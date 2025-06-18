Мерц і Макрон висловились за посилення санкційного тиску на РФ

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Фрідріх Мерц висловились за посилення санкційного тиску на РФ задля якнайшвидшого припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я повертаюся до Німеччини зі стриманим оптимізмом, що США вирішать запровадити подальші санкції проти Росії. Ми повинні зробити все можливе, щоб війна проти України закінчилася якнайшвидше. М'яч на полі Москви", - написав Мерц на платформі X по завершенні спеціального засідання G7 у Канаді.

"Ми разом з президентом Зеленським на G7. Солідарні з українцями після вчорашніх масованих ударів Росії. Сповнені рішучості посилити тиск на Росію, щоб вона погодилася на негайне і безумовне припинення вогню, до якого готова Україна", - у свою чергу заявив Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання в тому, чи готовий Трамп запровадити жорсткіші санкції проти РФ, - Макрон