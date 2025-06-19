Зеленский провел совещание по санкционной политике против РФ: согласованы конкретные решения

Президент Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике и совместных с партнерами ограничительных мер против России и ее союзников. Принят ряд конкретных решений.

"Первое - на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины", - отметил глава государства.

"Второе - продолжаем политику давления на российский танкерный флот. Поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами", - рассказал он.

По его словам, зафиксированы факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны.

"Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов.

Третье - рассмотрели новые направления санкций для того, чтобы усложнить России возможность затягивать войну. В частности, это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставок компонентов и оборудования в Россию для производства оружия. Поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых санкционных решений", - добавил Зеленский.

МИД Украины, разведки и Национальный банк Украины должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на Россию и ее сообщников, подчеркнул он.

