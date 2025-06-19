Росія повинна відчувати справедливі втрати через свою агресію, треба значно посилювати санкції, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1212-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Єдине, що Путін і його Росія вміють робити справді якісно, – вбивати та руйнувати. І це саме та площина, яка об’єднує Росію з такими режимами, як зараз в Ірані чи Північній Кореї.
Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму – інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами. Коли іранські "шахеди" – тепер уже значно модернізовані – та балістика з Північної Кореї – теж модернізована – вбивають наших людей в Україні, це очевидна ознака, що глобальної солідарності та глобального тиску не достатньо.
Треба значно посилювати санкції. Треба значно посилювати нашу взаємодію – взаємодію, зокрема технологічну, усіх тих у світі, хто захищає життя. Саме про це домовилися з партнерами напередодні в Канаді на саміті "сімки". І будемо говорити наступного тижня про це в інших форматах нашої взаємодії у Європі, зокрема в межах коаліції охочих.
Були сьогодні також наради з нашими військовими та міністром оборони України: Сирський, Гнатов, Паліса, Умєров. Окремо ще – з командою Служби безпеки України та генералом Горбатюком щодо дипстрайків. Росія повинна й надалі відчувати цілком справедливі втрати через свою агресію", - розповів Зеленський.
Давай им там всем покажи!! Роялем!!
Вперед, разнеси их в пух и прах, пусть им стыдно станет какие они
Втім, що візьмеш з кацапа, хіба що послати за кацапським кораблем.
коли останній раз палав кацапсткий нпз?
коли, взагалі були атаки ростова? про москву мовчу, бо ти сцикливий зелений гандон, можеш тільки у відосиках свою мичу корчити!
пожиттєве з повною конфіскацією!!!
Справжні санкції це те, як зробив Ізраїль, коли по москві потечуть річки з лайна та затоплять бункер ***** !
Що таке ТРЦ - це висока Аренда приміщень , що приносить власникам карколомні доходи у налі.
власники як правило - олігархи типа роттенбергів . Ось по ним і треба вдарити .
Я ж казав: До Зеленського багато претензій, але ніхто не поставить під сумнів його незламність.
Три роки кожного дня споглядати розбомблені домівки і трупи українців, і не обмежити дерибан бюджету, бодай на копійку, на користь ППО.
Це незламність найвищої проби!
Ракети литять, будєм всєх бамбіть?