Дан передав до посольства листа зі співчуттями після удару РФ по Києву: "Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно"
Президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями після масованого удару РФ по Києву в ніч на 17 червня.
Про це в соцмережі фейсбук повідомило посольство України в Румунії, інформує Цензор.НЕТ.
У посольстві заявили, що отримали багато електронних повідомлень зі співчуттями щодо трагедії у Києві через російські обстріли. Серед цих повідомлень – лист зі співчуттями від президента Румунії.
"Від себе особисто та від імені громадян Румунії висловлюю співчуття та глибоку скорботу у зв'язку з втратою людських життів внаслідок жорстокого нападу на місто Київ. У цей болісний час ми бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим в результаті цієї атаки, а також всім постраждалим протягом більш ніж 1200 днів конфлікту", - йдеться в листі румунського лідера.
Дан зазначив, що Росія продовжує поводитися безвідповідально і доводити, що вона не хоче мирних переговорів, продовжуючи жорстоку війну всупереч нормам міжнародного права.
"Румунія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для захисту її свободи, незалежності та суверенітету", - додає в листі політик.
Атака на Київ у ніч проти 17 червня
У ніч проти 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Станом на 16.00 18 червня у Києві внаслідок цієї атаки 28 загиблих, ще 142 особи – поранені.
В метрической системе нет понятия "сколько нужно". Есть понятие "100 ракет", если понятие "3% от своего бюджета" и тд итп, а вот этим "сколько нужно" можно вертеть как цыган солнцем.
кацапчику людоїдику у вас зараз є лише одні дві надії:
1) українці почнуть самі між собою сваритися.
відповідь: Ну це ж було до ери інформаційної свободи, тупорилий ти скот?
2)ЄС просто забуде що Україна є єдиним щитом всієї Європи від андрофагів москалів.
Так навіть в забюрократизований мозок ЄС вже прийшло усвідомлення що-рашка є країна мерзота яка хоче захопити і їхню власність а їх самих претворити в харчі для людожерів россіян.
Тому що твоя ницiсть та дрiб'язковiсть заважае тобi думати глобально та наперед.
От чого конкретно ти добився цими своiми ваньками, водками, крейсерами, у вiдповiдь на цiлком зваженi зауваження? Окрiм того що я став вважати тебе неадекватом - нiчого.
Ты в свою очередь являешься типичным срезом общества, просто находишься внизу пищевой цепочки. Проблема в том, что вверху, во власти, срез такой же самый - хамовитый, глупый, и недальновидный. Токсичный, попросту говоря.
Из-за этого хамства от Украины стали отворачиваться ее союзники (а у РФ напротив, появляться) и после этого конец стал предсказуем.
На цьому наша дискусiя пiдходить до завершення, менi цiкаво спiлкуватися на рiвних, а не iз школярами, чий подвиг - написати мат на дошцi Бувай, ухилянт