В одном из домов Киева, поврежденном вследствие вражеской атаки, обрушился пролет на лестнице

Последствия российской атаки на Киев

В Соломенском районе Киева в одном из домов, который был поврежден из-за вражеской атаки 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, в 5-этажке упал пролет на лестнице между верхними этажами.

Как отмечают в КГГА, пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 5 человек.

Аварийные бригады работают на месте.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в г. Киеве, от жителей одного из пострадавших домов в Соломенском районе поступило сообщение, что во время разбора и восстановительных работ произошел обвал лестничной клетки на уровне 4 этажа, вследствие чего они остались заблокированы на 5 этаже. Спасатели эвакуировали людей с помощью автолестницы.

Атака на Киев в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве 28 погибших, еще 134 человека - пострадали.

Вечером 18 июня глава МВД Игорь Клименко сообщил, что поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева, которая длилась 39 часов, завершена.

