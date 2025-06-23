Росія намагається всіма методами "виторгувати" для себе послаблення санкцій, - Зеленський

Країна-агресор Росія намагається всіма методами виторгувати для себе не лише незастосування нових санкцій, але й ще послаблення існуючих.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що 22 червня заслухав доповіді Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки про наміри Росії.

"Ключове, що намагається зробити Москва, – це боротьба проти санкцій. Вони намагаються всіма методами виторгувати для себе не просто незастосування нових санкцій, але й ще послаблення існуючих. Ми розуміємо, яким чином і кого вони використовують у Європі, в інших частинах світу. Протидіємо. Я дякую кожному, хто просуває, попри все, санкційний порядок денний. Бо це порядок денний наближення миру", - сказав президент.

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