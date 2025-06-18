Дан передав до посольства листа зі співчуттями після удару РФ по Києву: "Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно"

Президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями після масованого удару РФ по Києву в ніч на 17 червня.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило посольство України в Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

У посольстві заявили, що отримали багато електронних повідомлень зі співчуттями щодо трагедії у Києві через російські обстріли. Серед цих повідомлень – лист зі співчуттями від президента Румунії.

"Від себе особисто та від імені громадян Румунії висловлюю співчуття та глибоку скорботу у зв'язку з втратою людських життів внаслідок жорстокого нападу на місто Київ. У цей болісний час ми бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим в результаті цієї атаки, а також всім постраждалим протягом більш ніж 1200 днів конфлікту", - йдеться в листі румунського лідера.

Дан зазначив, що Росія продовжує поводитися безвідповідально і доводити, що вона не хоче мирних переговорів, продовжуючи жорстоку війну всупереч нормам міжнародного права.

"Румунія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для захисту її свободи, незалежності та суверенітету", - додає в листі політик.

Дивіться також: Пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва завершена, - Клименко. ВIДЕО

Атака на Київ у ніч проти 17 червня

У ніч проти 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Станом на 16.00 18 червня у Києві внаслідок цієї атаки 28 загиблих, ще 142 особи – поранені.

Читайте також: Особи п’ятьох загиблих у Солом’янському районі Києва ідентифікувати поки не вдалося, - МВС