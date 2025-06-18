Мерц и Макрон высказались за усиление санкционного давления на РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказались за усиление санкционного давления на РФ для скорейшего прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я возвращаюсь в Германию со сдержанным оптимизмом, что США решат ввести дальнейшие санкции против России. Мы должны сделать все возможное, чтобы война против Украины закончилась как можно быстрее. Мяч на поле Москвы", - написал Мерц на платформе X по завершении специального заседания G7 в Канаде.

"Мы вместе с президентом Зеленским на G7. Солидарны с украинцами после вчерашних массированных ударов России. Полны решимости усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на немедленное и безусловное прекращение огня, к которому готова Украина", - в свою очередь заявил Макрон.

