Зеленський звернувся до Євроради: Зараз необхідний дійсно потужний 18-й пакет санкцій проти РФ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської Ради наголосив на важливості запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії.

Відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб війна, яку веде Росія, не поширювалася далі, та в просуванні до миру. Санкції проти Росії залишаються одним із найефективніших інструментів обмеження її агресії. Зараз необхідний дійсно потужний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові установи, а також будь-які ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи деталі для виробництва зброї.

Ми також повинні розширити санкції не тільки проти російських танкерів, але й проти їхніх капітанів і терміналів, які Росія використовує для транспортування нафти. Факти очевидні: щоб зменшився апетит Росії до війни, мають зменшитися її нафтові прибутки. Тож, будь ласка, підтримайте подальші кроки для зниження цінової стелі на російську нафту. Стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього, тривалого миру необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість Росії фінансувати свою агресію", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо лідери ЄС досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.