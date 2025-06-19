Россия должна ощущать справедливые потери из-за своей агрессии, нужно значительно усилить санкции, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1212-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Единственное, что Путин и его Россия умеют делать действительно качественно, - убивать и разрушать. И это именно та плоскость, которая объединяет Россию с такими режимами, как сейчас в Иране или Северной Корее.

Сейчас Россия пытается спасти иранскую ядерную программу - иначе их публичные сигналы и непубличную активность нельзя трактовать. Когда кто-то из их сообщников теряет возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично. И это снова и снова доказывает, что нельзя позволять агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами. Когда иранские "Шахеды" - теперь уже значительно модернизированные - и баллистика из Северной Кореи - тоже модернизированная - убивают наших людей в Украине, это очевидный признак, что глобальной солидарности и глобального давления недостаточно.

Надо значительно усиливать санкции. Надо значительно усиливать наше взаимодействие - взаимодействие, в частности технологическое, всех тех в мире, кто защищает жизнь. Именно об этом договорились с партнерами накануне в Канаде на саммите "семерки". И будем говорить на следующей неделе об этом в других форматах нашего взаимодействия в Европе, в частности в рамках Коалиции желающих.

Были сегодня также совещания с нашими военными и министром обороны Украины: Сырский, Гнатов, Палиса, Умеров. Отдельно еще - с командой Службы безопасности Украины и генералом Горбатюком по дипстрайкам. Россия должна и в дальнейшем испытывать вполне справедливые потери из-за своей агрессии", - рассказал Зеленский.

