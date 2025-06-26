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Мрія Путіна – побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне розколоти Європу та принести війну у їхні домівки, тому потрібна підтримка української оборони. 

Про це голова держави сказав у відеозверненні до лідерів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це мрія Путіна – бачити розділену Європу, де маргінальні голоси здобувають вплив і виступають не за єдність, а за розкол. Саме тому Росія підтримує будь-кого – хай якими б радикальними вони були, – хто намагається послабити Європу зсередини. Більшість із вас чітко бачать цю загрозу й протистоять їй. І завдяки цьому сьогоднішня Європа значно сильніша, ніж була п’ять років тому. Саме це дає нам єдність.

Окремо Зеленський сфокусував увагу на питанні санкцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до Євроради: Зараз необхідний дійсно потужний 18-й пакет санкцій проти РФ. ВIДЕО

Також він наголосив на потребі продовження підтримки України під час війни – як зброєю, так і бюджетної підтримки, особливо у 2026 році.

Однією з ключових тем, які президент порушив у зверненні до європейських лідерів – це потреба відкрити перший кластер вступних переговорів, оскільки передумови для цього, за його словами, Київ вже виконав. 

"Зараз необхідний чіткий політичний сигнал, що Україна впевнено рухається європейським шляхом і що Європа дотримує своїх обіцянок. Будь-яке зволікання з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент – підставу сумніватись у словах і зобов'язаннях Європи. Ми виконуємо свою частину роботи. І справедливо очікувати позитивної відповіді. Тому відкриття першого кластера "Основи" в переговорному процесі може бути більше ніж просто технічним кроком. Це було б політичним рішенням, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою. Будь ласка, підтримайте це. І ми працюємо над тим, щоб цього року бути готовими щодо всіх кластерів", - резюмував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається всіма методами "виторгувати" для себе послаблення санкцій, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) путін володимир (24219) санкції (12249) Євросоюз (13767)


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Топ коментарі
+4
Зрадник повчає інших,трохи смішно .Україна під потужним керівництвом рухатьсмя у прірву не зменшуючи швидкість.З великим крадівництвом під керівництвом потужного ніяка Європа нам не світе.Нічим Європа тобі тупому не зобовязана!
Як же ця тупа харя бісе.Безкінечні відоси ні про що
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26.06.2025 22:50 Відповісти
+3
Роздроблена Європа у голові ЗЕ.Просто так в тексті написано було.
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26.06.2025 22:53 Відповісти
+3
Тексти трохи дебільні.
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26.06.2025 22:55 Відповісти
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Нажаль Європа не є сильною. Хоча якщо вважати, що вона сильна але не поспішає допомогти Україні, то тут ******* підлістю або цинічною байдужістю до людей в Україні.
І в мене є пояснення цьому. І це не орбан, не фіцо, це відношення влади в Україні до людей, яких з легкістю перетворила в «ресурс» безправний і про це ее просто оголосила на весь світ, а ще і довела до паре з вимогою визнати це в рамках Конвенцій з прав людини. То як вони можуть ставитись до нас ніж як до «ресурсу» причому найдешевшому в прайсі «безкінечного стримування росії» поки Європа живе!
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26.06.2025 22:43 Відповісти
Nika Vesela ты гнида кацапская - что предлагаешь сдаваться?
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26.06.2025 23:21 Відповісти
Я пропоную в середині країни всім до всіх ставитися як до людей і з повагою, не гризтися між собою, не красти, не обманювати один одного на кожному кроці.

І ще пропоную вам вичити українську мову. Це зовсім не важко. Принаймі в вас буде білтше підстав звинувачувати інших в кацапізмі. Бо зараз це виглядає дико.
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26.06.2025 23:29 Відповісти
Вивчі Українську, сросійська хвойда,а потім на інших ****** відкривай.
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27.06.2025 00:04 Відповісти
Як влада відноситься до людей в Україні так і Європа відноситься до України та іх народу.
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26.06.2025 23:41 Відповісти
Роздроблена Європа то тільки перший крок!
Наступний поетапне завоювання і окупація всієї Європи!
Всі москалі - психічно хворі маньяки!
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26.06.2025 22:46 Відповісти
Роздроблена Європа у голові ЗЕ.Просто так в тексті написано було.
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26.06.2025 22:53 Відповісти
Все може бути, якщо ЄС і далі буде таким толерантним до таких як ****** та та фіцики. Там вже й вучичі на підході.
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26.06.2025 23:45 Відповісти
Тексти трохи дебільні.
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26.06.2025 22:55 Відповісти
Toyvo Sivergs #552969 ты идиот ватный или зелений
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26.06.2025 23:22 Відповісти
Зрадник повчає інших,трохи смішно .Україна під потужним керівництвом рухатьсмя у прірву не зменшуючи швидкість.З великим крадівництвом під керівництвом потужного ніяка Європа нам не світе.Нічим Європа тобі тупому не зобовязана!
Як же ця тупа харя бісе.Безкінечні відоси ні про що
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26.06.2025 22:50 Відповісти
Росіяни теж люди,вони не зможуть піти на нас війною.....
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26.06.2025 23:00 Відповісти
Головне що це робить зрадник.
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26.06.2025 23:38 Відповісти
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26.06.2025 23:20 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/18515 Петро Порошенко:
Ми маємо не боятися того, що США можуть перестати підтримувати Україну, а робити все, щоб цього не сталося.
Ще чотири місяці тому я зареєстрував проєкт звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо відновлення двопартійної підтримки України. Нам потрібна делегація, яка представлятиме всю Верховну Раду і почне роботу в Конгресі. У мене є з ким і як працювати - і з республіканцями, і з демократами.
Я не кажу, що це все змінить, але це хоч щось. А ви забороняєте Порошенку їхати до Вашингтону і демонструєте тотальну некомпетентність.
Якщо не здатні домогтися рішення Конгресу щодо фінансування України - це катастрофа. Бо навіть 300 мільйонів доларів допомоги вилетіли з американського бюджету. І це - результат «перемов» української команди Єрмака.
Ба більше, ми й самі маємо робити все, щоб захистити нашу землю. Нам не «бусифікація» потрібна, а натовська програма «Safe Soldier»: ГАРАНТОВАНЕ оснащення кожного мобілізованого: радіостанція, шолом, нічник, мінний захист, фортифікації, техніка, дрони, розвідка. Це все - є в НАТО. А у нас натомість - фінансування єдиного марафону, кешбеку, корупції на атомних станціях.
Потрібно будувати фортифікації. Скажу більше: 2023-го я сказав, що потрібно будувати фортифікації, готуватися до оборони. Тоді мене назвали «панікером». Тому ми самі почали закуповувати техніку, допомагати бригадам та постачати все для будівництва. Ми збудували фортифікації, де могли. Продовжуємо будувати, де можемо.
Але тим часом погляньте на Сумщину та результати «фортифікаційної роботи» влади: розкидані «зуби дракона», розкрадена деревина, незабезпечений захист від дронів.
Ситуація точно не безвихідна. Але кожен день некомпетентності влади - це ще більша ціна, яку платить Україна.
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26.06.2025 23:29 Відповісти
Він вже керівник і Європи і Америки. Усім дає завдання.
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26.06.2025 23:36 Відповісти
Тиснулка поломилась. Або ще не виросла... Всі тиснуть тиснуть, а натиснути не можуть.

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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26.06.2025 23:44 Відповісти
 
 