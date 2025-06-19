УКР
Росія повинна відчувати справедливі втрати через свою агресію, треба значно посилювати санкції, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1212-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдине, що Путін і його Росія вміють робити справді якісно, – вбивати та руйнувати. І це саме та площина, яка об’єднує Росію з такими режимами, як зараз в Ірані чи Північній Кореї.

Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму – інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами. Коли іранські "шахеди" – тепер уже значно модернізовані – та балістика з Північної Кореї – теж модернізована – вбивають наших людей в Україні, це очевидна ознака, що глобальної солідарності та глобального тиску не достатньо.

Треба значно посилювати санкції. Треба значно посилювати нашу взаємодію – взаємодію, зокрема технологічну, усіх тих у світі, хто захищає життя. Саме про це домовилися з партнерами напередодні в Канаді на саміті "сімки". І будемо говорити наступного тижня про це в інших форматах нашої взаємодії у Європі, зокрема в межах коаліції охочих.

Були сьогодні також наради з нашими військовими та міністром оборони України: Сирський, Гнатов, Паліса, Умєров. Окремо ще – з командою Служби безпеки України та генералом Горбатюком щодо дипстрайків. Росія повинна й надалі відчувати цілком справедливі втрати через свою агресію", - розповів Зеленський.

Топ коментарі
+28
Безпекові угоди, потужні безпекові угоди, саміти миру, формули перемоги, формула внутрішньої стійкості, коаліції охочих... Може я щось пропустив та хтось додасть.
19.06.2025 21:20 Відповісти
+24
Але транзит нафти ми , кацапам , все одно не припинем ! Так ...?
19.06.2025 21:16 Відповісти
+17
Найкращі "санкції" для кацапів - балістичні ракети на 2000 км, які ти так за 4 роки і не зробив. Все інше - пук в калюжу.
19.06.2025 21:21 Відповісти
Але транзит нафти ми , кацапам , все одно не припинем ! Так ...?
19.06.2025 21:16 Відповісти
Єто другоє.
19.06.2025 21:32 Відповісти
А санкции на трубопровод, который ОПа крышует?
Давай им там всем покажи!! Роялем!!
Вперед, разнеси их в пух и прах, пусть им стыдно станет какие они
19.06.2025 21:17 Відповісти
19.06.2025 21:18 Відповісти
Безпекові угоди, потужні безпекові угоди, саміти миру, формули перемоги, формула внутрішньої стійкості, коаліції охочих... Може я щось пропустив та хтось додасть.
19.06.2025 21:20 Відповісти
Не бачена шизофренія на весь світ - протягом 11 років війни , тим не менш мати бізнес з кацанами - але при цьому вимагати у всього Світу ввести проти них санкції ...
19.06.2025 21:25 Відповісти
Кластери, кластери відкриваємо ще
19.06.2025 21:39 Відповісти
Саміти лєдєй і джентельменов ще
19.06.2025 22:13 Відповісти
Вже навіть не смішно
19.06.2025 21:21 Відповісти
А українці мають безперервно сміятися 24 години на добу...
19.06.2025 21:24 Відповісти
Ну так виборці зє за це і голосували. Пам'ятаєте "По пріколу" та "Хоть паржьом"?
19.06.2025 21:36 Відповісти
19.06.2025 22:11 Відповісти
Там міліарди гуляють - поріг незабаром буде збільшено - слугами одноголосно -а ху...і.
19.06.2025 23:09 Відповісти
Ахахах! Видно пана по халявах, а кацапа по ніку (українець мав би нік Андрій Кузнєцов) і по тому, коли кацап немає аргументів, переходить на особистості, а тим паче обпльовувати віртуальний нік. Нік (або нікнейм) - це вигадане ім'я, яке користувачі використовують в Інтернеті, наприклад, у чатах, форумах, месенджерах, соціальних мережах та онлайн-грах, але тобі цього не зрозуміти.
Втім, що візьмеш з кацапа, хіба що послати за кацапським кораблем.
20.06.2025 08:07 Відповісти
Найкращі "санкції" для кацапів - балістичні ракети на 2000 км, які ти так за 4 роки і не зробив. Все інше - пук в калюжу.
19.06.2025 21:21 Відповісти
Він зробив. Просто це не афішують. Тому скоро наші ракетчики нанесуть нищівного і вероломного удару по московії, просто хлопцям в окопах треба ще трошки почекати, адже саме для цього вони тягнули час, щоб зеленьський нарешті зробив крилаті та балістичні ракети!!!
19.06.2025 22:15 Відповісти
Але у хлопців в окопах інша картинка - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
19.06.2025 23:12 Відповісти
Дуже тонко, народ не викупить сарказму.
19.06.2025 23:27 Відповісти
До сраки ті санкції, треба створити ядерну та хімічну зброю, тоді русня буде обсиратися, розуміючи що один дрон з VX може знищити населення москви.
19.06.2025 21:21 Відповісти
брехливе гундосе зе!чмо!
коли останній раз палав кацапсткий нпз?
коли, взагалі були атаки ростова? про москву мовчу, бо ти сцикливий зелений гандон, можеш тільки у відосиках свою мичу корчити!
пожиттєве з повною конфіскацією!!!
19.06.2025 21:23 Відповісти
Та нещодавно били - ми тепер НПЗ б'ємо в "отвєтку" за удари по енергооб'єктах. Причому, вдарили якось дивно - двома зв'язанними дронами.
19.06.2025 21:53 Відповісти
19.06.2025 22:13 Відповісти
Санкції не будуть працювати як мають - в рашки є вихід на Китай Індію в турків теж з ними гешефт
19.06.2025 21:26 Відповісти
Якщо ввести справді дієві санкції і дотримуватись їх - будуть працювати !
19.06.2025 21:33 Відповісти
19.06.2025 21:28 Відповісти
все правильно війна це економіка, як менша економіка переможе велику економіку яка весь час підживлюється нафтодоларами...
19.06.2025 21:35 Відповісти
Не знаю, як перемогти, але зупинити війну за допомогою найстрашніших видів зброї - можна. Навіть русня боїться ядерної, хімічної та біологічної зброї.
19.06.2025 21:38 Відповісти
Ось нам кажуть,що ми маємо справу з екзестенційною загрозою.Якщо це так, то чому не використовуються всі методи для боротьби з ворогом? чому на це бракує політичної волі найвищого керівництва країни? Є відповідь-вони насправді не бачать себе тут у майбутньому,все виявляється просто.В разі чого, завжди є президентський борт для евакуації.
19.06.2025 21:46 Відповісти
100%! це екзистенційна війна для нації та країни, але не для еліти - ось в чому проблема
19.06.2025 21:48 Відповісти
бо у т.з. еліти є куди втікати, а у народу ні.
20.06.2025 07:53 Відповісти
Зеленського геть!
Справжні санкції це те, як зробив Ізраїль, коли по москві потечуть річки з лайна та затоплять бункер ***** !
19.06.2025 21:32 Відповісти
Треба садити Порошенко, вечірні відосики себе вичерпали
19.06.2025 21:38 Відповісти
щось забагато гундос вживає слово "справедливо", то справедливо би було, щоб він пішов і дав свідчення по всіх фактах його з пособнитками злочинної діяльності проти України.
19.06.2025 21:45 Відповісти
Зеленський не знає, що війна почалась у 2014 році??
19.06.2025 21:47 Відповісти
він тоді зайнятий був $корпоративами$ у москві
19.06.2025 21:51 Відповісти
Знав, падлю...а, але виправдовував рашистів - саме за це цього поца і обрала грьобана прорашистська більшість - зараз, вони ж всі презеденти, лакають кров войьовничої меньшості - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
19.06.2025 23:16 Відповісти
Це якось для нього пройшло не помітно !
20.06.2025 09:40 Відповісти
Де вільха де грім 2?
19.06.2025 21:55 Відповісти
Я не розумію - ти Президент ЧОГО??? Якого хєра ти не звертаєшся до своїх громадян??? Жодного слова. Ніхто, окрім українців не зможе перемогти у війні. Ніхто не вирішить наші проблеми за нас. Всі санкції до одного місця, якщо нація не буде боротись.
19.06.2025 21:55 Відповісти
Слова то все херь - от дії від цього шлімазела оте так - хай українці борються - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
19.06.2025 23:21 Відповісти
У нього уся надія на поліцію, що вона захистить від свого народу.
20.06.2025 09:38 Відповісти
як ти підзайобуєш - пустодзвін зеленошмаркатий
19.06.2025 21:55 Відповісти
Чим більше розмов про "нищівні санкції" - тим більшим пшиком вони виявляються.
19.06.2025 21:56 Відповісти
"Владімір владіміровіч забєрітє мєня " - виступ зєлі перед птлєром на черговому корпоративі в далекі 2000 тисячні ,чому ж він його не забрав тоді ?
19.06.2025 21:59 Відповісти
ты развел коррупцию, привел своих кумовей и сватов !! А потом от других что то требуешь что мол тебе должны. Делай ракеты, сажай своих друзей, с конфискацией имущества.
19.06.2025 22:33 Відповісти
Гундосі відосики і все на що він здатний.Кому вони потрібні.Де все те на фоні чого ти записував попередні чергові відосики.?Де та зброя на фоні якої ти красувався? Балабол.
19.06.2025 23:02 Відповісти
19.06.2025 23:03 Відповісти
Пропоную знищіти торгові центри у мацкві.
Що таке ТРЦ - це висока Аренда приміщень , що приносить власникам карколомні доходи у налі.
власники як правило - олігархи типа роттенбергів . Ось по ним і треба вдарити .
19.06.2025 23:16 Відповісти
Ти членограй до ООН звертайся а не до українців, доукраїнців треба було на передодні повномаштабної війни звертатись, сволота.
20.06.2025 00:00 Відповісти
Дмитро Чекалкин:

Я ж казав: До Зеленського багато претензій, але ніхто не поставить під сумнів його незламність.

Три роки кожного дня споглядати розбомблені домівки і трупи українців, і не обмежити дерибан бюджету, бодай на копійку, на користь ППО.

Це незламність найвищої проби!
20.06.2025 00:31 Відповісти
А що там з обіцяними ЗЄ півроку тому ракетами?

Ракети литять, будєм всєх бамбіть?
20.06.2025 00:44 Відповісти
Треба воювати, а не дурня валяти ! Де наші атаки на керченський міст, де атаки на Москву ? Допомагаємо Кремлю СВО проводити ? Де стан війни ?
20.06.2025 09:35 Відповісти
Кім чен зе нелох виліз с відосіком для хмарафону
20.06.2025 10:51 Відповісти
... и меньше тырить .... Запад помогает демократиям, а ты создал вонючую прох**ловскую диктатуру ! А просишь помощи у приличных людей, которые точно знают что деньги ты с3.14шь, а фронт сдашь
20.06.2025 11:06 Відповісти
Може давай ракети почнемо робити і відравляти? Нє? Ну ******* ще, лохторату нравітца.
20.06.2025 14:41 Відповісти
 
 