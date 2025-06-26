Мрія Путіна – побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне розколоти Європу та принести війну у їхні домівки, тому потрібна підтримка української оборони.

Про це голова держави сказав у відеозверненні до лідерів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це мрія Путіна – бачити розділену Європу, де маргінальні голоси здобувають вплив і виступають не за єдність, а за розкол. Саме тому Росія підтримує будь-кого – хай якими б радикальними вони були, – хто намагається послабити Європу зсередини. Більшість із вас чітко бачать цю загрозу й протистоять їй. І завдяки цьому сьогоднішня Європа значно сильніша, ніж була п’ять років тому. Саме це дає нам єдність.

Окремо Зеленський сфокусував увагу на питанні санкцій.

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Також він наголосив на потребі продовження підтримки України під час війни – як зброєю, так і бюджетної підтримки, особливо у 2026 році.

Однією з ключових тем, які президент порушив у зверненні до європейських лідерів – це потреба відкрити перший кластер вступних переговорів, оскільки передумови для цього, за його словами, Київ вже виконав.

"Зараз необхідний чіткий політичний сигнал, що Україна впевнено рухається європейським шляхом і що Європа дотримує своїх обіцянок. Будь-яке зволікання з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент – підставу сумніватись у словах і зобов'язаннях Європи. Ми виконуємо свою частину роботи. І справедливо очікувати позитивної відповіді. Тому відкриття першого кластера "Основи" в переговорному процесі може бути більше ніж просто технічним кроком. Це було б політичним рішенням, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою. Будь ласка, підтримайте це. І ми працюємо над тим, щоб цього року бути готовими щодо всіх кластерів", - резюмував Зеленський.

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