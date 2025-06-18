РУС
6 034 28

ЕС готовит значительно более мощные санкции против России, - Макрон

Санкции США истощают экономику России

Евросоюз намерен существенно усилить санкции против России.

Об этом на полях саммита G7 в Канаде заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Возникает общая позиция - нам следует усилить санкции", - сказал Макрон.

По его словам, государства ЕС готовят значительно более мощные санкции против России, чем те, что сейчас действуют в США.

Макрон добавил, что Канада, Япония и Великобритания "тесно координируют" свои позиции с ЕС по этому поводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Bloomberg

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Мерц и Макрон высказались за усиление санкционного давления на РФ.

Автор: 

Топ комментарии
+7
потужні як наш Потужній ?
показать весь комментарий
18.06.2025 06:54 Ответить
+7
Ви ще минулі впровадити не в змозі. Балаболи
показать весь комментарий
18.06.2025 07:05 Ответить
+6
це мабуть буде ще потужніший пшик у калюжу...
показать весь комментарий
18.06.2025 06:56 Ответить
потужні як наш Потужній ?
показать весь комментарий
18.06.2025 06:54 Ответить
Ну так а ви думаєте наш потужний дарма туди поїхав? Він же поділився своєю потужністю з іншими, всіх так торкнуло, що потужність поперла звідусіль.
показать весь комментарий
18.06.2025 06:56 Ответить
передав заряд потужності
показать весь комментарий
18.06.2025 22:11 Ответить
Макарон тужись краще може щось вийде
показать весь комментарий
18.06.2025 06:55 Ответить
Вам уже Маркон не такий? На сьогодні залишився один Маркон, який із самого початку підтримує Україну і звичайно Велика Бритианія, не залежно від їх керівників. На бік України перейшов і Канцлер Німечинни, наголошую України, а не воровитої команди Боневтіка Потужно-Брехливого!!! Сакрон для України зробив набагато більше, чим Бубочка і всі його 6 "ефективних менеджери".
показать весь комментарий
18.06.2025 09:57 Ответить
це мабуть буде ще потужніший пшик у калюжу...
показать весь комментарий
18.06.2025 06:56 Ответить
Ви ще минулі впровадити не в змозі. Балаболи
показать весь комментарий
18.06.2025 07:05 Ответить
Пока у раши союзник Китай то им санкции до сраки. Пекин все что нужно поставит в "безлимитном" количестве.. Ну разве что против Пекина "пекельни" санкции введут. Но учитывая как Трамп "как черт от Ладана" от Украины драпает, я не верю в эффективность санкций
показать весь комментарий
18.06.2025 07:08 Ответить
Вас там що , Оманська Гнида покусала ?

потужніше за потужних ?
показать весь комментарий
18.06.2025 07:10 Ответить
Надпотужні.
Були на 400 к.с.,буде 410 к.с...
показать весь комментарий
18.06.2025 07:15 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 07:22 Ответить
Готує? Не пересмажте...
показать весь комментарий
18.06.2025 07:28 Ответить
ЄС - готує санкції проти расії, а Трамп разом з путіним готується знищити Європу - свого основного конкурента.
показать весь комментарий
18.06.2025 07:55 Ответить
Це Макрон від Вови заразився потужністю🤭
А може, просто Зелю під#@бує😋
показать весь комментарий
18.06.2025 08:26 Ответить
та не спішіть, українців ще хватає
показать весь комментарий
18.06.2025 09:07 Ответить
Якось це все по турчинівські, ефект нульовий і з запізненням на роки
показать весь комментарий
18.06.2025 09:19 Ответить
Бл#дь..... ще тільки готують.....
показать весь комментарий
18.06.2025 09:25 Ответить
А Орбан і Фіцо висловили згоду?
показать весь комментарий
18.06.2025 09:29 Ответить
Велика подяка ЄС, що вони не зважають на випіндрьони Трампа і нашого Бубочки, не згадують про це, а вирішили допомогти українському народу і його ЗСУ.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:55 Ответить
ну конешно! Какие добрые дяди и тети политики в ЕС Прям так и говорят - нам выгодно, что Украина воюет с рф, так как пока она воюет у нас есть время подготовится. Но ты продолжай то все божья роса у тебя в глазах, а не моча.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:29 Ответить
Це новина якого року?
показать весь комментарий
18.06.2025 10:48 Ответить
Трамп позвонит своему другу Орбану и тот заблокирует любые санкции прртив друга Трампа-путина. Технология отработана. Орбан будет делать все что скажет Трамп
показать весь комментарий
18.06.2025 11:59 Ответить
хтось знає нафтопровід дружба ще перекачує кацапську нафту на Захід чи ні?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:07 Ответить
За два три тижні ми побачимо надпотужні санкції,а потім знову за два три тижні побачимо як поведе себе росія,і так по колу до нового року...Клоуни!
показать весь комментарий
18.06.2025 17:03 Ответить
54 потужний пакет? 🤣
показать весь комментарий
18.06.2025 17:44 Ответить
Бог у поміч.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:58 Ответить
Якщо б Франція дала б Україні більше свої ПЗРК Містрал, в Україні більше живих людей було пане Макрон!
показать весь комментарий
19.06.2025 01:37 Ответить
 
 