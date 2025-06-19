РУС
Зеленский посетил место удара РФ по дому в Киеве: Это напоминание миру, что РФ выбирает убийства. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил место ракетного удара РФ по дому в Соломенском районе Киева.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Почтил память погибших. Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать.

Этот обстрел - напоминание миру, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают: Украина ежедневно должна становиться сильнее. Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны", - отметил он.

Читайте: В одном из домов Киева, который был поврежден из-за вражеской атаки, обрушился пролет на лестнице

Атака на Киев в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве в результате этой атаки 28 погибших, еще 142 человека - ранены.

Также читайте: Дан передал в посольство письмо с соболезнованиями после удара РФ по Киеву: "Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо"

Цинічно
19.06.2025 11:49 Ответить
Нагадай ще шо саме вбивство українців в 2019 році обрало населення України, скоївши акт масового самогубства обрав під час війни тебе на посаду Верховного Головнокомандувача та твою шоблу слуг ***** і ліквидаторів України.
19.06.2025 11:50 Ответить
І три кордони охорони навколо, щоб не дай бог вдячні громадяни не подякували найвеличнішому лідору всесвіту за його титанічні зусилля.
19.06.2025 11:52 Ответить
19.06.2025 11:49 Ответить
Он весь циничен насквозь. Лживый выродок. Там в душе нет ни тени эмпатии.
19.06.2025 12:09 Ответить
Чого він тільки не зробить заради рейтингів, які рухнули недавно. Ця падлюка буде піаритись на всьому аби тільки не відпускати лоха з гачка.
19.06.2025 12:24 Ответить
Квартальному виродку просто похер Україна
19.06.2025 13:34 Ответить
19.06.2025 11:50 Ответить
Роман Павлович Грищук (нар. 27 серпня 1989, Київ, СРСР) - український політик, Народний депутат України IX скликання. Член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. У минулому - актор, керівник студії «Мамахихотала», телеведучий[3][4].

Життєпис

Народився 27 серпня 1989 у Києві. Закінчив школу із золотою медаллю. Двічі ставав чемпіоном Києва в шкільному КВК. Вступив у КПІ на медико-інженерний факультет. За студентства мав досвід роботи зі студією «95 Квартал». 2012 року заснував студію «Мамахихотала».
ДЕПУТАТ ОТ СОЛОМЕНСЬКОГО РАйона
Нахохоталась МАМА???????????????
19.06.2025 12:08 Ответить
довбойоби ніколи не визнають що вони довбойоби і лошари, тому завжди починається "авашпрохлучче?" або "порохбивсездав"
19.06.2025 12:45 Ответить
Саша, я тебе больше скажу. Те, кого ты назвал довбойобами, так устроены, что , когда понимают, что их обманули, начинают ненавидеть не того, кто их обманул, а того, кто предупреждал, что их обманывают! Просто психология.
19.06.2025 14:46 Ответить
так ніхто не уточнював слугами якого народу вони є
19.06.2025 12:29 Ответить
А мозок людині навіщо?
19.06.2025 13:48 Ответить
19.06.2025 11:52 Ответить
чекаю на відео типу чаушеску, а краще каддафі - з дрином в задниці.
19.06.2025 12:22 Ответить
з дрином краще.
що б подовше помучився і всі бажаючі могли пофоткатися.
зе!гундос любить фоткатися.
19.06.2025 12:27 Ответить
Не нам ти відосики маєш робити ,а партнерам,бо вони слухають ******* маячню на всяких форумах,і це потім розносять усім((Навіть останнє булькотіння бункерного і те вже в пресі(((
19.06.2025 11:55 Ответить
а Хтось Вибирав Шашлики??!!
19.06.2025 11:57 Ответить
Жодної власної копійчини не дав...
19.06.2025 11:57 Ответить
Про шашлик він там нічого не говорив?
19.06.2025 11:57 Ответить
****** цинічна брехлива гундоса істота!
виключно піар! всю солом'янку розігнали, що б зе!падло для картинки на бидло марафоні відіграв скорботу?
і що цікаво: це трапилося, саме тоді коли зе!гніди не було в києві, в україні.
19.06.2025 12:03 Ответить
якщо співставите удари по Києву і поїздки ZE - будете здивовані...
19.06.2025 12:46 Ответить
І тут скотина Зелена пробує піаритись.
А сам перед москальським бомбардуванням потужно втік з України.
Щось дуже часто москальські окупанти ******** Україну саме тоді коли Зеленський втікає з України.
Тут одне з двух:
- або москалі бережуть вигідного їм Зеленського.
- або завчасно попереджають свого агента Єрмака.
19.06.2025 12:04 Ответить
Все простіше - є розвідка (в основному західна), яка прекрасно бачить підготовку до ударів і знає майбутні цілі. Тому завчасно попереджений Зеленський знаходить формальний привід злиняти, а для решти - укриття і шашликі.
19.06.2025 12:09 Ответить
От не пзди.
Ти ще скажи воно їде туди в бік фронту, де розвідка йому доповіла що кацапи не будуть стріляти в його бік.

Воно саме так - бо керівник розвідки жінка самого Гогіашвілі!
19.06.2025 13:12 Ответить
Це нагадування 73% щоб вони ще раз поржали.
19.06.2025 12:05 Ответить
19.06.2025 12:06 Ответить
Не приходят! Ему чемодані бабла приходят!
19.06.2025 12:10 Ответить
Как же я презираю это брехливое чмо без зачатков эмпатии. А невинные дети Мариуполя этому ган@ону не приходят по ночам в страшных снах? Ему уже никогда не отмыться от крови
19.06.2025 12:10 Ответить
Відповіді від оманського брехуна по кацапам не буде..ні пеклом ні рутою ні трембітами ні іншою набріханою у наркотичному угарі блазнем зброєю
19.06.2025 12:10 Ответить
Не приходят! Ему чемоданы бабла приходят!
19.06.2025 12:11 Ответить
"-Как хорошо,что мама Рима и папа Саша уже в Израиле."-подумав найвеличніший.
19.06.2025 12:17 Ответить
Навіщо їм Ізраїль, де також стріляють? Вони давно в Європі. У прастого_парня Вови там достатньо нерухомості.
19.06.2025 12:43 Ответить
А де люди?
19.06.2025 12:28 Ответить
вмерли. а живих чмо боїться
19.06.2025 12:53 Ответить
Все, как у путина, людей рядом нет и быть не может, царь прибыли.
19.06.2025 14:49 Ответить
ти ж єдиний український президент який назбирав більше 100 мільярдів на українську армію, так гарно почав, не обісрався, і що тепер, квіти?
де стратегія перемоги?
4 рік , можна ж роздуплитися чи як?
чи приємно коли тебе лукашенко скотиною називає а орбан на плакати вішає з виряченими очима.
19.06.2025 12:30 Ответить
Зараз мене вибігує найбільше те, що допомоги людям наоежної немає.
Це все брехня.
Очільниками ОВА, МВА, тими кого призначив саме президент, зриваються всі тендера на відбудову будинків. Аби після двох анульованих результатів тендорів, перейти до плану «К» корупції і пошуку власних шабашників за відкат у власні кішені тягеути час, тирити, збільшувати вартість.відбудови, не зважаючі на страждання людей.
Це робиться в Києві, Чернігові, Херсоні.....
Натомість справно очільниками мва та ова привозяться до зруйнованих рашистами будинків іноземні благодійники, гроші збираються на рахунках але відбудов жодних!
19.06.2025 12:33 Ответить
с\їбався, прилетіла ракета, принесло квіти. цинічна істота
19.06.2025 12:37 Ответить
Улюблені фотосесії зелених Геббельсів, коли поруч із Найвеличнішим немає інших людей, які заважають показати його велич!

Хронічне безсоння:
"Ору. Знаєте, чому горизонт завалився? Тому що у Мерца 195 зріст" Зєлєходи тут не допоможуть!"
19.06.2025 12:40 Ответить
И сразу "горизонт". А вдруг они на крутом склоне встретились?
19.06.2025 15:09 Ответить
При будь-якій владі були подібні новини і коментарі під ними. Чому не можна це робити при зеленському, якщо навіть його міністр з повернення українців з-за кордону накрався і звалив з України?
19.06.2025 12:46 Ответить
владу критикувати треба і навіть корисно, але коли "критика" перетворюється на тотальну та тупу образу, це вже натуральне підігравання ворогові!
19.06.2025 13:24 Ответить
Із 2014 по 2019 подібне, в тому числі і у виконанні особисто Зеленського, вас не турбувало?
19.06.2025 13:32 Ответить
Вбивцю завжди тягне на місце злочину.
19.06.2025 12:44 Ответить
А чому б про це пану президенту не розповісти?
«Міністр національної єдності України Олексій Чернишов не повернувся з офіційного закордонного відрядження, попри вручення підозр його колишнім підлеглим.

Чернишов дистанційно взяв участь у своєму форумі.

Поїздка чиновника збіглася з моментом, коли НАБУ та САП оголосили про підозри кільком його колишнім підлеглим із Міністерства регіонального розвитку та НАК «Нафтогаз України» у справі по корупції. Сам Чернишов тоді вже перебував за кордоном.

Якщо не повернеться, то це повний провал кадрової політики.»
Сподіваюсь ДБР НАБУ САП згребуть всіх до купи ставлеників чернишова які добре прилаштувалися в ролі очільників ОВА і тирять на гуманітарці і вже на всьому без жодного сумління совісті.
19.06.2025 12:49 Ответить
12 стульев, воруют и грустят.
19.06.2025 13:02 Ответить
Деякі моральні покручі кажуть, що жителі загинули неправильною смертю

Тому потрібно при ************* ввести нове міністерство яке б давало оцінку , хто з 28 загинув правильно ,та хто не піде до раю тому що ухилянт .

Щоб Господь економив час , то зелебобік як полубог буде вирішувати це питання ще на землі.
19.06.2025 13:06 Ответить
Де наші балістичні ракети, про які стоїть триндєж другий рік? Де засоби відплати по ворогу? Куча проплачених спікерів брешуть про нашу балістику, але де факти її застосування?
19.06.2025 13:09 Ответить
У лідора усе за кордоном в кеші,
19.06.2025 13:15 Ответить
У мене єдине питання: нахіба Зеленському відвідувати подібні місця?
19.06.2025 13:49 Ответить
Оксана, по этому поводу хорошо сказала Пугачева."для артиста любое упоминание в прессе, кроме некролога - уже хорошо. Пиар".
19.06.2025 14:52 Ответить
Пристрілити мудака на місці злочину. Це чмо відповідальне за загибель сотень тисяч.
19.06.2025 19:14 Ответить
 
 