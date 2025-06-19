Зеленского ожидают на саммите ЕС 26 июня, но участие до сих пор не подтверждено, - СМИ

В Европейском совете рассчитывают на участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите лидеров ЕС, который состоится 26-27 июня в Брюсселе, однако официального подтверждения от Офиса президента пока не получено.

Об этом сообщили чиновник Совета ЕС и дипломат одной из стран-членов ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам источников, Зеленскому направили приглашение на заседание Европейского совета, однако подтверждения относительно формата или личного присутствия до сих пор не поступило.

Несмотря на это, в рабочем варианте повестки дня саммита указано, что саммит начнется 26 июня в 11:00 выступлением Владимира Зеленского. Пока остается открытым вопрос, будет ли это личный визит, или включение в формате видеосвязи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за Зеленского и Макрона, - FT