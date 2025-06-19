УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9908 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Тиск на Росію
850 18

Зеленський провів нараду щодо санкційної політики проти РФ: Погоджено конкретні рішення

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами обмежувальних заходів проти Росії і її союзників. Ухвалено низку конкретних рішень.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше – на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України", - зазначив голова держави. 

"Друге – продовжуємо політику тиску на російський танкерний флот. Поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського очікують на саміті ЄС 26 червня, але участь досі не підтверджено, - ЗМІ

За його словами, зафіксовано факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни.

"Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів.

Третє – розглянули нові напрями санкцій для того, щоб ускладнити Росії можливість затягувати війну. Зокрема, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати й постачання компонентів та обладнання в Росію для виробництва зброї. Доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень", - додав Зеленський. 

МЗС України, розвідки та Національний банк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників, наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ, Білорусі, Ірану та КНДР: під обмеження потрапили підприємства і "тіньовий флот"

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) росія (67966) санкції (12765) нарада (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А пам'ятаєте питання до Пороха на стадіоні:
- "Чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили".
показати весь коментар
19.06.2025 18:29 Відповісти
+5
Добавити, санкцій Порошенку. На більше, аоно не спроможне...
показати весь коментар
19.06.2025 18:31 Відповісти
+5
Ішак демонструє "бурхливу діяльність", мовляв. не відстаємо від Європи. І це на четвертому році війни. А де ж ти, чмо тупориле, було до цього часу? Чекало на договорняк?
показати весь коментар
19.06.2025 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для них твої санкції як с гівна куля.
показати весь коментар
19.06.2025 18:22 Відповісти
А на цей раз на "нараді" в чому Порошенко був винен?
показати весь коментар
19.06.2025 18:25 Відповісти
Ухвалено низку конкретних рішень

- Яких саме рішень?
- Конкретних. Чиста конкретних!
показати весь коментар
19.06.2025 18:26 Відповісти
Потужних та незламних!
показати весь коментар
19.06.2025 18:31 Відповісти
Добавити, санкцій Порошенку. На більше, аоно не спроможне...
показати весь коментар
19.06.2025 18:31 Відповісти
Невже кацапську нафту припинить транзитувати?
показати весь коментар
19.06.2025 18:26 Відповісти
А пам'ятаєте питання до Пороха на стадіоні:
- "Чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили".
показати весь коментар
19.06.2025 18:29 Відповісти
нафту кацапську далі мадярам підкацапським дозволяєш качати?! то про що ти тоді торочиш, синхронізатор ****?
показати весь коментар
19.06.2025 18:34 Відповісти
Ішак демонструє "бурхливу діяльність", мовляв. не відстаємо від Європи. І це на четвертому році війни. А де ж ти, чмо тупориле, було до цього часу? Чекало на договорняк?
показати весь коментар
19.06.2025 18:35 Відповісти
Крім яхти віддати Медведчуку ще щось? А також тихо не з'являдись у міжнародних судах і продовжувати спускати майно колаборантів їх власникам.
показати весь коментар
19.06.2025 18:40 Відповісти
Негідник. Все одно будеш ховатись від правосуддя. Доля твоя - отримати те, над чим сам сміявся або запроваджував.
показати весь коментар
19.06.2025 18:52 Відповісти
Колесо - воно кругле. Прокрутиться не помітиш, і вдарить тоді, коли не чекаєш.
показати весь коментар
19.06.2025 18:53 Відповісти
Янелох- бедоносец. В Омане после его визита и смерти султана продолжаются процессы. Ученые обнаружили горячий призрачный шлейф под Оманом, который влияет на форму Земли. В частности, они зафиксировали сейсмические разрывы в глубинных слоях земной мантии на уровнях 410 и 660 км. Это свидетельствует о том, что шлейф является настоящим природным явлением, а не случайной аномалией. По подсчетам исследователей, шлейф имеет диаметр 200-300 км. Он горячее окружающей среды на 100-300 градусов. Его действие, вероятно, вызывает медленное поднятие земной поверхности в Омане.
показати весь коментар
19.06.2025 18:55 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 18:57 Відповісти
черговий набір "зеленої куйні", яка для куйла буде мати таку саму дію,як небіжчику свічки від геморою
показати весь коментар
19.06.2025 19:04 Відповісти
Тискун на російський тіньовий флот, не пере тисни. Тиск на Порошенка легший, і дає результат, відволікає лохторат від подій на фронті, від мародерства і т д
показати весь коментар
19.06.2025 19:39 Відповісти
А санкційною політикою у Шапітолії займаються люди, що мали бізнес з РФ після 2014 року.

Це не санкції, а тупе віджимання власності, рекет та шантаж.
Тому Портнова і пришили за цей "бєспрєдєл".
показати весь коментар
20.06.2025 00:51 Відповісти
The show must go on

The show must go on, yeah

Inside my heart is breaking

My ****** may be flaking

But my smile, still, stays on
показати весь коментар
20.06.2025 08:55 Відповісти
 
 