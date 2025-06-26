Зеленский обратился к Евросовету: Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций против РФ. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому Совету подчеркнул важность введения 18-го пакета санкций против России.
Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Европейский Союз играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет Россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру. Санкции против России остаются одним из самых эффективных инструментов ограничения ее агрессии. Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против России. Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые учреждения, а также любые цепи поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия.
Мы также должны расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и терминалов, которые Россия использует для транспортировки нефти. Факты очевидны: чтобы уменьшился аппетит России к войне, должны уменьшиться ее нефтяные доходы. Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть. Потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, длительного мира необходимо установить цену в 30 долларов за баррель, чтобы заблокировать возможность России финансировать свою агрессию", - подчеркнул Зеленский.
Напомним лидеры ЕС достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали одобрение нового пакета ограничений.
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в європі всі такі дружні добрі та усміхнені.
а, орбан поганий поганий поганий!
вчора і так, через коліно рудого "папочкі" підписали якусь страшну бумажку.
то, скільки можна?
орбан виходь, упирайся. ми тобі віддячимо.
Для себе, не нав'язуючі нікому свою думку, я не бачу ні поваги, ні співчуття істино людського, ні реальної зацікавленості Європи в порятунку України.
Вони впевнені що ми опиратимось самі до останього, а з пу вони домоляться дружити в засос
Не може притомна людина дивитись як бьють іншого і не робити все можоиве і неможливе ее тільки зупинити бійку, а і покарати нападника поповній.