Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине, - Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном отказался от идеи прекращения огня в Украине, сохраняя неизменную позицию относительно полномасштабной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников агентства, после переговоров с Путиным Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и проинформировал его о содержании разговора. Французский лидер отметил, что российский диктатор по-прежнему отвергает возможность установления "режима тишины" на фронте.

Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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