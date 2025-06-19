Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ, Білорусі, Ірану та КНДР: під обмеження потрапили підприємства і "тіньовий флот"

Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, Білорусі, Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.

До санкційного списку увійшли 18 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії, а також низка політичних діячів та акторів з Ірану, КНДР і Білорусі.

Серед російських компаній, що потрапили під санкції: оператор безпілотних авіаційних систем "Аероскан", виробник бойових літаків "ОКБ ім. А.С. Яковлєва" та концерн "Калашніков" - найбільший у Росії виробник автоматичної зброї й боєприпасів.

Також обмеження введені проти 27 суден, які входять до складу тіньового флоту РФ, що використовується для обходу міжнародних санкцій.

