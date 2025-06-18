РУС
Мерц и Макрон высказались за усиление санкционного давления на РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказались за усиление санкционного давления на РФ для скорейшего прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я возвращаюсь в Германию со сдержанным оптимизмом, что США решат ввести дальнейшие санкции против России. Мы должны сделать все возможное, чтобы война против Украины закончилась как можно быстрее. Мяч на поле Москвы", - написал Мерц на платформе X по завершении специального заседания G7 в Канаде.

"Мы вместе с президентом Зеленским на G7. Солидарны с украинцами после вчерашних массированных ударов России. Полны решимости усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на немедленное и безусловное прекращение огня, к которому готова Украина", - в свою очередь заявил Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос в том, готов ли Трамп ввести более жесткие санкции против РФ, - Макрон

Топ комментарии
+6
Нічого з того не буде!
Трамп не дасть образити свого дружбана пу#ла.
18.06.2025 00:45 Ответить
+5
Ракети на 500 км давайте нам.
18.06.2025 00:39 Ответить
+5
Санкцii то все х-ня. Треба БIМБИ!!! Евреi довели.
18.06.2025 01:22 Ответить
Учитесь у Цахала!
18.06.2025 00:45 Ответить
Так у них нібито все готово було. І тут знов...

Не *******, а вводьте вже ті санкції.
18.06.2025 00:57 Ответить
18.06.2025 00:59 Ответить
За бімбами до Умерова, він ніяк не визначиться з ціною продажу права на укладення контракту.
18.06.2025 08:41 Ответить
Скільки можна триндіть?
18.06.2025 01:24 Ответить
Про тиск на ***** вони домовились але втіхаря, щоб Трамп не почув.
18.06.2025 08:33 Ответить
Украине нужно ПВО и наступательное вооружение, продолжение операции "паутина" для уничтожения ядерной триады врага.
18.06.2025 09:05 Ответить
 
 