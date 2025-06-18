РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4009 посетителей онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
1 104 16

Дан передал в посольство письмо с соболезнованиями после удара РФ по Киеву: "Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо"

Дан выразил соболезнования Украине в связи с атакой РФ

Президент Румынии Никушор Дан передал в посольство Украины письмо с соболезнованиями после массированного удара РФ по Киеву в ночь на 17 июня.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило посольство Украины в Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

В посольстве заявили, что получили много электронных сообщений с соболезнованиями по поводу трагедии в Киеве из-за российских обстрелов. Среди этих сообщений - письмо с соболезнованиями от президента Румынии.

"От себя лично и от имени граждан Румынии выражаю соболезнования и глубокую скорбь в связи с потерей человеческих жизней вследствие жестокого нападения на город Киев. В это мучительное время мы желаем скорейшего выздоровления всем раненым вследствие этой атаки, а также всем пострадавшим в течение более чем 1200 дней конфликта", - говорится в письме румынского лидера.

Дан отметил, что Россия продолжает вести себя безответственно и доказывать, что она не хочет мирных переговоров, продолжая жестокую войну вопреки нормам международного права.

"Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для защиты ее свободы, независимости и суверенитета", - добавляет в письме политик.

Смотрите также: Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева завершена, - Клименко. ВИДЕО

Атака на Киев в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве 28 погибших, еще 142 человека - ранены.

Читайте также: Личности пятерых погибших в Соломенском районе Киева идентифицировать пока не удалось, - МВД

Автор: 

Киев (26143) обстрел (29670) Румыния (1165) соболезнование (97) Дан Никушор (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
тількі ************* орбан та фіцо задаволені
показать весь комментарий
18.06.2025 22:30 Ответить
+4
Подяка румунам за підтримку. Констанца має бути чорномоським хабом
показать весь комментарий
18.06.2025 22:30 Ответить
+3
Дяка друзям Румунам за їхню допомогу.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тількі ************* орбан та фіцо задаволені
показать весь комментарий
18.06.2025 22:30 Ответить
ПаРаша Центр зареєструвавсь три дні тому і що не зрозумів, що "піндосами" американців називають тільки смердячі кацапи
показать весь комментарий
18.06.2025 22:47 Ответить
Подяка румунам за підтримку. Констанца має бути чорномоським хабом
показать весь комментарий
18.06.2025 22:30 Ответить
Еще один стількискількинеобхідник.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:31 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 22:33 Ответить
Такого листа майже кожен день потрібно писати, знову вже летять Шахеди, а згадування міжнародного права взагалі вже виглядає як гумор.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:40 Ответить
та забирайте Молдову, нє вопрос!
показать весь комментарий
18.06.2025 23:05 Ответить
Короче весомой поддержки не будет.
В метрической системе нет понятия "сколько нужно". Есть понятие "100 ракет", если понятие "3% от своего бюджета" и тд итп, а вот этим "сколько нужно" можно вертеть как цыган солнцем.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:06 Ответить
ванька водкІ нЄт ІдІ за крЄЙсЄром мАсквА.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:26 Ответить
Так ты точно выиграешь войну)))
показать весь комментарий
18.06.2025 23:55 Ответить
а чому саме "Так ты точно выиграешь войну"?
кацапчику людоїдику у вас зараз є лише одні дві надії:
1) українці почнуть самі між собою сваритися.
відповідь: Ну це ж було до ери інформаційної свободи, тупорилий ти скот?
2)ЄС просто забуде що Україна є єдиним щитом всієї Європи від андрофагів москалів.
Так навіть в забюрократизований мозок ЄС вже прийшло усвідомлення що-рашка є країна мерзота яка хоче захопити і їхню власність а їх самих претворити в харчі для людожерів россіян.
показать весь комментарий
19.06.2025 00:04 Ответить
Как бы тебе сказать, чтобы ты не обиделся.

Тому що твоя ницiсть та дрiб'язковiсть заважае тобi думати глобально та наперед.

От чого конкретно ти добився цими своiми ваньками, водками, крейсерами, у вiдповiдь на цiлком зваженi зауваження? Окрiм того що я став вважати тебе неадекватом - нiчого.

Ты в свою очередь являешься типичным срезом общества, просто находишься внизу пищевой цепочки. Проблема в том, что вверху, во власти, срез такой же самый - хамовитый, глупый, и недальновидный. Токсичный, попросту говоря.

Из-за этого хамства от Украины стали отворачиваться ее союзники (а у РФ напротив, появляться) и после этого конец стал предсказуем.

На цьому наша дискусiя пiдходить до завершення, менi цiкаво спiлкуватися на рiвних, а не iз школярами, чий подвиг - написати мат на дошцi Бувай, ухилянт
показать весь комментарий
19.06.2025 00:22 Ответить
іван петров іди в дупу курва кацапська. дискусію йому треба, гидота.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:12 Ответить
бабахом сраки путлерососа задоволений.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:58 Ответить
Дяка друзям Румунам за їхню допомогу.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:25 Ответить
 
 