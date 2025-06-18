УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
6 034 28

ЄС готує значно потужніші санкції проти Росії, - Макрон

Санкції США виснажують економіку Росії

Євросоюз має намір суттєво посилити санкції проти Росії.

Про це на полях саміту G7 у Канаді заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Виникає спільна позиція - нам слід посилити санкції", - сказав Макрон.

За його словами, держави ЄС готують значно потужніші санкції проти Росії, ніж ті, що нині діють у США.

Макрон додав, що Канада, Японія та Британія "тісно координують" свої позиції із ЄС з цього приводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Мерц і Макрон висловились за посилення санкційного тиску на РФ.

Автор: 

санкції (12756) Євросоюз (14174) Макрон Емманюель (1607)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
потужні як наш Потужній ?
показати весь коментар
18.06.2025 06:54 Відповісти
+7
Ви ще минулі впровадити не в змозі. Балаболи
показати весь коментар
18.06.2025 07:05 Відповісти
+6
це мабуть буде ще потужніший пшик у калюжу...
показати весь коментар
18.06.2025 06:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потужні як наш Потужній ?
показати весь коментар
18.06.2025 06:54 Відповісти
Ну так а ви думаєте наш потужний дарма туди поїхав? Він же поділився своєю потужністю з іншими, всіх так торкнуло, що потужність поперла звідусіль.
показати весь коментар
18.06.2025 06:56 Відповісти
передав заряд потужності
показати весь коментар
18.06.2025 22:11 Відповісти
Макарон тужись краще може щось вийде
показати весь коментар
18.06.2025 06:55 Відповісти
Вам уже Маркон не такий? На сьогодні залишився один Маркон, який із самого початку підтримує Україну і звичайно Велика Бритианія, не залежно від їх керівників. На бік України перейшов і Канцлер Німечинни, наголошую України, а не воровитої команди Боневтіка Потужно-Брехливого!!! Сакрон для України зробив набагато більше, чим Бубочка і всі його 6 "ефективних менеджери".
показати весь коментар
18.06.2025 09:57 Відповісти
це мабуть буде ще потужніший пшик у калюжу...
показати весь коментар
18.06.2025 06:56 Відповісти
Ви ще минулі впровадити не в змозі. Балаболи
показати весь коментар
18.06.2025 07:05 Відповісти
Пока у раши союзник Китай то им санкции до сраки. Пекин все что нужно поставит в "безлимитном" количестве.. Ну разве что против Пекина "пекельни" санкции введут. Но учитывая как Трамп "как черт от Ладана" от Украины драпает, я не верю в эффективность санкций
показати весь коментар
18.06.2025 07:08 Відповісти
Вас там що , Оманська Гнида покусала ?

потужніше за потужних ?
показати весь коментар
18.06.2025 07:10 Відповісти
Надпотужні.
Були на 400 к.с.,буде 410 к.с...
показати весь коментар
18.06.2025 07:15 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 07:22 Відповісти
Готує? Не пересмажте...
показати весь коментар
18.06.2025 07:28 Відповісти
ЄС - готує санкції проти расії, а Трамп разом з путіним готується знищити Європу - свого основного конкурента.
показати весь коментар
18.06.2025 07:55 Відповісти
Це Макрон від Вови заразився потужністю🤭
А може, просто Зелю під#@бує😋
показати весь коментар
18.06.2025 08:26 Відповісти
та не спішіть, українців ще хватає
показати весь коментар
18.06.2025 09:07 Відповісти
Якось це все по турчинівські, ефект нульовий і з запізненням на роки
показати весь коментар
18.06.2025 09:19 Відповісти
Бл#дь..... ще тільки готують.....
показати весь коментар
18.06.2025 09:25 Відповісти
А Орбан і Фіцо висловили згоду?
показати весь коментар
18.06.2025 09:29 Відповісти
Велика подяка ЄС, що вони не зважають на випіндрьони Трампа і нашого Бубочки, не згадують про це, а вирішили допомогти українському народу і його ЗСУ.
показати весь коментар
18.06.2025 09:55 Відповісти
ну конешно! Какие добрые дяди и тети политики в ЕС Прям так и говорят - нам выгодно, что Украина воюет с рф, так как пока она воюет у нас есть время подготовится. Но ты продолжай то все божья роса у тебя в глазах, а не моча.
показати весь коментар
18.06.2025 12:29 Відповісти
Це новина якого року?
показати весь коментар
18.06.2025 10:48 Відповісти
Трамп позвонит своему другу Орбану и тот заблокирует любые санкции прртив друга Трампа-путина. Технология отработана. Орбан будет делать все что скажет Трамп
показати весь коментар
18.06.2025 11:59 Відповісти
хтось знає нафтопровід дружба ще перекачує кацапську нафту на Захід чи ні?
показати весь коментар
18.06.2025 16:07 Відповісти
За два три тижні ми побачимо надпотужні санкції,а потім знову за два три тижні побачимо як поведе себе росія,і так по колу до нового року...Клоуни!
показати весь коментар
18.06.2025 17:03 Відповісти
54 потужний пакет? 🤣
показати весь коментар
18.06.2025 17:44 Відповісти
Бог у поміч.
показати весь коментар
18.06.2025 18:58 Відповісти
Якщо б Франція дала б Україні більше свої ПЗРК Містрал, в Україні більше живих людей було пане Макрон!
показати весь коментар
19.06.2025 01:37 Відповісти
 
 