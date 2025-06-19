Зеленський відвідав місце удару РФ по будинку в Києві: Це нагадування світові, що РФ обирає вбивства. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав місце ракетного удару РФ по будинку в Солом'янському районі Києва.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вшанував памʼять загиблих. Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати.



Цей обстріл – нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни", - зазначив він.

Атака на Київ у ніч проти 17 червня

У ніч проти 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Станом на 16.00 18 червня у Києві внаслідок цієї атаки 28 загиблих, ще 142 особи – поранені.

