ЄС готує значно потужніші санкції проти Росії, - Макрон

Євросоюз має намір суттєво посилити санкції проти Росії.

Про це на полях саміту G7 у Канаді заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Виникає спільна позиція - нам слід посилити санкції", - сказав Макрон.

За його словами, держави ЄС готують значно потужніші санкції проти Росії, ніж ті, що нині діють у США.

Макрон додав, що Канада, Японія та Британія "тісно координують" свої позиції із ЄС з цього приводу.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Мерц і Макрон висловились за посилення санкційного тиску на РФ.