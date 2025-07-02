Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине, - Bloomberg
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном отказался от идеи прекращения огня в Украине, сохраняя неизменную позицию относительно полномасштабной войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников агентства, после переговоров с Путиным Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и проинформировал его о содержании разговора. Французский лидер отметил, что российский диктатор по-прежнему отвергает возможность установления "режима тишины" на фронте.
Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
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+16 Dr Dre #442533
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+14 Oleksandr Valovyi
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+13 Валентин Коваль #587289
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достатньо подивитись, яка мразота трампа син
У 80 років не прозрівають, єдина надія - вибори в сша у 2026 або смерть рижого педофіла.
Трамп таки гвалтував дітей під відеофіксацію Лубянки?
В сущности, разговор свёлся к обозначению позиций сторон и договорённости продолжать договариваться. Дело в том, что российское руководство абсолютно не воспринимает всерьёз европейских лидеров, не видя в них реальной силы и не воспринимая их как возможную сторону в переговорах о мире в войне между Россией и Украиной. Да и сам президент Франции вряд ли мог рассчитывать на какой-то результат, отличный от полученного.
Европейским лидерам стоит смотреть на Азербайджан, на реакцию и стилистику его руководства в вопросах выяснения отношений с российской властью. Уважение появляется исключительно после демонстрации не просто силы, а в результате витиеватой и тонкой игры с повышением ставок сразу на нескольких треках - в том числе в информационной войне.
Но европейские недодиктатуры-полудемократии не в состоянии на данном этапе что-то усвоить и предъявить в качестве весомого аргумента руководству России.
В плюс Эмманюэлю Макрону можно записать то, что он хоть что-то делает и выглядит активным, проявляя позицию. Остальные лидеры в Европе либо вообще ничего не делают в контексте отношений с Россией, либо к чему-то готовятся - вот только вопрос: к чему?
Бажання припинити військові дії з'явиться у пуйла тоді коли рашистськи окупанти будуть зупинені на фронті або навіть почнуть відступати.
Щоб це зробити, потрібно розумне вище військово-політичне керівництво в Україні.
На сьогодні все вище військово-політичне керівництво це дибіли, корупціонери та зрадники.
Тому і постійний відступ на фронті.
це про Україну чи про Америку? бо я щось не відчуваю жодної різниці
Та фігня, малята.
...
Для дятлів це сюрприз...
заскучяв просто парняга французький і набрав номер.
здивував...
Бажано валити не тільки по військовим об'єктам, а й по об'єктах цивільної інфраструктури.
''Ґлавнає пєрєстать стрєлять'' - Зеленський.
''Даґаварімся па срєдінє'' - Зеленський.
''Ета папєрєднікі ва всьом вінавати'' - друг Зеленського з 95кварталу Шефір.
''Ми с'єздім с путіним на рибалку - дагаварімся і будєт мір'' - друг Зеленського телевізійний фіктивний псевдо-''доктар'' Камаровскій.
''прастиє расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять'' - Зеленський.
''Всє ґатовімся к майскім шашликам'' - Зеленський.