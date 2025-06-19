Зеленского ожидают на саммите ЕС 26 июня, но участие до сих пор не подтверждено, - СМИ
В Европейском совете рассчитывают на участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите лидеров ЕС, который состоится 26-27 июня в Брюсселе, однако официального подтверждения от Офиса президента пока не получено.
Об этом сообщили чиновник Совета ЕС и дипломат одной из стран-членов ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По словам источников, Зеленскому направили приглашение на заседание Европейского совета, однако подтверждения относительно формата или личного присутствия до сих пор не поступило.
Несмотря на это, в рабочем варианте повестки дня саммита указано, что саммит начнется 26 июня в 11:00 выступлением Владимира Зеленского. Пока остается открытым вопрос, будет ли это личный визит, или включение в формате видеосвязи.
Если бы любила - сказала бы
Сиди - ка ты,Вова, в Киеве
Как только ты из Киева сваливаешь
Кацапы по нему лупят как бешеные
У Європейській Солідарності його очікують з вибаченнями про злі наміри,які він сім років виношував проти лідера цієї політсили. Але в якій формі він це має зробити-досі не підтверджено.