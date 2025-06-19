РУС
Зеленский провел совещание по санкционной политике против РФ: согласованы конкретные решения

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике и совместных с партнерами ограничительных мер против России и ее союзников. Принят ряд конкретных решений.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое - на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины", - отметил глава государства.

"Второе - продолжаем политику давления на российский танкерный флот. Поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами", - рассказал он.

По его словам, зафиксированы факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны.

"Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов.

Третье - рассмотрели новые направления санкций для того, чтобы усложнить России возможность затягивать войну. В частности, это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставок компонентов и оборудования в Россию для производства оружия. Поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых санкционных решений", - добавил Зеленский.

МИД Украины, разведки и Национальный банк Украины должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на Россию и ее сообщников, подчеркнул он.

Топ комментарии
+5
А пам'ятаєте питання до Пороха на стадіоні:
- "Чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили".
19.06.2025 18:29 Ответить
+5
Добавити, санкцій Порошенку. На більше, аоно не спроможне...
19.06.2025 18:31 Ответить
+5
Ішак демонструє "бурхливу діяльність", мовляв. не відстаємо від Європи. І це на четвертому році війни. А де ж ти, чмо тупориле, було до цього часу? Чекало на договорняк?
19.06.2025 18:35 Ответить
Для них твої санкції як с гівна куля.
19.06.2025 18:22 Ответить
А на цей раз на "нараді" в чому Порошенко був винен?
19.06.2025 18:25 Ответить
Ухвалено низку конкретних рішень

- Яких саме рішень?
- Конкретних. Чиста конкретних!
19.06.2025 18:26 Ответить
Потужних та незламних!
19.06.2025 18:31 Ответить
Добавити, санкцій Порошенку. На більше, аоно не спроможне...
19.06.2025 18:31 Ответить
Невже кацапську нафту припинить транзитувати?
19.06.2025 18:26 Ответить
А пам'ятаєте питання до Пороха на стадіоні:
- "Чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили".
19.06.2025 18:29 Ответить
нафту кацапську далі мадярам підкацапським дозволяєш качати?! то про що ти тоді торочиш, синхронізатор ****?
19.06.2025 18:34 Ответить
Ішак демонструє "бурхливу діяльність", мовляв. не відстаємо від Європи. І це на четвертому році війни. А де ж ти, чмо тупориле, було до цього часу? Чекало на договорняк?
19.06.2025 18:35 Ответить
Крім яхти віддати Медведчуку ще щось? А також тихо не з'являдись у міжнародних судах і продовжувати спускати майно колаборантів їх власникам.
19.06.2025 18:40 Ответить
Негідник. Все одно будеш ховатись від правосуддя. Доля твоя - отримати те, над чим сам сміявся або запроваджував.
19.06.2025 18:52 Ответить
Колесо - воно кругле. Прокрутиться не помітиш, і вдарить тоді, коли не чекаєш.
19.06.2025 18:53 Ответить
Янелох- бедоносец. В Омане после его визита и смерти султана продолжаются процессы. Ученые обнаружили горячий призрачный шлейф под Оманом, который влияет на форму Земли. В частности, они зафиксировали сейсмические разрывы в глубинных слоях земной мантии на уровнях 410 и 660 км. Это свидетельствует о том, что шлейф является настоящим природным явлением, а не случайной аномалией. По подсчетам исследователей, шлейф имеет диаметр 200-300 км. Он горячее окружающей среды на 100-300 градусов. Его действие, вероятно, вызывает медленное поднятие земной поверхности в Омане.
19.06.2025 18:55 Ответить
19.06.2025 18:57 Ответить
черговий набір "зеленої куйні", яка для куйла буде мати таку саму дію,як небіжчику свічки від геморою
19.06.2025 19:04 Ответить
Тискун на російський тіньовий флот, не пере тисни. Тиск на Порошенка легший, і дає результат, відволікає лохторат від подій на фронті, від мародерства і т д
19.06.2025 19:39 Ответить
А санкційною політикою у Шапітолії займаються люди, що мали бізнес з РФ після 2014 року.

Це не санкції, а тупе віджимання власності, рекет та шантаж.
Тому Портнова і пришили за цей "бєспрєдєл".
20.06.2025 00:51 Ответить
The show must go on

The show must go on, yeah

Inside my heart is breaking

My ****** may be flaking

But my smile, still, stays on
20.06.2025 08:55 Ответить
 
 