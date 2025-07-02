Путін в розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні, - Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном відмовився від ідеї припинення вогню в Україні, зберігаючи незмінну позицію щодо повномасштабної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, після переговорів із Путіним Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та поінформував його про зміст розмови. Французький лідер зазначив, що російський диктатор як і раніше відкидає можливість встановлення "режиму тиші" на фронті.

Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

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