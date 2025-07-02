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Новости Разговор Макрона с путинім
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Макрон рассказал Мерцу о своем звонке Путину

Макрон позвонил Путину. Рассказал подробности Мерцу

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, которому рассказал подробности звонка с Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что одной из основных тем разговора Макрона с Путиным была иранская ядерная программа.

"Нас проинформировала французская сторона (о разговоре с Путиным. - Ред.), а также о результатах", - добавил он.

Канцлер Фридрих Мерц пока не планирует телефонного разговора с Путиным.

Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным Bloomberg, Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине.

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Автор: 

путин владимир (31660) Макрон Эмманюэль (1383) Фридрих Мерц (171)


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Топ комментарии
+4
Два лошка.
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02.07.2025 16:34 Ответить
+4
Мощно. Уже полгода целым табуном за Путей бегают, наперебой упрашивают. Коалiцiя, ****, охочих.
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02.07.2025 17:33 Ответить
+3
- Послав мне вкотре...
- Та ну? Невже? А ти?
- А шо я? Сказав, що ще раз його наберу через тиждень
- А він?
- Сказав, що знов пошле.
- А ти?
- А я сказав, що я оптиміст і що у мене дуже гарна бабуся дружина.
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02.07.2025 16:38 Ответить
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Два лошка.
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02.07.2025 16:34 Ответить
>> ... а також про результати.

То які ж результати?
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02.07.2025 16:36 Ответить
Вихваляється, чи що...
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02.07.2025 16:36 Ответить
Макроша, ты бы лучше с трамбздоном потёр...хотя эффект был бы тот же.
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02.07.2025 16:38 Ответить
- Послав мне вкотре...
- Та ну? Невже? А ти?
- А шо я? Сказав, що ще раз його наберу через тиждень
- А він?
- Сказав, що знов пошле.
- А ти?
- А я сказав, що я оптиміст і що у мене дуже гарна бабуся дружина.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:38 Ответить
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02.07.2025 16:39 Ответить
"Зачєм ви тгавітє??" (c)
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02.07.2025 17:07 Ответить
Макрон розповів Мерцу про свій дзвінок Путіну

Макроша взагалі не може втримати воду в дупі!
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02.07.2025 16:45 Ответить
Молодцы!они мне нравяься!Молодцы проводят переговоры!Классный пацан классному!ну как когда в баньку с мальчиками!ато всё с девочками!!!И ********************!!!а чё мне пох жавай отвечает ему макарон только виагры незабудь!!!
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02.07.2025 17:01 Ответить
І навіщо дзвонив?
- *****, хочеш припинити вогонь в Україні?
- Ні.
- А, ну не хочеш, як хочеш. Побазаримо про Іран і ситуацію навколо нього...
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02.07.2025 17:08 Ответить
А радість яка...
Із самим пуйлом побазарив...
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02.07.2025 17:25 Ответить
І ш?! Сказав шо у ***** в дуплі нічого не змінилось?
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02.07.2025 17:32 Ответить
Мощно. Уже полгода целым табуном за Путей бегают, наперебой упрашивают. Коалiцiя, ****, охочих.
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02.07.2025 17:33 Ответить
коаліція охочих+нерішучих
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02.07.2025 17:39 Ответить
Вибачте, але Макрон пестить бо говорили вони більше про Україну та Зеленського. Відводить від головної теми- теми України. Дуже дивний був дзвінок і шкідливий. Не бачу Макрона, як чесного союзника. Зрадника- так.
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02.07.2025 17:34 Ответить
какой же он урод этот жабоед,я ****!
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02.07.2025 17:49 Ответить
🤡🤡🤡
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02.07.2025 18:20 Ответить
 
 