Зеленский обратился к Евросовету: Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций против РФ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому Совету подчеркнул важность введения 18-го пакета санкций против России.

Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет Россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру. Санкции против России остаются одним из самых эффективных инструментов ограничения ее агрессии. Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против России. Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые учреждения, а также любые цепи поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия.

Мы также должны расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и терминалов, которые Россия использует для транспортировки нефти. Факты очевидны: чтобы уменьшился аппетит России к войне, должны уменьшиться ее нефтяные доходы. Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть. Потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, длительного мира необходимо установить цену в 30 долларов за баррель, чтобы заблокировать возможность России финансировать свою агрессию", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросовет не смог принять 18-й пакет санкций для РФ, работа будет продолжена, – выводы саммита

Напомним лидеры ЕС достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали одобрение нового пакета ограничений.