліції охочих... Може я щось пропустив та хтось додасть.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:20 Ответить
+24
Але транзит нафти ми , кацапам , все одно не припинем ! Так ...?
показать весь комментарий
19.06.2025 21:16 Ответить
+17
Найкращі "санкції" для кацапів - балістичні ракети на 2000 км, які ти так за 4 роки і не зробив. Все інше - пук в калюжу.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:21 Ответить
Але транзит нафти ми , кацапам , все одно не припинем ! Так ...?
показать весь комментарий
19.06.2025 21:16 Ответить
Єто другоє.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:32 Ответить
А санкции на трубопровод, который ОПа крышует?
Давай им там всем покажи!! Роялем!!
Вперед, разнеси их в пух и прах, пусть им стыдно станет какие они
показать весь комментарий
19.06.2025 21:17 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 21:18 Ответить
Безпекові угоди, потужні безпекові угоди, саміти миру, формули перемоги, формула внутрішньої стійкості, коаліції охочих... Може я щось пропустив та хтось додасть.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:20 Ответить
Не бачена шизофренія на весь світ - протягом 11 років війни , тим не менш мати бізнес з кацанами - але при цьому вимагати у всього Світу ввести проти них санкції ...
показать весь комментарий
19.06.2025 21:25 Ответить
Кластери, кластери відкриваємо ще
показать весь комментарий
19.06.2025 21:39 Ответить
Саміти лєдєй і джентельменов ще
показать весь комментарий
19.06.2025 22:13 Ответить
Вже навіть не смішно
показать весь комментарий
19.06.2025 21:21 Ответить
А українці мають безперервно сміятися 24 години на добу...
показать весь комментарий
19.06.2025 21:24 Ответить
Ну так виборці зє за це і голосували. Пам'ятаєте "По пріколу" та "Хоть паржьом"?
показать весь комментарий
19.06.2025 21:36 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 22:11 Ответить
Там міліарди гуляють - поріг незабаром буде збільшено - слугами одноголосно -а ху...і.
показать весь комментарий
19.06.2025 23:09 Ответить
Ахахах! Видно пана по халявах, а кацапа по ніку (українець мав би нік Андрій Кузнєцов) і по тому, коли кацап немає аргументів, переходить на особистості, а тим паче обпльовувати віртуальний нік. Нік (або нікнейм) - це вигадане ім'я, яке користувачі використовують в Інтернеті, наприклад, у чатах, форумах, месенджерах, соціальних мережах та онлайн-грах, але тобі цього не зрозуміти.
Втім, що візьмеш з кацапа, хіба що послати за кацапським кораблем.
показать весь комментарий
20.06.2025 08:07 Ответить
Найкращі "санкції" для кацапів - балістичні ракети на 2000 км, які ти так за 4 роки і не зробив. Все інше - пук в калюжу.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:21 Ответить
Він зробив. Просто це не афішують. Тому скоро наші ракетчики нанесуть нищівного і вероломного удару по московії, просто хлопцям в окопах треба ще трошки почекати, адже саме для цього вони тягнули час, щоб зеленьський нарешті зробив крилаті та балістичні ракети!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 22:15 Ответить
Але у хлопців в окопах інша картинка - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
показать весь комментарий
19.06.2025 23:12 Ответить
Дуже тонко, народ не викупить сарказму.
показать весь комментарий
19.06.2025 23:27 Ответить
До сраки ті санкції, треба створити ядерну та хімічну зброю, тоді русня буде обсиратися, розуміючи що один дрон з VX може знищити населення москви.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:21 Ответить
брехливе гундосе зе!чмо!
коли останній раз палав кацапсткий нпз?
коли, взагалі були атаки ростова? про москву мовчу, бо ти сцикливий зелений гандон, можеш тільки у відосиках свою мичу корчити!
пожиттєве з повною конфіскацією!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 21:23 Ответить
Та нещодавно били - ми тепер НПЗ б'ємо в "отвєтку" за удари по енергооб'єктах. Причому, вдарили якось дивно - двома зв'язанними дронами.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:53 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 22:13 Ответить
Санкції не будуть працювати як мають - в рашки є вихід на Китай Індію в турків теж з ними гешефт
показать весь комментарий
19.06.2025 21:26 Ответить
Якщо ввести справді дієві санкції і дотримуватись їх - будуть працювати !
показать весь комментарий
19.06.2025 21:33 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 21:28 Ответить
все правильно війна це економіка, як менша економіка переможе велику економіку яка весь час підживлюється нафтодоларами...
показать весь комментарий
19.06.2025 21:35 Ответить
Не знаю, як перемогти, але зупинити війну за допомогою найстрашніших видів зброї - можна. Навіть русня боїться ядерної, хімічної та біологічної зброї.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:38 Ответить
Ось нам кажуть,що ми маємо справу з екзестенційною загрозою.Якщо це так, то чому не використовуються всі методи для боротьби з ворогом? чому на це бракує політичної волі найвищого керівництва країни? Є відповідь-вони насправді не бачать себе тут у майбутньому,все виявляється просто.В разі чого, завжди є президентський борт для евакуації.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:46 Ответить
100%! це екзистенційна війна для нації та країни, але не для еліти - ось в чому проблема
показать весь комментарий
19.06.2025 21:48 Ответить
бо у т.з. еліти є куди втікати, а у народу ні.
показать весь комментарий
20.06.2025 07:53 Ответить
Зеленського геть!
Справжні санкції це те, як зробив Ізраїль, коли по москві потечуть річки з лайна та затоплять бункер ***** !
показать весь комментарий
19.06.2025 21:32 Ответить
Треба садити Порошенко, вечірні відосики себе вичерпали
показать весь комментарий
19.06.2025 21:38 Ответить
щось забагато гундос вживає слово "справедливо", то справедливо би було, щоб він пішов і дав свідчення по всіх фактах його з пособнитками злочинної діяльності проти України.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:45 Ответить
Зеленський не знає, що війна почалась у 2014 році??
показать весь комментарий
19.06.2025 21:47 Ответить
він тоді зайнятий був $корпоративами$ у москві
показать весь комментарий
19.06.2025 21:51 Ответить
Знав, падлю...а, але виправдовував рашистів - саме за це цього поца і обрала грьобана прорашистська більшість - зараз, вони ж всі презеденти, лакають кров войьовничої меньшості - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
показать весь комментарий
19.06.2025 23:16 Ответить
Це якось для нього пройшло не помітно !
показать весь комментарий
20.06.2025 09:40 Ответить
Де вільха де грім 2?
показать весь комментарий
19.06.2025 21:55 Ответить
Я не розумію - ти Президент ЧОГО??? Якого хєра ти не звертаєшся до своїх громадян??? Жодного слова. Ніхто, окрім українців не зможе перемогти у війні. Ніхто не вирішить наші проблеми за нас. Всі санкції до одного місця, якщо нація не буде боротись.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:55 Ответить
Слова то все херь - от дії від цього шлімазела оте так - хай українці борються - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
показать весь комментарий
19.06.2025 23:21 Ответить
У нього уся надія на поліцію, що вона захистить від свого народу.
показать весь комментарий
20.06.2025 09:38 Ответить
як ти підзайобуєш - пустодзвін зеленошмаркатий
показать весь комментарий
19.06.2025 21:55 Ответить
Чим більше розмов про "нищівні санкції" - тим більшим пшиком вони виявляються.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:56 Ответить
"Владімір владіміровіч забєрітє мєня " - виступ зєлі перед птлєром на черговому корпоративі в далекі 2000 тисячні ,чому ж він його не забрав тоді ?
показать весь комментарий
19.06.2025 21:59 Ответить
ты развел коррупцию, привел своих кумовей и сватов !! А потом от других что то требуешь что мол тебе должны. Делай ракеты, сажай своих друзей, с конфискацией имущества.
показать весь комментарий
19.06.2025 22:33 Ответить
Гундосі відосики і все на що він здатний.Кому вони потрібні.Де все те на фоні чого ти записував попередні чергові відосики.?Де та зброя на фоні якої ти красувався? Балабол.
показать весь комментарий
19.06.2025 23:02 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 23:03 Ответить
Пропоную знищіти торгові центри у мацкві.
Що таке ТРЦ - це висока Аренда приміщень , що приносить власникам карколомні доходи у налі.
власники як правило - олігархи типа роттенбергів . Ось по ним і треба вдарити .
показать весь комментарий
19.06.2025 23:16 Ответить
Ти членограй до ООН звертайся а не до українців, доукраїнців треба було на передодні повномаштабної війни звертатись, сволота.
показать весь комментарий
20.06.2025 00:00 Ответить
Дмитро Чекалкин:

Я ж казав: До Зеленського багато претензій, але ніхто не поставить під сумнів його незламність.

Три роки кожного дня споглядати розбомблені домівки і трупи українців, і не обмежити дерибан бюджету, бодай на копійку, на користь ППО.

Це незламність найвищої проби!
показать весь комментарий
20.06.2025 00:31 Ответить
А що там з обіцяними ЗЄ півроку тому ракетами?

Ракети литять, будєм всєх бамбіть?
показать весь комментарий
20.06.2025 00:44 Ответить
Треба воювати, а не дурня валяти ! Де наші атаки на керченський міст, де атаки на Москву ? Допомагаємо Кремлю СВО проводити ? Де стан війни ?
показать весь комментарий
20.06.2025 09:35 Ответить
Кім чен зе нелох виліз с відосіком для хмарафону
показать весь комментарий
20.06.2025 10:51 Ответить
... и меньше тырить .... Запад помогает демократиям, а ты создал вонючую прох**ловскую диктатуру ! А просишь помощи у приличных людей, которые точно знают что деньги ты с3.14шь, а фронт сдашь
показать весь комментарий
20.06.2025 11:06 Ответить
Може давай ракети почнемо робити і відравляти? Нє? Ну ******* ще, лохторату нравітца.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:41 Ответить
 
 