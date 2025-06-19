УКР
4 352 57

Зеленський відвідав місце удару РФ по будинку в Києві: Це нагадування світові, що РФ обирає вбивства. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав місце ракетного удару РФ по будинку в Солом'янському районі Києва.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вшанував памʼять загиблих. Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати.

Цей обстріл – нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни", - зазначив він.

Читайте: В одному з будинків Києва, що був пошкоджений через ворожу атаку, впав проліт на сходах

Атака на Київ у ніч проти 17 червня

У ніч проти 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Станом на 16.00 18 червня у Києві внаслідок цієї атаки 28 загиблих, ще 142 особи – поранені.

Також читайте: Дан передав до посольства листа зі співчуттями після удару РФ по Києву: "Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно"

Зеленський Володимир (25558) Київ (20192)
+47
Цинічно
показати весь коментар
19.06.2025 11:49 Відповісти
+38
Нагадай ще шо саме вбивство українців в 2019 році обрало населення України, скоївши акт масового самогубства обрав під час війни тебе на посаду Верховного Головнокомандувача та твою шоблу слуг ***** і ліквидаторів України.
показати весь коментар
19.06.2025 11:50 Відповісти
+38
І три кордони охорони навколо, щоб не дай бог вдячні громадяни не подякували найвеличнішому лідору всесвіту за його титанічні зусилля.
показати весь коментар
19.06.2025 11:52 Відповісти
Цинічно
показати весь коментар
19.06.2025 11:49 Відповісти
Он весь циничен насквозь. Лживый выродок. Там в душе нет ни тени эмпатии.
показати весь коментар
19.06.2025 12:09 Відповісти
Чого він тільки не зробить заради рейтингів, які рухнули недавно. Ця падлюка буде піаритись на всьому аби тільки не відпускати лоха з гачка.
показати весь коментар
19.06.2025 12:24 Відповісти
Квартальному виродку просто похер Україна
показати весь коментар
19.06.2025 13:34 Відповісти
Нагадай ще шо саме вбивство українців в 2019 році обрало населення України, скоївши акт масового самогубства обрав під час війни тебе на посаду Верховного Головнокомандувача та твою шоблу слуг ***** і ліквидаторів України.
показати весь коментар
19.06.2025 11:50 Відповісти
Роман Павлович Грищук (нар. 27 серпня 1989, Київ, СРСР) - український політик, Народний депутат України IX скликання. Член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. У минулому - актор, керівник студії «Мамахихотала», телеведучий[3][4].

Життєпис

Народився 27 серпня 1989 у Києві. Закінчив школу із золотою медаллю. Двічі ставав чемпіоном Києва в шкільному КВК. Вступив у КПІ на медико-інженерний факультет. За студентства мав досвід роботи зі студією «95 Квартал». 2012 року заснував студію «Мамахихотала».
ДЕПУТАТ ОТ СОЛОМЕНСЬКОГО РАйона
Нахохоталась МАМА???????????????
показати весь коментар
19.06.2025 12:08 Відповісти
довбойоби ніколи не визнають що вони довбойоби і лошари, тому завжди починається "авашпрохлучче?" або "порохбивсездав"
показати весь коментар
19.06.2025 12:45 Відповісти
Саша, я тебе больше скажу. Те, кого ты назвал довбойобами, так устроены, что , когда понимают, что их обманули, начинают ненавидеть не того, кто их обманул, а того, кто предупреждал, что их обманывают! Просто психология.
показати весь коментар
19.06.2025 14:46 Відповісти
так ніхто не уточнював слугами якого народу вони є
показати весь коментар
19.06.2025 12:29 Відповісти
А мозок людині навіщо?
показати весь коментар
19.06.2025 13:48 Відповісти
І три кордони охорони навколо, щоб не дай бог вдячні громадяни не подякували найвеличнішому лідору всесвіту за його титанічні зусилля.
показати весь коментар
19.06.2025 11:52 Відповісти
чекаю на відео типу чаушеску, а краще каддафі - з дрином в задниці.
показати весь коментар
19.06.2025 12:22 Відповісти
з дрином краще.
що б подовше помучився і всі бажаючі могли пофоткатися.
зе!гундос любить фоткатися.
показати весь коментар
19.06.2025 12:27 Відповісти
Не нам ти відосики маєш робити ,а партнерам,бо вони слухають ******* маячню на всяких форумах,і це потім розносять усім((Навіть останнє булькотіння бункерного і те вже в пресі(((
показати весь коментар
19.06.2025 11:55 Відповісти
а Хтось Вибирав Шашлики??!!
показати весь коментар
19.06.2025 11:57 Відповісти
Жодної власної копійчини не дав...
показати весь коментар
19.06.2025 11:57 Відповісти
Про шашлик він там нічого не говорив?
показати весь коментар
19.06.2025 11:57 Відповісти
****** цинічна брехлива гундоса істота!
виключно піар! всю солом'янку розігнали, що б зе!падло для картинки на бидло марафоні відіграв скорботу?
і що цікаво: це трапилося, саме тоді коли зе!гніди не було в києві, в україні.
показати весь коментар
19.06.2025 12:03 Відповісти
якщо співставите удари по Києву і поїздки ZE - будете здивовані...
показати весь коментар
19.06.2025 12:46 Відповісти
І тут скотина Зелена пробує піаритись.
А сам перед москальським бомбардуванням потужно втік з України.
Щось дуже часто москальські окупанти ******** Україну саме тоді коли Зеленський втікає з України.
Тут одне з двух:
- або москалі бережуть вигідного їм Зеленського.
- або завчасно попереджають свого агента Єрмака.
показати весь коментар
19.06.2025 12:04 Відповісти
Все простіше - є розвідка (в основному західна), яка прекрасно бачить підготовку до ударів і знає майбутні цілі. Тому завчасно попереджений Зеленський знаходить формальний привід злиняти, а для решти - укриття і шашликі.
показати весь коментар
19.06.2025 12:09 Відповісти
От не пзди.
Ти ще скажи воно їде туди в бік фронту, де розвідка йому доповіла що кацапи не будуть стріляти в його бік.

Воно саме так - бо керівник розвідки жінка самого Гогіашвілі!
показати весь коментар
19.06.2025 13:12 Відповісти
Це нагадування 73% щоб вони ще раз поржали.
показати весь коментар
19.06.2025 12:05 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 12:06 Відповісти
Не приходят! Ему чемодані бабла приходят!
показати весь коментар
19.06.2025 12:10 Відповісти
Как же я презираю это брехливое чмо без зачатков эмпатии. А невинные дети Мариуполя этому ган@ону не приходят по ночам в страшных снах? Ему уже никогда не отмыться от крови
показати весь коментар
19.06.2025 12:10 Відповісти
Відповіді від оманського брехуна по кацапам не буде..ні пеклом ні рутою ні трембітами ні іншою набріханою у наркотичному угарі блазнем зброєю
показати весь коментар
19.06.2025 12:10 Відповісти
Не приходят! Ему чемоданы бабла приходят!
показати весь коментар
19.06.2025 12:11 Відповісти
"-Как хорошо,что мама Рима и папа Саша уже в Израиле."-подумав найвеличніший.
показати весь коментар
19.06.2025 12:17 Відповісти
Навіщо їм Ізраїль, де також стріляють? Вони давно в Європі. У прастого_парня Вови там достатньо нерухомості.
показати весь коментар
19.06.2025 12:43 Відповісти
А де люди?
показати весь коментар
19.06.2025 12:28 Відповісти
вмерли. а живих чмо боїться
показати весь коментар
19.06.2025 12:53 Відповісти
Все, как у путина, людей рядом нет и быть не может, царь прибыли.
показати весь коментар
19.06.2025 14:49 Відповісти
ти ж єдиний український президент який назбирав більше 100 мільярдів на українську армію, так гарно почав, не обісрався, і що тепер, квіти?
де стратегія перемоги?
4 рік , можна ж роздуплитися чи як?
чи приємно коли тебе лукашенко скотиною називає а орбан на плакати вішає з виряченими очима.
показати весь коментар
19.06.2025 12:30 Відповісти
Зараз мене вибігує найбільше те, що допомоги людям наоежної немає.
Це все брехня.
Очільниками ОВА, МВА, тими кого призначив саме президент, зриваються всі тендера на відбудову будинків. Аби після двох анульованих результатів тендорів, перейти до плану «К» корупції і пошуку власних шабашників за відкат у власні кішені тягеути час, тирити, збільшувати вартість.відбудови, не зважаючі на страждання людей.
Це робиться в Києві, Чернігові, Херсоні.....
Натомість справно очільниками мва та ова привозяться до зруйнованих рашистами будинків іноземні благодійники, гроші збираються на рахунках але відбудов жодних!
показати весь коментар
19.06.2025 12:33 Відповісти
с\їбався, прилетіла ракета, принесло квіти. цинічна істота
показати весь коментар
19.06.2025 12:37 Відповісти
Улюблені фотосесії зелених Геббельсів, коли поруч із Найвеличнішим немає інших людей, які заважають показати його велич!

Хронічне безсоння:
"Ору. Знаєте, чому горизонт завалився? Тому що у Мерца 195 зріст" Зєлєходи тут не допоможуть!"
показати весь коментар
19.06.2025 12:40 Відповісти
И сразу "горизонт". А вдруг они на крутом склоне встретились?
показати весь коментар
19.06.2025 15:09 Відповісти
При будь-якій владі були подібні новини і коментарі під ними. Чому не можна це робити при зеленському, якщо навіть його міністр з повернення українців з-за кордону накрався і звалив з України?
показати весь коментар
19.06.2025 12:46 Відповісти
владу критикувати треба і навіть корисно, але коли "критика" перетворюється на тотальну та тупу образу, це вже натуральне підігравання ворогові!
показати весь коментар
19.06.2025 13:24 Відповісти
Із 2014 по 2019 подібне, в тому числі і у виконанні особисто Зеленського, вас не турбувало?
показати весь коментар
19.06.2025 13:32 Відповісти
Вбивцю завжди тягне на місце злочину.
показати весь коментар
19.06.2025 12:44 Відповісти
А чому б про це пану президенту не розповісти?
«Міністр національної єдності України Олексій Чернишов не повернувся з офіційного закордонного відрядження, попри вручення підозр його колишнім підлеглим.

Чернишов дистанційно взяв участь у своєму форумі.

Поїздка чиновника збіглася з моментом, коли НАБУ та САП оголосили про підозри кільком його колишнім підлеглим із Міністерства регіонального розвитку та НАК «Нафтогаз України» у справі по корупції. Сам Чернишов тоді вже перебував за кордоном.

Якщо не повернеться, то це повний провал кадрової політики.»
Сподіваюсь ДБР НАБУ САП згребуть всіх до купи ставлеників чернишова які добре прилаштувалися в ролі очільників ОВА і тирять на гуманітарці і вже на всьому без жодного сумління совісті.
показати весь коментар
19.06.2025 12:49 Відповісти
12 стульев, воруют и грустят.
показати весь коментар
19.06.2025 13:02 Відповісти
Деякі моральні покручі кажуть, що жителі загинули неправильною смертю

Тому потрібно при ************* ввести нове міністерство яке б давало оцінку , хто з 28 загинув правильно ,та хто не піде до раю тому що ухилянт .

Щоб Господь економив час , то зелебобік як полубог буде вирішувати це питання ще на землі.
показати весь коментар
19.06.2025 13:06 Відповісти
Де наші балістичні ракети, про які стоїть триндєж другий рік? Де засоби відплати по ворогу? Куча проплачених спікерів брешуть про нашу балістику, але де факти її застосування?
показати весь коментар
19.06.2025 13:09 Відповісти
У лідора усе за кордоном в кеші,
показати весь коментар
19.06.2025 13:15 Відповісти
У мене єдине питання: нахіба Зеленському відвідувати подібні місця?
показати весь коментар
19.06.2025 13:49 Відповісти
Оксана, по этому поводу хорошо сказала Пугачева."для артиста любое упоминание в прессе, кроме некролога - уже хорошо. Пиар".
показати весь коментар
19.06.2025 14:52 Відповісти
Пристрілити мудака на місці злочину. Це чмо відповідальне за загибель сотень тисяч.
показати весь коментар
19.06.2025 19:14 Відповісти
 
 