УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4768 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 033 10

Мерц і Макрон висловились за посилення санкційного тиску на РФ

макрон,мерц

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Фрідріх Мерц висловились за  посилення санкційного тиску на РФ задля якнайшвидшого припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я повертаюся до Німеччини зі стриманим оптимізмом, що США вирішать запровадити подальші санкції проти Росії. Ми повинні зробити все можливе, щоб війна проти України закінчилася якнайшвидше. М'яч на полі Москви", - написав Мерц на платформі X по завершенні спеціального засідання G7 у Канаді.

"Ми разом з президентом Зеленським на G7. Солідарні з українцями після вчорашніх масованих ударів Росії. Сповнені рішучості посилити тиск на Росію, щоб вона погодилася на негайне і безумовне припинення вогню, до якого готова Україна", - у свою чергу заявив Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання в тому, чи готовий Трамп запровадити жорсткіші санкції проти РФ, - Макрон

Автор: 

санкції (12756) Макрон Емманюель (1607) Мерц Фрідріх (249)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Нічого з того не буде!
Трамп не дасть образити свого дружбана пу#ла.
показати весь коментар
18.06.2025 00:45 Відповісти
+5
Ракети на 500 км давайте нам.
показати весь коментар
18.06.2025 00:39 Відповісти
+5
Санкцii то все х-ня. Треба БIМБИ!!! Евреi довели.
показати весь коментар
18.06.2025 01:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ракети на 500 км давайте нам.
показати весь коментар
18.06.2025 00:39 Відповісти
Учитесь у Цахала!
показати весь коментар
18.06.2025 00:45 Відповісти
Нічого з того не буде!
Трамп не дасть образити свого дружбана пу#ла.
показати весь коментар
18.06.2025 00:45 Відповісти
Так у них нібито все готово було. І тут знов...

Не *******, а вводьте вже ті санкції.
показати весь коментар
18.06.2025 00:57 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 00:59 Відповісти
Санкцii то все х-ня. Треба БIМБИ!!! Евреi довели.
показати весь коментар
18.06.2025 01:22 Відповісти
За бімбами до Умерова, він ніяк не визначиться з ціною продажу права на укладення контракту.
показати весь коментар
18.06.2025 08:41 Відповісти
Скільки можна триндіть?
показати весь коментар
18.06.2025 01:24 Відповісти
Про тиск на ***** вони домовились але втіхаря, щоб Трамп не почув.
показати весь коментар
18.06.2025 08:33 Відповісти
Украине нужно ПВО и наступательное вооружение, продолжение операции "паутина" для уничтожения ядерной триады врага.
показати весь коментар
18.06.2025 09:05 Відповісти
 
 