Зеленский провел совещание по санкционной политике против РФ: согласованы конкретные решения
Президент Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике и совместных с партнерами ограничительных мер против России и ее союзников. Принят ряд конкретных решений.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Первое - на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины", - отметил глава государства.
"Второе - продолжаем политику давления на российский танкерный флот. Поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами", - рассказал он.
По его словам, зафиксированы факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны.
"Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов.
Третье - рассмотрели новые направления санкций для того, чтобы усложнить России возможность затягивать войну. В частности, это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставок компонентов и оборудования в Россию для производства оружия. Поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых санкционных решений", - добавил Зеленский.
МИД Украины, разведки и Национальный банк Украины должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на Россию и ее сообщников, подчеркнул он.
