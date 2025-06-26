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Новости Видео Санкции ЕС против России
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Зеленский обратился к Евросовету: Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций против РФ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому Совету подчеркнул важность введения 18-го пакета санкций против России.

Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет Россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру. Санкции против России остаются одним из самых эффективных инструментов ограничения ее агрессии. Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против России. Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые учреждения, а также любые цепи поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия.

Мы также должны расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и терминалов, которые Россия использует для транспортировки нефти. Факты очевидны: чтобы уменьшился аппетит России к войне, должны уменьшиться ее нефтяные доходы. Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть. Потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, длительного мира необходимо установить цену в 30 долларов за баррель, чтобы заблокировать возможность России финансировать свою агрессию", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросовет не смог принять 18-й пакет санкций для РФ, работа будет продолжена, – выводы саммита

Напомним лидеры ЕС достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали одобрение нового пакета ограничений.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) санкции (11560) Евросоюз (17328)


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Топ комментарии
+2
ага!
в європі всі такі дружні добрі та усміхнені.
а, орбан поганий поганий поганий!
вчора і так, через коліно рудого "папочкі" підписали якусь страшну бумажку.
то, скільки можна?
орбан виходь, упирайся. ми тобі віддячимо.
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26.06.2025 22:00 Ответить
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ага!
в європі всі такі дружні добрі та усміхнені.
а, орбан поганий поганий поганий!
вчора і так, через коліно рудого "папочкі" підписали якусь страшну бумажку.
то, скільки можна?
орбан виходь, упирайся. ми тобі віддячимо.
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26.06.2025 22:00 Ответить
Потужно,. але не на часі
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26.06.2025 22:05 Ответить
Дуфалак тобі потрібен Вова 🤡
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26.06.2025 22:10 Ответить
Краще порнопотужний.
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26.06.2025 22:19 Ответить
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26.06.2025 22:23 Ответить
Ця морква на мотузці як і вступ в ЄС та НАТО вже не їстівні(( на привеликий.жаль(
Для себе, не нав'язуючі нікому свою думку, я не бачу ні поваги, ні співчуття істино людського, ні реальної зацікавленості Європи в порятунку України.
Вони впевнені що ми опиратимось самі до останього, а з пу вони домоляться дружити в засос
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26.06.2025 22:49 Ответить
Як можно врятувати самогубців,які вперто йдуть до своєї цілі?Напревиликий жаль у Вас в голові лайно!!
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26.06.2025 22:57 Ответить
Самогубці в Європі.
Не може притомна людина дивитись як бьють іншого і не робити все можоиве і неможливе ее тільки зупинити бійку, а і покарати нападника поповній.
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26.06.2025 23:34 Ответить
Дивись не пердни через занадто потужну потужність... закликаєш європейців запровадити санкції проти торгівлю російською нафтою? Тоді чому досі гониш російську нафту через Україну і робиш просте хлєбало типу цього не відбувається? Гидота ZEлена, ти цілодобово прокачуєш москальську нафту по території України, яку обстрілює 24/7 москальня і водночас робиш якісь предяви європейцям щодо санкцій проти москальської нафти? Саме так виглядає хуцпа - гіпертрафована наглість, яка базується на абсолютній відсутності чести та гідности.
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26.06.2025 23:04 Ответить
А почему бы не ввести сразу ВСЕ возможные санкции?
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26.06.2025 23:19 Ответить
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26.06.2025 23:21 Ответить
Може, нафтопровід закрити?
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26.06.2025 23:38 Ответить
 
 