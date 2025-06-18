ЕС готовит значительно более мощные санкции против России, - Макрон

Евросоюз намерен существенно усилить санкции против России.

Об этом на полях саммита G7 в Канаде заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Возникает общая позиция - нам следует усилить санкции", - сказал Макрон.

По его словам, государства ЕС готовят значительно более мощные санкции против России, чем те, что сейчас действуют в США.

Макрон добавил, что Канада, Япония и Великобритания "тесно координируют" свои позиции с ЕС по этому поводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Bloomberg

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Мерц и Макрон высказались за усиление санкционного давления на РФ.