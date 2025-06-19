УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9853 відвідувача онлайн
Новини Саміт ЄС
976 20

Зеленського очікують на саміті ЄС 26 червня, але участь досі не підтверджено, - ЗМІ

зеленський

У Європейській раді розраховують на участь президента України Володимира Зеленського в саміті лідерів ЄС, який відбудеться 26-27 червня в Брюсселі, однак офіційного підтвердження від Офісу президента наразі не отримано.

Про це повідомили посадовець Ради ЄС та дипломат однієї з країн-членів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами джерел, Зеленському направили запрошення на засідання Європейської ради, однак підтвердження щодо формату або особистої присутності досі не надійшло.

Попри це, у робочому варіанті порядку денного саміту зазначено, що саміт розпочнеться 26 червня об 11:00 виступом Володимира Зеленського. Наразі лишається відкритим питання, чи буде це особистий візит, чи включення у форматі відеозв'язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп достроково покинув саміт G7 через Зеленського та Макрона, - FT

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) саміт (828) Євросоюз (14185)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Виступати ЗЕ любить, тільки результати де тих виступів? Америка припиняє допомогу хто далі?
показати весь коментар
19.06.2025 18:10 Відповісти
+6
Тримає інтригу - це вам не хухри - мухри!
показати весь коментар
19.06.2025 17:20 Відповісти
+6
Просто рассіани боятся зачепити свій найбільший скарб - бубочку. Іншого такого в них явно не буде.
показати весь коментар
19.06.2025 17:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тримає інтригу - це вам не хухри - мухри!
показати весь коментар
19.06.2025 17:20 Відповісти
інтриган херів...
показати весь коментар
19.06.2025 18:45 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 17:27 Відповісти
Оголеним в баньке
показати весь коментар
19.06.2025 17:31 Відповісти
Скуза с роялем)
показати весь коментар
19.06.2025 19:15 Відповісти
тампона на цьому збіговиську не буде, тому й немає підтвердження.
показати весь коментар
19.06.2025 17:36 Відповісти
Важко бути керівником президента України. З одного боку у тебе найвища посада в країні, а з іншого за кордоном тебе явно не поважають.
показати весь коментар
19.06.2025 17:36 Відповісти
Не любит Европейская Рада киевлян
Если бы любила - сказала бы
Сиди - ка ты,Вова, в Киеве
Как только ты из Киева сваливаешь
Кацапы по нему лупят как бешеные
показати весь коментар
19.06.2025 17:40 Відповісти
Просто рассіани боятся зачепити свій найбільший скарб - бубочку. Іншого такого в них явно не буде.
показати весь коментар
19.06.2025 17:46 Відповісти
Яка наша Галя балувана!
показати весь коментар
19.06.2025 17:52 Відповісти
"Зеленського очікують на саміті ЄС 26 червня, але участь досі не підтверджено".
У Європейській Солідарності його очікують з вибаченнями про злі наміри,які він сім років виношував проти лідера цієї політсили. Але в якій формі він це має зробити-досі не підтверджено.
показати весь коментар
19.06.2025 17:56 Відповісти
Виступати ЗЕ любить, тільки результати де тих виступів? Америка припиняє допомогу хто далі?
показати весь коментар
19.06.2025 18:10 Відповісти
А трампа туда запросили ?
показати весь коментар
19.06.2025 18:34 Відповісти
кому це одоробло там потрібне...
показати весь коментар
19.06.2025 18:43 Відповісти
Лідору коли-небудь соромно буває ? Чи йому Маслюков цей орган ліквідував у Москві ?
показати весь коментар
19.06.2025 19:06 Відповісти
Не на часі видно...
показати весь коментар
19.06.2025 20:52 Відповісти
відчепіться від буби. воно дійсно ще не знає, бо не отримав від х...ла інформацію, чи буде обстріл. краще уважно спостерігайте, якщо хутко поїде - вночі кацапи лупануть
показати весь коментар
20.06.2025 07:26 Відповісти
 
 