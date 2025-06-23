УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4754 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 176 10

Росія намагається всіма методами "виторгувати" для себе послаблення санкцій, - Зеленський

Зеленський про санкції проти рф

Країна-агресор Росія намагається всіма методами виторгувати для себе не лише незастосування нових санкцій, але й ще послаблення існуючих.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що 22 червня заслухав доповіді Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки про наміри Росії.

"Ключове, що намагається зробити Москва, – це боротьба проти санкцій. Вони намагаються всіма методами виторгувати для себе не просто незастосування нових санкцій, але й ще послаблення існуючих. Ми розуміємо, яким чином і кого вони використовують у Європі, в інших частинах світу. Протидіємо. Я дякую кожному, хто просуває, попри все, санкційний порядок денний. Бо це порядок денний наближення миру", - сказав президент.

Дивіться також: Росія повинна відчувати справедливі втрати через свою агресію, треба значно посилювати санкції, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) росія (66417) санкції (12249)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
И у них это получается! А тебя в это время уже и видеть никто нигде не хочет.
показати весь коментар
23.06.2025 00:15 Відповісти
+5
Якось воно було артистом і розмовляло ротом. Це так кокс впливає?
показати весь коментар
23.06.2025 00:24 Відповісти
+4
показати весь коментар
23.06.2025 00:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И у них это получается! А тебя в это время уже и видеть никто нигде не хочет.
показати весь коментар
23.06.2025 00:15 Відповісти
Голограма імітує потік стратегічних думок, продукувати які у нього немає часу. Почни з себе - перекрий транзит російської нафти, з якого кацапстан має десятки мільярдів доларів на війну.
У вересні 2024 влада ЗЕрусні заключила новий контракт з угорською Mol Nyrt на транзит, що забезпечить безперервне постачання російської сирої нафти трубопроводом через Україну.
За цим контрактом росія отримує 7 млрд.$ на рік, тобто 20 млн.$ щоденно
показати весь коментар
23.06.2025 00:31 Відповісти
Кожен день методично запускати все що літає по Москві і пояснювати це сильним бажанням миру,вже за три роки урок можна було освоїти.
показати весь коментар
23.06.2025 00:15 Відповісти
А чому ЗЕбидло не перекриє транзит російської нафти через територію України ??? Це не торгівля на крові ???
показати весь коментар
23.06.2025 00:33 Відповісти
ета другоє
показати весь коментар
23.06.2025 02:14 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2025 00:17 Відповісти
Якось воно було артистом і розмовляло ротом. Це так кокс впливає?
показати весь коментар
23.06.2025 00:24 Відповісти
Блазнем воно було, а не артистом. Втім, блазнем воно й залишилося, тільки сцена для кривляння збільшилася, та замість оплесків дегенератів - ріки крові українців. Правда, знову під оплески дегенератів.
показати весь коментар
23.06.2025 06:19 Відповісти
А, що хоче виторгувати для себе ішак? Про країну та її люд, як вбачається з його 6-ти річного існування при владі, взагалі не йдеться. Ішак та його зелена банда переймаються лише особистим існуванням.
показати весь коментар
23.06.2025 06:23 Відповісти
 
 