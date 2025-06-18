Дан передал в посольство письмо с соболезнованиями после удара РФ по Киеву: "Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо"

Президент Румынии Никушор Дан передал в посольство Украины письмо с соболезнованиями после массированного удара РФ по Киеву в ночь на 17 июня.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило посольство Украины в Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

В посольстве заявили, что получили много электронных сообщений с соболезнованиями по поводу трагедии в Киеве из-за российских обстрелов. Среди этих сообщений - письмо с соболезнованиями от президента Румынии.

"От себя лично и от имени граждан Румынии выражаю соболезнования и глубокую скорбь в связи с потерей человеческих жизней вследствие жестокого нападения на город Киев. В это мучительное время мы желаем скорейшего выздоровления всем раненым вследствие этой атаки, а также всем пострадавшим в течение более чем 1200 дней конфликта", - говорится в письме румынского лидера.

Дан отметил, что Россия продолжает вести себя безответственно и доказывать, что она не хочет мирных переговоров, продолжая жестокую войну вопреки нормам международного права.

"Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для защиты ее свободы, независимости и суверенитета", - добавляет в письме политик.

Смотрите также: Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева завершена, - Клименко. ВИДЕО

Атака на Киев в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве 28 погибших, еще 142 человека - ранены.

Читайте также: Личности пятерых погибших в Соломенском районе Киева идентифицировать пока не удалось, - МВД