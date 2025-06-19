Зеленський відвідав місце удару РФ по будинку в Києві: Це нагадування світові, що РФ обирає вбивства. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський відвідав місце ракетного удару РФ по будинку в Солом'янському районі Києва.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Вшанував памʼять загиблих. Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати.
Цей обстріл – нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни", - зазначив він.
Атака на Київ у ніч проти 17 червня
У ніч проти 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Станом на 16.00 18 червня у Києві внаслідок цієї атаки 28 загиблих, ще 142 особи – поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Життєпис
Народився 27 серпня 1989 у Києві. Закінчив школу із золотою медаллю. Двічі ставав чемпіоном Києва в шкільному КВК. Вступив у КПІ на медико-інженерний факультет. За студентства мав досвід роботи зі студією «95 Квартал». 2012 року заснував студію «Мамахихотала».
ДЕПУТАТ ОТ СОЛОМЕНСЬКОГО РАйона
Нахохоталась МАМА???????????????
що б подовше помучився і всі бажаючі могли пофоткатися.
зе!гундос любить фоткатися.
виключно піар! всю солом'янку розігнали, що б зе!падло для картинки на бидло марафоні відіграв скорботу?
і що цікаво: це трапилося, саме тоді коли зе!гніди не було в києві, в україні.
А сам перед москальським бомбардуванням потужно втік з України.
Щось дуже часто москальські окупанти ******** Україну саме тоді коли Зеленський втікає з України.
Тут одне з двух:
- або москалі бережуть вигідного їм Зеленського.
- або завчасно попереджають свого агента Єрмака.
Ти ще скажи воно їде туди в бік фронту, де розвідка йому доповіла що кацапи не будуть стріляти в його бік.
Воно саме так - бо керівник розвідки жінка самого Гогіашвілі!
де стратегія перемоги?
4 рік , можна ж роздуплитися чи як?
чи приємно коли тебе лукашенко скотиною називає а орбан на плакати вішає з виряченими очима.
Це все брехня.
Очільниками ОВА, МВА, тими кого призначив саме президент, зриваються всі тендера на відбудову будинків. Аби після двох анульованих результатів тендорів, перейти до плану «К» корупції і пошуку власних шабашників за відкат у власні кішені тягеути час, тирити, збільшувати вартість.відбудови, не зважаючі на страждання людей.
Це робиться в Києві, Чернігові, Херсоні.....
Натомість справно очільниками мва та ова привозяться до зруйнованих рашистами будинків іноземні благодійники, гроші збираються на рахунках але відбудов жодних!
Хронічне безсоння:
"Ору. Знаєте, чому горизонт завалився? Тому що у Мерца 195 зріст" Зєлєходи тут не допоможуть!"
«Міністр національної єдності України Олексій Чернишов не повернувся з офіційного закордонного відрядження, попри вручення підозр його колишнім підлеглим.
Чернишов дистанційно взяв участь у своєму форумі.
Поїздка чиновника збіглася з моментом, коли НАБУ та САП оголосили про підозри кільком його колишнім підлеглим із Міністерства регіонального розвитку та НАК «Нафтогаз України» у справі по корупції. Сам Чернишов тоді вже перебував за кордоном.
Якщо не повернеться, то це повний провал кадрової політики.»
Сподіваюсь ДБР НАБУ САП згребуть всіх до купи ставлеників чернишова які добре прилаштувалися в ролі очільників ОВА і тирять на гуманітарці і вже на всьому без жодного сумління совісті.
Тому потрібно при ************* ввести нове міністерство яке б давало оцінку , хто з 28 загинув правильно ,та хто не піде до раю тому що ухилянт .
Щоб Господь економив час , то зелебобік як полубог буде вирішувати це питання ще на землі.