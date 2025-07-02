Брінк про останню розмову з українським керівництвом перед відставкою: "Мирний план" тоді містив список усіх побажань Путіна

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла про свою останню розмову з українським високопосадовцем перед звільненням з посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю The Atlantic.

Як зазначається, український чиновник показав Брінк документ, який позиціонувався як можливий "план мирного врегулювання". За словами Брінк, цей документ фактично відображав усі вимоги російського президента Володимира Путіна.

"Я не буду вдаватися в подробиці цього документа, але він містив список усіх побажань Путіна. Він подивився на мене і сказав, що ми були їхнім найближчим стратегічним партнером, і це все, що він сказав", - розповіла експосол.

Вона визнала, що у відповідь не змогла нічого сказати, хоча присвятила значну частину життя підтримці свободи й демократії в Україні та Європі.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 квітня посол США Бріджит Брінк прокоментувала удар по Кривому Рогу, але не згадала Росію.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований реакцією посольства США на удар по Кривому Рогу: "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей".

10 квітня у Державному департаменті США офіційно підтвердили, що Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні.

11 квітня ЗМІ написали, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

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