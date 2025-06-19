Зеленский посетил место удара РФ по дому в Киеве: Это напоминание миру, что РФ выбирает убийства. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил место ракетного удара РФ по дому в Соломенском районе Киева.

"Почтил память погибших. Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать.



Этот обстрел - напоминание миру, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают: Украина ежедневно должна становиться сильнее. Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны", - отметил он.

Атака на Киев в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве в результате этой атаки 28 погибших, еще 142 человека - ранены.

