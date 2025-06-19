РУС
Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ, Беларуси, Ирана и КНДР: под ограничения попали предприятия и "теневой флот"

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, Беларуси, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Новой Зеландии.

В санкционный список вошли18 физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России, а также ряд политических деятелей и актеров из Ирана, КНДР и Беларуси.

Среди российских компаний, попавших под санкции: оператор беспилотных авиационных систем "Аэроскан", производитель боевых самолетов "ОКБ им. А.С. Яковлева" и концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель автоматического оружия и боеприпасов.

Также ограничения введены против 27 судов, которые входят в состав теневого флота РФ, используемого для обхода международных санкций.

ЕС готовит значительно более мощные санкции против России, - Макрон

+1
А тим часом

Спеціальний представник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог найближчими днями відвідає Білорусь для зустрічі з лідером країни Олександром Лукашенко. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела в середу, 18 червня.

Геополітичні "генії" у адміністрації тампона знайшли посередника в особі бульбен-пюрера.
показать весь комментарий
19.06.2025 10:42 Ответить
+1
А може буде йти мова про кацапсько-білоруські навчання? Про це не думали?
показать весь комментарий
19.06.2025 10:58 Ответить
+1
З тим, в кого закінчилася картопля в легендарній бульбашії можна проводити конструктивні бесіди. Це як легендарні "ножкі Буша" в свій час.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:14 Ответить
