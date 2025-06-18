6 034 28
ЄС готує значно потужніші санкції проти Росії, - Макрон
Євросоюз має намір суттєво посилити санкції проти Росії.
Про це на полях саміту G7 у Канаді заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Виникає спільна позиція - нам слід посилити санкції", - сказав Макрон.
За його словами, держави ЄС готують значно потужніші санкції проти Росії, ніж ті, що нині діють у США.
Макрон додав, що Канада, Японія та Британія "тісно координують" свої позиції із ЄС з цього приводу.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Мерц і Макрон висловились за посилення санкційного тиску на РФ.
Топ коментарі
+7 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар18.06.2025 06:54 Відповісти Посилання
+7 Djohn Vendetta
показати весь коментар18.06.2025 07:05 Відповісти Посилання
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.06.2025 06:56 Відповісти Посилання
потужніше за потужних ?
Були на 400 к.с.,буде 410 к.с...
А може, просто Зелю під#@бує😋