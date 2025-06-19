Зеленського очікують на саміті ЄС 26 червня, але участь досі не підтверджено, - ЗМІ
У Європейській раді розраховують на участь президента України Володимира Зеленського в саміті лідерів ЄС, який відбудеться 26-27 червня в Брюсселі, однак офіційного підтвердження від Офісу президента наразі не отримано.
Про це повідомили посадовець Ради ЄС та дипломат однієї з країн-членів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За словами джерел, Зеленському направили запрошення на засідання Європейської ради, однак підтвердження щодо формату або особистої присутності досі не надійшло.
Попри це, у робочому варіанті порядку денного саміту зазначено, що саміт розпочнеться 26 червня об 11:00 виступом Володимира Зеленського. Наразі лишається відкритим питання, чи буде це особистий візит, чи включення у форматі відеозв'язку.
