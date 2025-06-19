Зеленський провів нараду щодо санкційної політики проти РФ: Погоджено конкретні рішення

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами обмежувальних заходів проти Росії і її союзників. Ухвалено низку конкретних рішень.

"Перше – на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України", - зазначив голова держави.

"Друге – продовжуємо політику тиску на російський танкерний флот. Поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами", - розповів він.

За його словами, зафіксовано факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни.

"Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів.

Третє – розглянули нові напрями санкцій для того, щоб ускладнити Росії можливість затягувати війну. Зокрема, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати й постачання компонентів та обладнання в Росію для виробництва зброї. Доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень", - додав Зеленський.

МЗС України, розвідки та Національний банк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників, наголосив він.

