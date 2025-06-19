Зеленский посетил место удара РФ по дому в Киеве: Это напоминание миру, что РФ выбирает убийства. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский посетил место ракетного удара РФ по дому в Соломенском районе Киева.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Почтил память погибших. Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать.
Этот обстрел - напоминание миру, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают: Украина ежедневно должна становиться сильнее. Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны", - отметил он.
Атака на Киев в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве в результате этой атаки 28 погибших, еще 142 человека - ранены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Життєпис
Народився 27 серпня 1989 у Києві. Закінчив школу із золотою медаллю. Двічі ставав чемпіоном Києва в шкільному КВК. Вступив у КПІ на медико-інженерний факультет. За студентства мав досвід роботи зі студією «95 Квартал». 2012 року заснував студію «Мамахихотала».
ДЕПУТАТ ОТ СОЛОМЕНСЬКОГО РАйона
Нахохоталась МАМА???????????????
що б подовше помучився і всі бажаючі могли пофоткатися.
зе!гундос любить фоткатися.
виключно піар! всю солом'янку розігнали, що б зе!падло для картинки на бидло марафоні відіграв скорботу?
і що цікаво: це трапилося, саме тоді коли зе!гніди не було в києві, в україні.
А сам перед москальським бомбардуванням потужно втік з України.
Щось дуже часто москальські окупанти ******** Україну саме тоді коли Зеленський втікає з України.
Тут одне з двух:
- або москалі бережуть вигідного їм Зеленського.
- або завчасно попереджають свого агента Єрмака.
Ти ще скажи воно їде туди в бік фронту, де розвідка йому доповіла що кацапи не будуть стріляти в його бік.
Воно саме так - бо керівник розвідки жінка самого Гогіашвілі!
де стратегія перемоги?
4 рік , можна ж роздуплитися чи як?
чи приємно коли тебе лукашенко скотиною називає а орбан на плакати вішає з виряченими очима.
Це все брехня.
Очільниками ОВА, МВА, тими кого призначив саме президент, зриваються всі тендера на відбудову будинків. Аби після двох анульованих результатів тендорів, перейти до плану «К» корупції і пошуку власних шабашників за відкат у власні кішені тягеути час, тирити, збільшувати вартість.відбудови, не зважаючі на страждання людей.
Це робиться в Києві, Чернігові, Херсоні.....
Натомість справно очільниками мва та ова привозяться до зруйнованих рашистами будинків іноземні благодійники, гроші збираються на рахунках але відбудов жодних!
Хронічне безсоння:
"Ору. Знаєте, чому горизонт завалився? Тому що у Мерца 195 зріст" Зєлєходи тут не допоможуть!"
«Міністр національної єдності України Олексій Чернишов не повернувся з офіційного закордонного відрядження, попри вручення підозр його колишнім підлеглим.
Чернишов дистанційно взяв участь у своєму форумі.
Поїздка чиновника збіглася з моментом, коли НАБУ та САП оголосили про підозри кільком його колишнім підлеглим із Міністерства регіонального розвитку та НАК «Нафтогаз України» у справі по корупції. Сам Чернишов тоді вже перебував за кордоном.
Якщо не повернеться, то це повний провал кадрової політики.»
Сподіваюсь ДБР НАБУ САП згребуть всіх до купи ставлеників чернишова які добре прилаштувалися в ролі очільників ОВА і тирять на гуманітарці і вже на всьому без жодного сумління совісті.
Тому потрібно при ************* ввести нове міністерство яке б давало оцінку , хто з 28 загинув правильно ,та хто не піде до раю тому що ухилянт .
Щоб Господь економив час , то зелебобік як полубог буде вирішувати це питання ще на землі.