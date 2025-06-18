6 034 28
ЕС готовит значительно более мощные санкции против России, - Макрон
Евросоюз намерен существенно усилить санкции против России.
Об этом на полях саммита G7 в Канаде заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Возникает общая позиция - нам следует усилить санкции", - сказал Макрон.
По его словам, государства ЕС готовят значительно более мощные санкции против России, чем те, что сейчас действуют в США.
Макрон добавил, что Канада, Япония и Великобритания "тесно координируют" свои позиции с ЕС по этому поводу.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Мерц и Макрон высказались за усиление санкционного давления на РФ.
потужніше за потужних ?
Були на 400 к.с.,буде 410 к.с...
А може, просто Зелю під#@бує😋