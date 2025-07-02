Макрон рассказал Мерцу о своем звонке Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, которому рассказал подробности звонка с Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что одной из основных тем разговора Макрона с Путиным была иранская ядерная программа.

"Нас проинформировала французская сторона (о разговоре с Путиным. - Ред.), а также о результатах", - добавил он.

Канцлер Фридрих Мерц пока не планирует телефонного разговора с Путиным.

Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным Bloomberg, Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине.

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