Дан передал в посольство письмо с соболезнованиями после удара РФ по Киеву: "Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо"
Президент Румынии Никушор Дан передал в посольство Украины письмо с соболезнованиями после массированного удара РФ по Киеву в ночь на 17 июня.
Об этом в соцсети фейсбук сообщило посольство Украины в Румынии, информирует Цензор.НЕТ.
В посольстве заявили, что получили много электронных сообщений с соболезнованиями по поводу трагедии в Киеве из-за российских обстрелов. Среди этих сообщений - письмо с соболезнованиями от президента Румынии.
"От себя лично и от имени граждан Румынии выражаю соболезнования и глубокую скорбь в связи с потерей человеческих жизней вследствие жестокого нападения на город Киев. В это мучительное время мы желаем скорейшего выздоровления всем раненым вследствие этой атаки, а также всем пострадавшим в течение более чем 1200 дней конфликта", - говорится в письме румынского лидера.
Дан отметил, что Россия продолжает вести себя безответственно и доказывать, что она не хочет мирных переговоров, продолжая жестокую войну вопреки нормам международного права.
"Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для защиты ее свободы, независимости и суверенитета", - добавляет в письме политик.
Атака на Киев в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве 28 погибших, еще 142 человека - ранены.
В метрической системе нет понятия "сколько нужно". Есть понятие "100 ракет", если понятие "3% от своего бюджета" и тд итп, а вот этим "сколько нужно" можно вертеть как цыган солнцем.
кацапчику людоїдику у вас зараз є лише одні дві надії:
1) українці почнуть самі між собою сваритися.
відповідь: Ну це ж було до ери інформаційної свободи, тупорилий ти скот?
2)ЄС просто забуде що Україна є єдиним щитом всієї Європи від андрофагів москалів.
Так навіть в забюрократизований мозок ЄС вже прийшло усвідомлення що-рашка є країна мерзота яка хоче захопити і їхню власність а їх самих претворити в харчі для людожерів россіян.
Тому що твоя ницiсть та дрiб'язковiсть заважае тобi думати глобально та наперед.
От чого конкретно ти добився цими своiми ваньками, водками, крейсерами, у вiдповiдь на цiлком зваженi зауваження? Окрiм того що я став вважати тебе неадекватом - нiчого.
Ты в свою очередь являешься типичным срезом общества, просто находишься внизу пищевой цепочки. Проблема в том, что вверху, во власти, срез такой же самый - хамовитый, глупый, и недальновидный. Токсичный, попросту говоря.
Из-за этого хамства от Украины стали отворачиваться ее союзники (а у РФ напротив, появляться) и после этого конец стал предсказуем.
На цьому наша дискусiя пiдходить до завершення, менi цiкаво спiлкуватися на рiвних, а не iз школярами, чий подвиг - написати мат на дошцi Бувай, ухилянт