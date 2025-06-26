Мрія Путіна – побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне розколоти Європу та принести війну у їхні домівки, тому потрібна підтримка української оборони.
Про це голова держави сказав у відеозверненні до лідерів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це мрія Путіна – бачити розділену Європу, де маргінальні голоси здобувають вплив і виступають не за єдність, а за розкол. Саме тому Росія підтримує будь-кого – хай якими б радикальними вони були, – хто намагається послабити Європу зсередини. Більшість із вас чітко бачать цю загрозу й протистоять їй. І завдяки цьому сьогоднішня Європа значно сильніша, ніж була п’ять років тому. Саме це дає нам єдність.
Окремо Зеленський сфокусував увагу на питанні санкцій.
Також він наголосив на потребі продовження підтримки України під час війни – як зброєю, так і бюджетної підтримки, особливо у 2026 році.
Однією з ключових тем, які президент порушив у зверненні до європейських лідерів – це потреба відкрити перший кластер вступних переговорів, оскільки передумови для цього, за його словами, Київ вже виконав.
"Зараз необхідний чіткий політичний сигнал, що Україна впевнено рухається європейським шляхом і що Європа дотримує своїх обіцянок. Будь-яке зволікання з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент – підставу сумніватись у словах і зобов'язаннях Європи. Ми виконуємо свою частину роботи. І справедливо очікувати позитивної відповіді. Тому відкриття першого кластера "Основи" в переговорному процесі може бути більше ніж просто технічним кроком. Це було б політичним рішенням, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою. Будь ласка, підтримайте це. І ми працюємо над тим, щоб цього року бути готовими щодо всіх кластерів", - резюмував Зеленський.
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І в мене є пояснення цьому. І це не орбан, не фіцо, це відношення влади в Україні до людей, яких з легкістю перетворила в «ресурс» безправний і про це ее просто оголосила на весь світ, а ще і довела до паре з вимогою визнати це в рамках Конвенцій з прав людини. То як вони можуть ставитись до нас ніж як до «ресурсу» причому найдешевшому в прайсі «безкінечного стримування росії» поки Європа живе!
І ще пропоную вам вичити українську мову. Це зовсім не важко. Принаймі в вас буде білтше підстав звинувачувати інших в кацапізмі. Бо зараз це виглядає дико.
Наступний поетапне завоювання і окупація всієї Європи!
Всі москалі - психічно хворі маньяки!
Як же ця тупа харя бісе.Безкінечні відоси ні про що
Ми маємо не боятися того, що США можуть перестати підтримувати Україну, а робити все, щоб цього не сталося.
Ще чотири місяці тому я зареєстрував проєкт звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо відновлення двопартійної підтримки України. Нам потрібна делегація, яка представлятиме всю Верховну Раду і почне роботу в Конгресі. У мене є з ким і як працювати - і з республіканцями, і з демократами.
Я не кажу, що це все змінить, але це хоч щось. А ви забороняєте Порошенку їхати до Вашингтону і демонструєте тотальну некомпетентність.
Якщо не здатні домогтися рішення Конгресу щодо фінансування України - це катастрофа. Бо навіть 300 мільйонів доларів допомоги вилетіли з американського бюджету. І це - результат «перемов» української команди Єрмака.
Ба більше, ми й самі маємо робити все, щоб захистити нашу землю. Нам не «бусифікація» потрібна, а натовська програма «Safe Soldier»: ГАРАНТОВАНЕ оснащення кожного мобілізованого: радіостанція, шолом, нічник, мінний захист, фортифікації, техніка, дрони, розвідка. Це все - є в НАТО. А у нас натомість - фінансування єдиного марафону, кешбеку, корупції на атомних станціях.
Потрібно будувати фортифікації. Скажу більше: 2023-го я сказав, що потрібно будувати фортифікації, готуватися до оборони. Тоді мене назвали «панікером». Тому ми самі почали закуповувати техніку, допомагати бригадам та постачати все для будівництва. Ми збудували фортифікації, де могли. Продовжуємо будувати, де можемо.
Але тим часом погляньте на Сумщину та результати «фортифікаційної роботи» влади: розкидані «зуби дракона», розкрадена деревина, незабезпечений захист від дронів.
Ситуація точно не безвихідна. Але кожен день некомпетентності влади - це ще більша ціна, яку платить Україна.
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