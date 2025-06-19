РУС
Зеленского ожидают на саммите ЕС 26 июня, но участие до сих пор не подтверждено, - СМИ

В Европейском совете рассчитывают на участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите лидеров ЕС, который состоится 26-27 июня в Брюсселе, однако официального подтверждения от Офиса президента пока не получено.

Об этом сообщили чиновник Совета ЕС и дипломат одной из стран-членов ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам источников, Зеленскому направили приглашение на заседание Европейского совета, однако подтверждения относительно формата или личного присутствия до сих пор не поступило.

Несмотря на это, в рабочем варианте повестки дня саммита указано, что саммит начнется 26 июня в 11:00 выступлением Владимира Зеленского. Пока остается открытым вопрос, будет ли это личный визит, или включение в формате видеосвязи.

Зеленский Владимир (22025) саммит (1233) Евросоюз (17614)
+8
Виступати ЗЕ любить, тільки результати де тих виступів? Америка припиняє допомогу хто далі?
19.06.2025 18:10 Ответить
+6
Тримає інтригу - це вам не хухри - мухри!
19.06.2025 17:20 Ответить
+6
Просто рассіани боятся зачепити свій найбільший скарб - бубочку. Іншого такого в них явно не буде.
19.06.2025 17:46 Ответить
Тримає інтригу - це вам не хухри - мухри!
19.06.2025 17:20 Ответить
інтриган херів...
19.06.2025 18:45 Ответить
19.06.2025 17:27 Ответить
Оголеним в баньке
19.06.2025 17:31 Ответить
Скуза с роялем)
19.06.2025 19:15 Ответить
тампона на цьому збіговиську не буде, тому й немає підтвердження.
19.06.2025 17:36 Ответить
Важко бути керівником президента України. З одного боку у тебе найвища посада в країні, а з іншого за кордоном тебе явно не поважають.
19.06.2025 17:36 Ответить
Не любит Европейская Рада киевлян
Если бы любила - сказала бы
Сиди - ка ты,Вова, в Киеве
Как только ты из Киева сваливаешь
Кацапы по нему лупят как бешеные
19.06.2025 17:40 Ответить
Просто рассіани боятся зачепити свій найбільший скарб - бубочку. Іншого такого в них явно не буде.
19.06.2025 17:46 Ответить
Яка наша Галя балувана!
19.06.2025 17:52 Ответить
"Зеленського очікують на саміті ЄС 26 червня, але участь досі не підтверджено".
У Європейській Солідарності його очікують з вибаченнями про злі наміри,які він сім років виношував проти лідера цієї політсили. Але в якій формі він це має зробити-досі не підтверджено.
19.06.2025 17:56 Ответить
Виступати ЗЕ любить, тільки результати де тих виступів? Америка припиняє допомогу хто далі?
19.06.2025 18:10 Ответить
А трампа туда запросили ?
19.06.2025 18:34 Ответить
кому це одоробло там потрібне...
19.06.2025 18:43 Ответить
Лідору коли-небудь соромно буває ? Чи йому Маслюков цей орган ліквідував у Москві ?
19.06.2025 19:06 Ответить
Не на часі видно...
19.06.2025 20:52 Ответить
відчепіться від буби. воно дійсно ще не знає, бо не отримав від х...ла інформацію, чи буде обстріл. краще уважно спостерігайте, якщо хутко поїде - вночі кацапи лупануть
20.06.2025 07:26 Ответить
 
 