Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ, Білорусі, Ірану та КНДР: під обмеження потрапили підприємства і "тіньовий флот"

Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, Білорусі, Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.

До санкційного списку увійшли 18 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії, а також низка політичних діячів та акторів з Ірану, КНДР і Білорусі.

Серед російських компаній, що потрапили під санкції: оператор безпілотних авіаційних систем "Аероскан", виробник бойових літаків "ОКБ ім. А.С. Яковлєва" та концерн "Калашніков" - найбільший у Росії виробник автоматичної зброї й боєприпасів.

Також обмеження введені проти 27 суден, які входять до складу тіньового флоту РФ, що використовується для обходу міжнародних санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує значно потужніші санкції проти Росії, - Макрон

А тим часом

Спеціальний представник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог найближчими днями відвідає Білорусь для зустрічі з лідером країни Олександром Лукашенко. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела в середу, 18 червня.

Геополітичні "генії" у адміністрації тампона знайшли посередника в особі бульбен-пюрера.
19.06.2025 10:42 Відповісти
А може буде йти мова про кацапсько-білоруські навчання? Про це не думали?
19.06.2025 10:58 Відповісти
З тим, в кого закінчилася картопля в легендарній бульбашії можна проводити конструктивні бесіди. Це як легендарні "ножкі Буша" в свій час.
19.06.2025 11:14 Відповісти
Все дуже просто, очевидно що Келлог дурніший за Вас.
19.06.2025 11:16 Відповісти
Не зовсім зрозуміло до чого це ви ляпнули,але ж чому б і ні? Чому Келлог повинен бути розумніший за мене? Чи за Вас?
19.06.2025 11:21 Відповісти
У американців є приказка: "Якщо ти такий розумний, скажи скільки ти заробляєш".
19.06.2025 11:29 Відповісти
Ну...це вже балаканина ні про що.
19.06.2025 11:34 Відповісти
Ви швидко вчитеся, це добре.
19.06.2025 11:52 Відповісти
Безумовно. Але чому Мінськ-3, звідки такий висновок? Майданчик до перемовин вже є в Стамбулі. І Ердоган куди вплививіша фігура ніж лукашенко. Поділіться інфою.
19.06.2025 11:01 Відповісти
Ви серйозно? Який там ще майданчик? З ким перемовини? З психічно хворими? Ердрган просто статист. Тут скоріше намагання перетягнути бульбафюрера на свій бік від чокнутого *****. Бульбафюрер вже 30 років балансує сракою на двох стільцях. А це стаж все таки.
19.06.2025 11:11 Відповісти
Я констатую факти. Ви можете щось заперечити? Перемовин нема і не було? Полонених не міняли і в новинах нічого про те не було? Шановний якщо можна конкретно по факту і без ваших особистих фантазій.
19.06.2025 11:15 Відповісти
Тю. Я вам написав фактично те що і ви мені написали у відповідь, тільки з якимись незрозумілими претензіями...
19.06.2025 11:23 Відповісти
Ніяких претензій, але Ви мені не відповіли?
19.06.2025 11:26 Відповісти
А повинен?
19.06.2025 11:33 Відповісти
Навіщо тоді було встрявати?
19.06.2025 11:50 Відповісти
Кіт Келлог, давній радник Трампа, планує цього тижня вирушити до Білорусі для зустрічі з Лукашенком, повідомило у вівторок агентство Reuters із посиланням на чотири джерела.

За словами двох із них, Келлог в приватному порядку сказав, що ця поїздка може допомогти мирним переговорам, спрямованим на припинення повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

https://ru.euronews.com/2025/06/18/belarus-tsikhanouskaya-new-itw-on-kelloggs-visit-to-minsk
19.06.2025 12:21 Відповісти
Безумовно, він туди не за картоплею поїхав купувати. Але до чого тут Мінськ-3?
19.06.2025 13:42 Відповісти
Без підтримки Папуа-Нової Гвінеї ці санкції не будуть такі ефективні.
19.06.2025 11:07 Відповісти
Дякуємо .
ця війна виведе на перші міста нові країни - лідері. І серед них будуть - Британія, Франція, Німеччина , Японія, Польща, Україна , Турція.

а США - просто країна понавізених рабів яких експлуатують БАРИГІ типа Трампа .
19.06.2025 11:21 Відповісти
щось мені підказує
що НЗ клала на трампона
хрен Ківі
19.06.2025 11:58 Відповісти
 
 