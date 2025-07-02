Макрон рассказал Мерцу о своем звонке Путину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, которому рассказал подробности звонка с Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что одной из основных тем разговора Макрона с Путиным была иранская ядерная программа.
"Нас проинформировала французская сторона (о разговоре с Путиным. - Ред.), а также о результатах", - добавил он.
Канцлер Фридрих Мерц пока не планирует телефонного разговора с Путиным.
Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
По данным Bloomberg, Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине.
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То які ж результати?
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бабусядружина.
Макроша взагалі не може втримати воду в дупі!
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- Ні.
- А, ну не хочеш, як хочеш. Побазаримо про Іран і ситуацію навколо нього...
Із самим пуйлом побазарив...