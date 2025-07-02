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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Разговор Макрона с путинім
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Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине, - Bloomberg

Путин сделал заявление о Германии

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном отказался от идеи прекращения огня в Украине, сохраняя неизменную позицию относительно полномасштабной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников агентства, после переговоров с Путиным Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и проинформировал его о содержании разговора. Французский лидер отметил, что российский диктатор по-прежнему отвергает возможность установления "режима тишины" на фронте.

Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин планирует сломить волю Запада, но этого нельзя допустить, - Вадефуль

Автор: 

путин владимир (31660) Макрон Эмманюэль (1381) война в Украине (5018)


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Топ комментарии
+16
трамп така ж кончена мразота, як і путін

достатньо подивитись, яка мразота трампа син
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02.07.2025 12:03 Ответить
+14
Тому й узгоджені дії прутіна з Трампом-бите вухо щодо припинення допомоги ОВТ із США для України!!
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02.07.2025 11:58 Ответить
+13
Шо тут скажеш - Трамп його щей підсилив
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02.07.2025 12:01 Ответить
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ну як він має ще довести, що ніякого припинення вогню він не бажає та ніколи не бажав...
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02.07.2025 11:56 Ответить
Тому й узгоджені дії прутіна з Трампом-бите вухо щодо припинення допомоги ОВТ із США для України!!
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02.07.2025 11:58 Ответить
Шо тут скажеш - Трамп його щей підсилив
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02.07.2025 12:01 Ответить
Макрон нехай доведе розмову Трампу. Як )(уйло хоче переговорів про мир. Може Трамп таки остаточно прозріє, що )(уйло таки "чудовий хлопець".
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02.07.2025 12:02 Ответить
трамп така ж кончена мразота, як і путін

достатньо подивитись, яка мразота трампа син
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02.07.2025 12:03 Ответить
Син трампона це гнида.
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02.07.2025 12:05 Ответить
трамп ненавидить макрона, тому не слухатиме ніколи.

У 80 років не прозрівають, єдина надія - вибори в сша у 2026 або смерть рижого педофіла.
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02.07.2025 12:06 Ответить
Набагато ближче. Скоро вибори до конгресу, і респи пролітають...
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02.07.2025 13:31 Ответить
***** = трампон
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02.07.2025 12:10 Ответить
...=рваний гондон.
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02.07.2025 12:44 Ответить
Непросто рваний, а ще й в кончині
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02.07.2025 12:59 Ответить
а в чому причина?

Трамп таки гвалтував дітей під відеофіксацію Лубянки?
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02.07.2025 12:02 Ответить
Не люблю тут одного блогера цитувати, але тут в тему. Добре висловився.

В сущности, разговор свёлся к обозначению позиций сторон и договорённости продолжать договариваться. Дело в том, что российское руководство абсолютно не воспринимает всерьёз европейских лидеров, не видя в них реальной силы и не воспринимая их как возможную сторону в переговорах о мире в войне между Россией и Украиной. Да и сам президент Франции вряд ли мог рассчитывать на какой-то результат, отличный от полученного.
Европейским лидерам стоит смотреть на Азербайджан, на реакцию и стилистику его руководства в вопросах выяснения отношений с российской властью. Уважение появляется исключительно после демонстрации не просто силы, а в результате витиеватой и тонкой игры с повышением ставок сразу на нескольких треках - в том числе в информационной войне.
Но европейские недодиктатуры-полудемократии не в состоянии на данном этапе что-то усвоить и предъявить в качестве весомого аргумента руководству России.
В плюс Эмманюэлю Макрону можно записать то, что он хоть что-то делает и выглядит активным, проявляя позицию. Остальные лидеры в Европе либо вообще ничего не делают в контексте отношений с Россией, либо к чему-то готовятся - вот только вопрос: к чему?
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02.07.2025 12:03 Ответить
.Amerika mozet vesti sankciji takije kak 500% vsem stranam katoryje torgujet s rosijej,eto Kitaj,Turcija,Indija i mnogo drugix,jesli bi takoje ze predlozili i Evropa,togda naciali govorit i kacapi.Realno Evropejski rynok pobolse cem statov
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02.07.2025 12:42 Ответить
То вони можуть ввести, а можуть і не ввести, а ракети для ППО припинили нам постачати вже зараз.
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02.07.2025 12:49 Ответить
Da ja cytal pro pomoc raketami so statov,no jesli bi Evropa takoje ze predolzila 500% poslenix dlia Kitaja,Turciji,Indiji i drugix kto zakupajet s kacapov sirjio?Ploxo sto ES netu poka slazinosti,odnogo mnenija, eto slovaki i vengri pervuju ocered mesajet,no dumaju sto nado ubrat golos u takix kak slovaki i vengry,togda i Evropu budet uvazat vse
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02.07.2025 12:57 Ответить
Ну так і чого ви сидите і нічого не робите? Через вашу позицію тут люди 3ій рік гинуть, а вам по фіг. Аби бензин не подорожчав з комуналкою. Єврогніди
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02.07.2025 13:42 Ответить
Eto vopros vengram i slovakam,pocemu oni blokirujet.
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02.07.2025 13:45 Ответить
Це логічно, бо пуйло весь час наступає та захоплює все більше території України.
Бажання припинити військові дії з'явиться у пуйла тоді коли рашистськи окупанти будуть зупинені на фронті або навіть почнуть відступати.
Щоб це зробити, потрібно розумне вище військово-політичне керівництво в Україні.
На сьогодні все вище військово-політичне керівництво це дибіли, корупціонери та зрадники.
Тому і постійний відступ на фронті.
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02.07.2025 12:03 Ответить
"На сьогодні все вище військово-політичне керівництво це дибіли, корупціонери та зрадники."

це про Україну чи про Америку? бо я щось не відчуваю жодної різниці
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02.07.2025 12:06 Ответить
Може й так. Але де взяти НЕдебілів, НЕкорупціонерів?
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02.07.2025 12:12 Ответить
Там пороблено. Всі хто туди попадають стають" корупціонери та зрадники"
Та фігня, малята.

...
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02.07.2025 13:14 Ответить
UPD: Така.
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02.07.2025 13:15 Ответить
Все як і мріяв пуйло : він не в ізоляції. Замість санкцій в допомоги Україні, ЗАХІД тепер обмежується дзвінками і фразами "українці, тримайтесь"
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02.07.2025 12:03 Ответить
Дятли півроку бігають вимагаючи від ху-йла доказів що він "хоче миру". Ху-йло в черговий раз заявило що мир йому нах всрався.
Для дятлів це сюрприз...
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02.07.2025 12:06 Ответить
неочікувана розмова Макрона з ******.
заскучяв просто парняга французький і набрав номер.
здивував...
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02.07.2025 12:08 Ответить
Яеі ще докази треба? Чи Європа чекає, коли й їх почнуть бомбити? раїсю треба гуртом добивати..а не давати перепочити..

Бажано валити не тільки по військовим об'єктам, а й по об'єктах цивільної інфраструктури.
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02.07.2025 12:09 Ответить
Не буде ніякого припинення вогню до закінчення війни та звільнення усіх українських територій!
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02.07.2025 12:14 Ответить
Готується патужний контрнаступ? Пан щось знає? Просто я не в курсі..
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02.07.2025 12:18 Ответить
Так готується, про це ніхто і не скаже!
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02.07.2025 12:22 Ответить
У ху понад завдання від дядька сі - поставити кацапстан на коліна. Кацапи ваше майбутнє - доля уйгурів!!!
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02.07.2025 12:16 Ответить
''Я увідєл мір в ґлазах путіна'' - Зеленський.
''Ґлавнає пєрєстать стрєлять'' - Зеленський.
''Даґаварімся па срєдінє'' - Зеленський.
''Ета папєрєднікі ва всьом вінавати'' - друг Зеленського з 95кварталу Шефір.
''Ми с'єздім с путіним на рибалку - дагаварімся і будєт мір'' - друг Зеленського телевізійний фіктивний псевдо-''доктар'' Камаровскій.
''прастиє расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять'' - Зеленський.
''Всє ґатовімся к майскім шашликам'' - Зеленський.
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02.07.2025 12:19 Ответить
Невже Макрон думав що найкривавіший світовий терорист припинить цю мясорубку ,рашиській мерзоті землі мало, хоч там де ступив кацапський чобіт там смерть ,розруха і сльози. Єдине можливе припинення війни це знищення найкривавішого злочинця путіна, після чого в нациській росії настане смута.
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02.07.2025 12:19 Ответить
какие же они уроды все эти европейские лидеры!разговаривать с ****** который военный преступник это всё равно что разговаривать с гитлером!жабоед ссыкливый!
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02.07.2025 12:24 Ответить
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02.07.2025 12:25 Ответить
а зачем пуйлу прекращать огонь, когда америка прекратила поставку снарядов, теперь их пресса пишет вовсю про планы на одессу и в связи с положением дел- вполне
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02.07.2025 12:34 Ответить
У *********** ВЫХОДА НЕТ ПОРАША РАЗВАЛИВАЕТСЯ!А ЭТО ОТМАЗКА!
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02.07.2025 13:06 Ответить
ПЕРЕД ЛОХТОРАТОМ БЕЗМОЗГЛЫМ!
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02.07.2025 13:07 Ответить
Трамп підсилює путлера, а Макрон допомогає лигітимізувати його. "Дякуємо" вам міжнародні покидьки.
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02.07.2025 13:09 Ответить
А чого йому зупинятися - після того , як ЄС ганебно не змогла впровадити 18-й пакет санкцій ...?
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02.07.2025 13:46 Ответить
 
 