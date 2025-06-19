Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ, Беларуси, Ирана и КНДР: под ограничения попали предприятия и "теневой флот"
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, Беларуси, Ирана и Северной Кореи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Новой Зеландии.
В санкционный список вошли18 физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России, а также ряд политических деятелей и актеров из Ирана, КНДР и Беларуси.
Среди российских компаний, попавших под санкции: оператор беспилотных авиационных систем "Аэроскан", производитель боевых самолетов "ОКБ им. А.С. Яковлева" и концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель автоматического оружия и боеприпасов.
Также ограничения введены против 27 судов, которые входят в состав теневого флота РФ, используемого для обхода международных санкций.
