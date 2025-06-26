УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7688 відвідувачів онлайн
Новини Відео Санкції ЄС проти Росії
894 14

Зеленський звернувся до Євроради: Зараз необхідний дійсно потужний 18-й пакет санкцій проти РФ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської Ради наголосив на важливості запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії.

Відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб війна, яку веде Росія, не поширювалася далі, та в просуванні до миру. Санкції проти Росії залишаються одним із найефективніших інструментів обмеження її агресії. Зараз необхідний дійсно потужний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові установи, а також будь-які ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи деталі для виробництва зброї.

Ми також повинні розширити санкції не тільки проти російських танкерів, але й проти їхніх капітанів і терміналів, які Росія використовує для транспортування нафти. Факти очевидні: щоб зменшився апетит Росії до війни, мають зменшитися її нафтові прибутки. Тож, будь ласка, підтримайте подальші кроки для зниження цінової стелі на російську нафту. Стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього, тривалого миру необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість Росії фінансувати свою агресію", - наголосив Зеленський.

Читайте: Словаччина хоче, щоб Єврорада відклала голосування за санкції проти РФ, - Фіцо

Нагадаємо лідери ЄС досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) санкції (12249) Євросоюз (13767)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
ага!
в європі всі такі дружні добрі та усміхнені.
а, орбан поганий поганий поганий!
вчора і так, через коліно рудого "папочкі" підписали якусь страшну бумажку.
то, скільки можна?
орбан виходь, упирайся. ми тобі віддячимо.
показати весь коментар
26.06.2025 22:00 Відповісти
+1
Дивись не пердни через занадто потужну потужність... закликаєш європейців запровадити санкції проти торгівлю російською нафтою? Тоді чому досі гониш російську нафту через Україну і робиш просте хлєбало типу цього не відбувається? Гидота ZEлена, ти цілодобово прокачуєш москальську нафту по території України, яку обстрілює 24/7 москальня і водночас робиш якісь предяви європейцям щодо санкцій проти москальської нафти? Саме так виглядає хуцпа - гіпертрафована наглість, яка базується на абсолютній відсутності чести та гідности.
показати весь коментар
26.06.2025 23:04 Відповісти
+1
А почему бы не ввести сразу ВСЕ возможные санкции?
показати весь коментар
26.06.2025 23:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага!
в європі всі такі дружні добрі та усміхнені.
а, орбан поганий поганий поганий!
вчора і так, через коліно рудого "папочкі" підписали якусь страшну бумажку.
то, скільки можна?
орбан виходь, упирайся. ми тобі віддячимо.
показати весь коментар
26.06.2025 22:00 Відповісти
Потужно,. але не на часі
показати весь коментар
26.06.2025 22:05 Відповісти
Дуфалак тобі потрібен Вова 🤡
показати весь коментар
26.06.2025 22:10 Відповісти
Краще порнопотужний.
показати весь коментар
26.06.2025 22:19 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2025 22:23 Відповісти
Ця морква на мотузці як і вступ в ЄС та НАТО вже не їстівні(( на привеликий.жаль(
Для себе, не нав'язуючі нікому свою думку, я не бачу ні поваги, ні співчуття істино людського, ні реальної зацікавленості Європи в порятунку України.
Вони впевнені що ми опиратимось самі до останього, а з пу вони домоляться дружити в засос
показати весь коментар
26.06.2025 22:49 Відповісти
Як можно врятувати самогубців,які вперто йдуть до своєї цілі?Напревиликий жаль у Вас в голові лайно!!
показати весь коментар
26.06.2025 22:57 Відповісти
Самогубці в Європі.
Не може притомна людина дивитись як бьють іншого і не робити все можоиве і неможливе ее тільки зупинити бійку, а і покарати нападника поповній.
показати весь коментар
26.06.2025 23:34 Відповісти
Дивись не пердни через занадто потужну потужність... закликаєш європейців запровадити санкції проти торгівлю російською нафтою? Тоді чому досі гониш російську нафту через Україну і робиш просте хлєбало типу цього не відбувається? Гидота ZEлена, ти цілодобово прокачуєш москальську нафту по території України, яку обстрілює 24/7 москальня і водночас робиш якісь предяви європейцям щодо санкцій проти москальської нафти? Саме так виглядає хуцпа - гіпертрафована наглість, яка базується на абсолютній відсутності чести та гідности.
показати весь коментар
26.06.2025 23:04 Відповісти
А почему бы не ввести сразу ВСЕ возможные санкции?
показати весь коментар
26.06.2025 23:19 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2025 23:21 Відповісти
Такий піар !
показати весь коментар
26.06.2025 23:44 Відповісти
Може, нафтопровід закрити?
показати весь коментар
26.06.2025 23:38 Відповісти
 
 