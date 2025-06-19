Россия должна ощущать справедливые потери из-за своей агрессии, нужно значительно усилить санкции, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1212-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Единственное, что Путин и его Россия умеют делать действительно качественно, - убивать и разрушать. И это именно та плоскость, которая объединяет Россию с такими режимами, как сейчас в Иране или Северной Корее.
Сейчас Россия пытается спасти иранскую ядерную программу - иначе их публичные сигналы и непубличную активность нельзя трактовать. Когда кто-то из их сообщников теряет возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично. И это снова и снова доказывает, что нельзя позволять агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами. Когда иранские "Шахеды" - теперь уже значительно модернизированные - и баллистика из Северной Кореи - тоже модернизированная - убивают наших людей в Украине, это очевидный признак, что глобальной солидарности и глобального давления недостаточно.
Надо значительно усиливать санкции. Надо значительно усиливать наше взаимодействие - взаимодействие, в частности технологическое, всех тех в мире, кто защищает жизнь. Именно об этом договорились с партнерами накануне в Канаде на саммите "семерки". И будем говорить на следующей неделе об этом в других форматах нашего взаимодействия в Европе, в частности в рамках Коалиции желающих.
Были сегодня также совещания с нашими военными и министром обороны Украины: Сырский, Гнатов, Палиса, Умеров. Отдельно еще - с командой Службы безопасности Украины и генералом Горбатюком по дипстрайкам. Россия должна и в дальнейшем испытывать вполне справедливые потери из-за своей агрессии", - рассказал Зеленский.
Давай им там всем покажи!! Роялем!!
Вперед, разнеси их в пух и прах, пусть им стыдно станет какие они
Втім, що візьмеш з кацапа, хіба що послати за кацапським кораблем.
коли останній раз палав кацапсткий нпз?
коли, взагалі були атаки ростова? про москву мовчу, бо ти сцикливий зелений гандон, можеш тільки у відосиках свою мичу корчити!
пожиттєве з повною конфіскацією!!!
Справжні санкції це те, як зробив Ізраїль, коли по москві потечуть річки з лайна та затоплять бункер ***** !
Що таке ТРЦ - це висока Аренда приміщень , що приносить власникам карколомні доходи у налі.
власники як правило - олігархи типа роттенбергів . Ось по ним і треба вдарити .
Я ж казав: До Зеленського багато претензій, але ніхто не поставить під сумнів його незламність.
Три роки кожного дня споглядати розбомблені домівки і трупи українців, і не обмежити дерибан бюджету, бодай на копійку, на користь ППО.
Це незламність найвищої проби!
Ракети литять, будєм всєх бамбіть?