Дан передав до посольства листа зі співчуттями після удару РФ по Києву: "Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно"

Дан висловив співчуття Україні через атаку РФ

Президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями після масованого удару РФ по Києву в ніч на 17 червня.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило посольство України в Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

У посольстві заявили, що отримали багато електронних повідомлень зі співчуттями щодо трагедії у Києві через російські обстріли.  Серед цих повідомлень  – лист зі співчуттями від президента Румунії.

"Від себе особисто та від імені громадян Румунії висловлюю співчуття та глибоку скорботу у зв'язку з втратою людських життів внаслідок жорстокого нападу на місто Київ. У цей болісний час ми бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим в результаті цієї атаки, а також всім постраждалим протягом більш ніж 1200 днів конфлікту", - йдеться в листі румунського лідера.

Дан зазначив, що Росія продовжує поводитися безвідповідально і доводити, що вона не хоче мирних переговорів, продовжуючи жорстоку війну всупереч нормам міжнародного права.

"Румунія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для захисту її свободи, незалежності та суверенітету", - додає в листі політик.

Дивіться також: Пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва завершена, - Клименко. ВIДЕО

Атака на Київ у ніч проти 17 червня

У ніч проти 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Станом на 16.00 18 червня у Києві внаслідок цієї атаки 28 загиблих, ще 142 особи – поранені.

Читайте також: Особи п’ятьох загиблих у Солом’янському районі Києва ідентифікувати поки не вдалося, - МВС

+5
тількі ************* орбан та фіцо задаволені
18.06.2025 22:30 Відповісти
+4
Подяка румунам за підтримку. Констанца має бути чорномоським хабом
18.06.2025 22:30 Відповісти
+3
Дяка друзям Румунам за їхню допомогу.
18.06.2025 23:25 Відповісти
тількі ************* орбан та фіцо задаволені
18.06.2025 22:30 Відповісти
ПаРаша Центр зареєструвавсь три дні тому і що не зрозумів, що "піндосами" американців називають тільки смердячі кацапи
18.06.2025 22:47 Відповісти
Подяка румунам за підтримку. Констанца має бути чорномоським хабом
18.06.2025 22:30 Відповісти
Еще один стількискількинеобхідник.
18.06.2025 22:31 Відповісти
18.06.2025 22:33 Відповісти
Такого листа майже кожен день потрібно писати, знову вже летять Шахеди, а згадування міжнародного права взагалі вже виглядає як гумор.
18.06.2025 22:40 Відповісти
та забирайте Молдову, нє вопрос!
18.06.2025 23:05 Відповісти
Короче весомой поддержки не будет.
В метрической системе нет понятия "сколько нужно". Есть понятие "100 ракет", если понятие "3% от своего бюджета" и тд итп, а вот этим "сколько нужно" можно вертеть как цыган солнцем.
18.06.2025 23:06 Відповісти
ванька водкІ нЄт ІдІ за крЄЙсЄром мАсквА.
18.06.2025 23:26 Відповісти
Так ты точно выиграешь войну)))
18.06.2025 23:55 Відповісти
а чому саме "Так ты точно выиграешь войну"?
кацапчику людоїдику у вас зараз є лише одні дві надії:
1) українці почнуть самі між собою сваритися.
відповідь: Ну це ж було до ери інформаційної свободи, тупорилий ти скот?
2)ЄС просто забуде що Україна є єдиним щитом всієї Європи від андрофагів москалів.
Так навіть в забюрократизований мозок ЄС вже прийшло усвідомлення що-рашка є країна мерзота яка хоче захопити і їхню власність а їх самих претворити в харчі для людожерів россіян.
19.06.2025 00:04 Відповісти
Как бы тебе сказать, чтобы ты не обиделся.

Тому що твоя ницiсть та дрiб'язковiсть заважае тобi думати глобально та наперед.

От чого конкретно ти добився цими своiми ваньками, водками, крейсерами, у вiдповiдь на цiлком зваженi зауваження? Окрiм того що я став вважати тебе неадекватом - нiчого.

Ты в свою очередь являешься типичным срезом общества, просто находишься внизу пищевой цепочки. Проблема в том, что вверху, во власти, срез такой же самый - хамовитый, глупый, и недальновидный. Токсичный, попросту говоря.

Из-за этого хамства от Украины стали отворачиваться ее союзники (а у РФ напротив, появляться) и после этого конец стал предсказуем.

На цьому наша дискусiя пiдходить до завершення, менi цiкаво спiлкуватися на рiвних, а не iз школярами, чий подвиг - написати мат на дошцi Бувай, ухилянт
19.06.2025 00:22 Відповісти
іван петров іди в дупу курва кацапська. дискусію йому треба, гидота.
19.06.2025 11:12 Відповісти
бабахом сраки путлерососа задоволений.
19.06.2025 17:58 Відповісти
Дяка друзям Румунам за їхню допомогу.
18.06.2025 23:25 Відповісти
 
 