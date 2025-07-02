Путін в розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні, - Bloomberg
Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном відмовився від ідеї припинення вогню в Україні, зберігаючи незмінну позицію щодо повномасштабної війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За інформацією джерел агентства, після переговорів із Путіним Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та поінформував його про зміст розмови. Французький лідер зазначив, що російський диктатор як і раніше відкидає можливість встановлення "режиму тиші" на фронті.
Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.
Топ коментарі
+13 Dr Dre #442533
показати весь коментар02.07.2025 12:03 Відповісти Посилання
+12 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар02.07.2025 11:58 Відповісти Посилання
+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.07.2025 12:01 Відповісти Посилання
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достатньо подивитись, яка мразота трампа син
У 80 років не прозрівають, єдина надія - вибори в сша у 2026 або смерть рижого педофіла.
Трамп таки гвалтував дітей під відеофіксацію Лубянки?
В сущности, разговор свёлся к обозначению позиций сторон и договорённости продолжать договариваться. Дело в том, что российское руководство абсолютно не воспринимает всерьёз европейских лидеров, не видя в них реальной силы и не воспринимая их как возможную сторону в переговорах о мире в войне между Россией и Украиной. Да и сам президент Франции вряд ли мог рассчитывать на какой-то результат, отличный от полученного.
Европейским лидерам стоит смотреть на Азербайджан, на реакцию и стилистику его руководства в вопросах выяснения отношений с российской властью. Уважение появляется исключительно после демонстрации не просто силы, а в результате витиеватой и тонкой игры с повышением ставок сразу на нескольких треках - в том числе в информационной войне.
Но европейские недодиктатуры-полудемократии не в состоянии на данном этапе что-то усвоить и предъявить в качестве весомого аргумента руководству России.
В плюс Эмманюэлю Макрону можно записать то, что он хоть что-то делает и выглядит активным, проявляя позицию. Остальные лидеры в Европе либо вообще ничего не делают в контексте отношений с Россией, либо к чему-то готовятся - вот только вопрос: к чему?
Бажання припинити військові дії з'явиться у пуйла тоді коли рашистськи окупанти будуть зупинені на фронті або навіть почнуть відступати.
Щоб це зробити, потрібно розумне вище військово-політичне керівництво в Україні.
На сьогодні все вище військово-політичне керівництво це дибіли, корупціонери та зрадники.
Тому і постійний відступ на фронті.
це про Україну чи про Америку? бо я щось не відчуваю жодної різниці
Для дятлів це сюрприз...
заскучяв просто парняга французький і набрав номер.
здивував...
Бажано валити не тільки по військовим об'єктам, а й по об'єктах цивільної інфраструктури.
''Ґлавнає пєрєстать стрєлять'' - Зеленський.
''Даґаварімся па срєдінє'' - Зеленський.
''Ета папєрєднікі ва всьом вінавати'' - друг Зеленського з 95кварталу Шефір.
''Ми с'єздім с путіним на рибалку - дагаварімся і будєт мір'' - друг Зеленського телевізійний фіктивний псевдо-''доктар'' Камаровскій.
''прастиє расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять'' - Зеленський.
''Всє ґатовімся к майскім шашликам'' - Зеленський.