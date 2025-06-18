УКР
В одному з будинків Києва, що був пошкоджений через ворожу атаку, впав проліт на сходах

наслідки удару по Києву

У Солом'янському районі Києва в одному з будинків, що був пошкоджений через ворожу атаку 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, в 5-поверхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами.

Як зазначають у КМДА, потерпілих немає. Рятувальники евакуювали 5 осіб.

Аварійні бригади працюють на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок масованої російської атаки у Києві пошкоджено 207 об’єктів

Як повідомили у ГУ ДСНС у м. Києві, від мешканців одного із постраждалих будинків у Солом'янському районі надійшло повідомлення, що під час розбору та відновлювальних робіт стався обвал сходової клітини на рівні 4 поверху, внаслідок чого вони залишились заблоковані на 5 поверсі. Рятувальники евакуювали людей за допомогою автодрабини.

Атака на Київ у ніч проти 17 червня

У ніч проти 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Станом на 16.00 18 червня у Києві внаслідок цієї атаки 28 загиблих, ще 142 особи – поранені.

КМДА (2401) Київ (20192) ДСНС (5294) руйнування (270)
Топ коментарі
+8
Заслуговує, бо треба зайвий раз нагадувати про те, що русня - біосміття.
показати весь коментар
18.06.2025 21:50 Відповісти
+6
Микол? Кремлівські ботяри так смішно паляться, використовуючі терміни кремлійської пропаганди, які ніколи не використовують українці.
показати весь коментар
18.06.2025 21:45 Відповісти
+2
Кацап, ти чьіх будєш, костромскіх лібо волгодскіх?
показати весь коментар
18.06.2025 22:18 Відповісти
