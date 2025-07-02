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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Розмова Макрона з Путіним
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Путін в розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні, - Bloomberg

Путін зробив заяву про Німеччину

Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном відмовився від ідеї припинення вогню в Україні, зберігаючи незмінну позицію щодо повномасштабної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, після переговорів із Путіним Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та поінформував його про зміст розмови. Французький лідер зазначив, що російський диктатор як і раніше відкидає можливість встановлення "режиму тиші" на фронті.

Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Брінк про останню розмову з українським керівництвом перед відставкою: "Мирний план" тоді містив список усіх побажань Путіна

Автор: 

путін володимир (24234) Макрон Емманюель (1536) війна в Україні (5054)


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Топ коментарі
+13
трамп така ж кончена мразота, як і путін

достатньо подивитись, яка мразота трампа син
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02.07.2025 12:03 Відповісти
+12
Тому й узгоджені дії прутіна з Трампом-бите вухо щодо припинення допомоги ОВТ із США для України!!
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02.07.2025 11:58 Відповісти
+11
Шо тут скажеш - Трамп його щей підсилив
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02.07.2025 12:01 Відповісти
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ну як він має ще довести, що ніякого припинення вогню він не бажає та ніколи не бажав...
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02.07.2025 11:56 Відповісти
Тому й узгоджені дії прутіна з Трампом-бите вухо щодо припинення допомоги ОВТ із США для України!!
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02.07.2025 11:58 Відповісти
Шо тут скажеш - Трамп його щей підсилив
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02.07.2025 12:01 Відповісти
Макрон нехай доведе розмову Трампу. Як )(уйло хоче переговорів про мир. Може Трамп таки остаточно прозріє, що )(уйло таки "чудовий хлопець".
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02.07.2025 12:02 Відповісти
трамп така ж кончена мразота, як і путін

достатньо подивитись, яка мразота трампа син
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02.07.2025 12:03 Відповісти
Син трампона це гнида.
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02.07.2025 12:05 Відповісти
трамп ненавидить макрона, тому не слухатиме ніколи.

У 80 років не прозрівають, єдина надія - вибори в сша у 2026 або смерть рижого педофіла.
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02.07.2025 12:06 Відповісти
***** = трампон
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02.07.2025 12:10 Відповісти
...=рваний гондон.
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02.07.2025 12:44 Відповісти
Непросто рваний, а ще й в кончині
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02.07.2025 12:59 Відповісти
а в чому причина?

Трамп таки гвалтував дітей під відеофіксацію Лубянки?
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02.07.2025 12:02 Відповісти
Не люблю тут одного блогера цитувати, але тут в тему. Добре висловився.

В сущности, разговор свёлся к обозначению позиций сторон и договорённости продолжать договариваться. Дело в том, что российское руководство абсолютно не воспринимает всерьёз европейских лидеров, не видя в них реальной силы и не воспринимая их как возможную сторону в переговорах о мире в войне между Россией и Украиной. Да и сам президент Франции вряд ли мог рассчитывать на какой-то результат, отличный от полученного.
Европейским лидерам стоит смотреть на Азербайджан, на реакцию и стилистику его руководства в вопросах выяснения отношений с российской властью. Уважение появляется исключительно после демонстрации не просто силы, а в результате витиеватой и тонкой игры с повышением ставок сразу на нескольких треках - в том числе в информационной войне.
Но европейские недодиктатуры-полудемократии не в состоянии на данном этапе что-то усвоить и предъявить в качестве весомого аргумента руководству России.
В плюс Эмманюэлю Макрону можно записать то, что он хоть что-то делает и выглядит активным, проявляя позицию. Остальные лидеры в Европе либо вообще ничего не делают в контексте отношений с Россией, либо к чему-то готовятся - вот только вопрос: к чему?
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02.07.2025 12:03 Відповісти
.Amerika mozet vesti sankciji takije kak 500% vsem stranam katoryje torgujet s rosijej,eto Kitaj,Turcija,Indija i mnogo drugix,jesli bi takoje ze predlozili i Evropa,togda naciali govorit i kacapi.Realno Evropejski rynok pobolse cem statov
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02.07.2025 12:42 Відповісти
То вони можуть ввести, а можуть і не ввести, а ракети для ППО припинили нам постачати вже зараз.
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02.07.2025 12:49 Відповісти
Da ja cytal pro pomoc raketami so statov,no jesli bi Evropa takoje ze predolzila 500% poslenix dlia Kitaja,Turciji,Indiji i drugix kto zakupajet s kacapov sirjio?Ploxo sto ES netu poka slazinosti,odnogo mnenija, eto slovaki i vengri pervuju ocered mesajet,no dumaju sto nado ubrat golos u takix kak slovaki i vengry,togda i Evropu budet uvazat vse
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02.07.2025 12:57 Відповісти
Це логічно, бо пуйло весь час наступає та захоплює все більше території України.
Бажання припинити військові дії з'явиться у пуйла тоді коли рашистськи окупанти будуть зупинені на фронті або навіть почнуть відступати.
Щоб це зробити, потрібно розумне вище військово-політичне керівництво в Україні.
На сьогодні все вище військово-політичне керівництво це дибіли, корупціонери та зрадники.
Тому і постійний відступ на фронті.
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02.07.2025 12:03 Відповісти
"На сьогодні все вище військово-політичне керівництво це дибіли, корупціонери та зрадники."

це про Україну чи про Америку? бо я щось не відчуваю жодної різниці
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02.07.2025 12:06 Відповісти
Може й так. Але де взяти НЕдебілів, НЕкорупціонерів?
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02.07.2025 12:12 Відповісти
Все як і мріяв пуйло : він не в ізоляції. Замість санкцій в допомоги Україні, ЗАХІД тепер обмежується дзвінками і фразами "українці, тримайтесь"
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02.07.2025 12:03 Відповісти
Дятли півроку бігають вимагаючи від ху-йла доказів що він "хоче миру". Ху-йло в черговий раз заявило що мир йому нах всрався.
Для дятлів це сюрприз...
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02.07.2025 12:06 Відповісти
неочікувана розмова Макрона з ******.
заскучяв просто парняга французький і набрав номер.
здивував...
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02.07.2025 12:08 Відповісти
Яеі ще докази треба? Чи Європа чекає, коли й їх почнуть бомбити? раїсю треба гуртом добивати..а не давати перепочити..

Бажано валити не тільки по військовим об'єктам, а й по об'єктах цивільної інфраструктури.
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02.07.2025 12:09 Відповісти
Не буде ніякого припинення вогню до закінчення війни та звільнення усіх українських територій!
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02.07.2025 12:14 Відповісти
Готується патужний контрнаступ? Пан щось знає? Просто я не в курсі..
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02.07.2025 12:18 Відповісти
Так готується, про це ніхто і не скаже!
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02.07.2025 12:22 Відповісти
У ху понад завдання від дядька сі - поставити кацапстан на коліна. Кацапи ваше майбутнє - доля уйгурів!!!
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02.07.2025 12:16 Відповісти
''Я увідєл мір в ґлазах путіна'' - Зеленський.
''Ґлавнає пєрєстать стрєлять'' - Зеленський.
''Даґаварімся па срєдінє'' - Зеленський.
''Ета папєрєднікі ва всьом вінавати'' - друг Зеленського з 95кварталу Шефір.
''Ми с'єздім с путіним на рибалку - дагаварімся і будєт мір'' - друг Зеленського телевізійний фіктивний псевдо-''доктар'' Камаровскій.
''прастиє расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять'' - Зеленський.
''Всє ґатовімся к майскім шашликам'' - Зеленський.
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02.07.2025 12:19 Відповісти
Невже Макрон думав що найкривавіший світовий терорист припинить цю мясорубку ,рашиській мерзоті землі мало, хоч там де ступив кацапський чобіт там смерть ,розруха і сльози. Єдине можливе припинення війни це знищення найкривавішого злочинця путіна, після чого в нациській росії настане смута.
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02.07.2025 12:19 Відповісти
какие же они уроды все эти европейские лидеры!разговаривать с ****** который военный преступник это всё равно что разговаривать с гитлером!жабоед ссыкливый!
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02.07.2025 12:24 Відповісти
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02.07.2025 12:25 Відповісти
а зачем пуйлу прекращать огонь, когда америка прекратила поставку снарядов, теперь их пресса пишет вовсю про планы на одессу и в связи с положением дел- вполне
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02.07.2025 12:34 Відповісти
У *********** ВЫХОДА НЕТ ПОРАША РАЗВАЛИВАЕТСЯ!А ЭТО ОТМАЗКА!
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02.07.2025 13:06 Відповісти
ПЕРЕД ЛОХТОРАТОМ БЕЗМОЗГЛЫМ!
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02.07.2025 13:07 Відповісти
 
 