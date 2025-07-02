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Брінк про останню розмову з українським керівництвом перед відставкою: "Мирний план" тоді містив список усіх побажань Путіна

брінк

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла про свою останню розмову з українським високопосадовцем перед звільненням з посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю The Atlantic.

Як зазначається, український чиновник показав Брінк документ, який позиціонувався як можливий "план мирного врегулювання". За словами Брінк, цей документ фактично відображав усі вимоги російського президента Володимира Путіна.

"Я не буду вдаватися в подробиці цього документа, але він містив список усіх побажань Путіна. Він подивився на мене і сказав, що ми були їхнім найближчим стратегічним партнером, і це все, що він сказав", - розповіла експосол.

Вона визнала, що у відповідь не змогла нічого сказати, хоча присвятила значну частину життя підтримці свободи й демократії в Україні та Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експосол США в Україні Брінк балотується в Конгрес

Що передувало?

Нагадаємо, 5 квітня посол США Бріджит Брінк прокоментувала удар по Кривому Рогу, але не згадала Росію.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований реакцією посольства США на удар по Кривому Рогу: "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей".

10 квітня у Державному департаменті США офіційно підтвердили, що Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні.

11 квітня ЗМІ написали, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 82% українців відкидають "мирний план" РФ, лише 10% готові його прийняти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

путін володимир (24234) Брінк Бріджит (236)


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Топ коментарі
+16
Не так. Насправді, судячи з уривку інтерв'ю у інстаграмі, документ був "презентований українській стороні як можливий варіант мирної угоди". Тобто це не МИ його авторами, а АМЕРИКАНЦІ. Саме цим і пояснюється фраза неназваного українського високопосадовця:

"Ви були нашим найближчим стратегічним партнером".
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02.07.2025 11:27 Відповісти
+15
Ох'уєнний "мирний план"...
Сказать що трамп вонюча мразь це буде комплімент мразі...
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02.07.2025 11:22 Відповісти
+11
український чиновник показав Брінк документ, який позиціонувався як можливий "план мирного врегулювання". За словами Брінк, цей документ фактично відображав усі вимоги російського президента Володимира Путіна.

Зелена наволоч готує капитуляцію....
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02.07.2025 11:20 Відповісти
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український чиновник показав Брінк документ, який позиціонувався як можливий "план мирного врегулювання". За словами Брінк, цей документ фактично відображав усі вимоги російського президента Володимира Путіна.

Зелена наволоч готує капитуляцію....
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02.07.2025 11:20 Відповісти
Наступну фразу не судьба прочитати?
Є таке поняття - Зрадойоб обикновєнний. Це ви )
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02.07.2025 11:26 Відповісти
За словами Брінк, цей документ фактично відображав усі вимоги російського президента Володимира Путіна
Він подивився на мене і сказав, що ми були їхнім найближчим стратегічним партнером, і це все, що він сказав"

У вас є якесь трактування цього ?
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02.07.2025 11:33 Відповісти
Тут нема двох варіантів.
Послу показали "американський план" щоб та оцінила і сказали що про її країну думають.
Як тут виколупати якесь інше пояснення? - загадка...
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02.07.2025 11:39 Відповісти
Варіанти американського плану посол мала передати чиновнику. Не навпаки.
Тут констатація факту.
Їй показали документ. Відшили загальною фразою про партнерство. Вона офігіла.
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02.07.2025 12:49 Відповісти
Не так. Насправді, судячи з уривку інтерв'ю у інстаграмі, документ був "презентований українській стороні як можливий варіант мирної угоди". Тобто це не МИ його авторами, а АМЕРИКАНЦІ. Саме цим і пояснюється фраза неназваного українського високопосадовця:

"Ви були нашим найближчим стратегічним партнером".
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02.07.2025 11:27 Відповісти
Саме так. Бо "Вона визнала, що у відповідь не змогла нічого сказати..." Джерело: https://censor.net/ua/n3561078
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02.07.2025 11:36 Відповісти
Не змогла нічого сказати, тому що це була позиція її нового уряду, яка виявилася зрадницькою по відношенню до України. Їй просто було соромно...
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02.07.2025 11:39 Відповісти
Іспанський стид. Хтось нагадив, а мені соромно
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02.07.2025 11:57 Відповісти
Вона не мала права не виконувати або критикувати цей документ, поки була держслужбовцем.
Тепер вона має таке право і робить це. Їй соромно за дії адміністрації Трампа, і вона - друг України.
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02.07.2025 12:23 Відповісти
Навіщо Ви про це написали? Це і так зрозуміло. Я описав її стан на той момент і пояснив, чому вона вона так себе поводила. Нікого не засуджуючи і не вішаючи ярликів.
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02.07.2025 12:35 Відповісти
то це була реакція українського чиновника на мирний план, який передали Україні посланці Чуба Рубіо і Келог. Наш чиновник і показав цей план цій послиці Брінк і сказав їй ці слова про партнерство. тобто не варто тут щось видумувати, надумувати, викручувати, перекручувати.
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02.07.2025 11:28 Відповісти
Єдине що не сказала Брінк -це план піаніста чи рижого п.дора.?
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02.07.2025 11:28 Відповісти
Взагалі то сказала. Дивують люди які побачили там двозначність...
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02.07.2025 11:43 Відповісти
Пісюніста і *****. Ще парижський.
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02.07.2025 12:01 Відповісти
Новина справді незграбно подана. Там є посилання на першоджерело.

Спочатку запитання:

When the Ukrainians, in the summer 2025, look back toward the United States, the country that gave them some, if maybe not enough, aid at the beginning of the war, what do they see now, and what do they think of Americans?

Переклад:

Коли українці влітку 2025 року, озираються на Сполучені Штати, ту країну, що надала їм деяку, нехай, може, недостатню допомогу на початку війни, то що вони бачать тепер і що вони думають про американців?

Відповідь:

Well, maybe I will tell you a story of my last few days when I was in Ukraine and met with a very senior official, and it was one of my last calls. Basically, he showed me what had been presented - he said had been presented - to the Ukrainians as a possible way forward in terms of a peace negotiation. That paper, which I won't go into detail of, but included what I would say, Putin's wish list of everything that he wants. And he looked at me and said, "you were our closest strategic partner". And that's all he said. And I had nothing I could say, because I myself, as someone who dedicated a big part of my life to supporting freedom and democracy in Ukraine and in the wider European space for the benefit of Americans, I had nothing to say either.

Переклад:

Гаразд, я вам, може, розповім одну історію з останніх днів мого перебування в Україні, коли я зустрілася з одним із провідних високопосадовців, і то був один із моїх останніх візитів. В істоті речі, він показав мені пропоноване, - як він сказав, уже висунуту пропозицію - українцям щодо можливого поступу в сенсі мирних перемовин. Цей документ, у який я не буду заглиблюватися, в принципі містив, назву це так, повний список забаганок Путіна, які він собі бажає. Поглянувши на мене, він промовив: "А ви ж були нашим найближчим стратегічним партнером". І більше нічого. А мені сказати було нічого, бо мені самій, як людині, що присвятила велику частину власного життя підтримці свободи та демократії в Україні та в ширшому европейському просторі, мені також не було чого сказати.
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02.07.2025 12:02 Відповісти
цей план ще в Омані патрушев з Выслюком узгодили, але ніяк не можуть проштовхнути

з преЗЄдєнтом ми паБєдім !

.
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02.07.2025 11:30 Відповісти
Руда наволоч готує капитуляцію, по дуже хоче лобизатися з ху@лом.
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02.07.2025 12:07 Відповісти
Ох'уєнний "мирний план"...
Сказать що трамп вонюча мразь це буде комплімент мразі...
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02.07.2025 11:22 Відповісти
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США, коли Трампон переміг - ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Тармпон успішно працює над досягненням цього мирного плану...
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02.07.2025 11:50 Відповісти
Зєлена мразота ще гірше!
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02.07.2025 12:03 Відповісти
Сам ты мразота, при чем тут вообще Трамп ? Чего ты его сюда лепишь ? К чему ? Тотальный идиотизм, иди лечись. Новость о украинском чинуше и путинском плане.
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02.07.2025 12:19 Відповісти
український чиновник показав Брінк документ, який позиціонувався як можливий "план мирного врегулювання". За словами Брінк, цей документ фактично відображав усі вимоги російського президента Володимира Путіна. Джерело: https://censor.net/ua/n3561078
може пора обьявити призвіще того чиновника?
Ось ця цука- чиновник отримує зарплатню від українського народу, а працює на хремль
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02.07.2025 11:22 Відповісти
та там може бути тільки 2 варіанти - або Єрмак, або Сибіга. і автор цього плану не український чиновник, авторами цього плану були з адміністрації Чуба. а показавши цей план послу Брінк наш чиновник виразив українське "фе" на такий план і сказав їй ці слова про партнерство. Людина з великою мораллю і совістю Брінк після цього і подала у відставку.
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02.07.2025 11:33 Відповісти
Не треба перекручувати факи і вигороджувати зрадників.
Якби цей план був від Чуба, то Брінк показувала б його зеленому чиновнику, а не навпаки.
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02.07.2025 11:38 Відповісти
Брінк взагалі нічого не могла показати, бо вона в Києві сидить (сиділа). і такі документи Брінк не довірять у Білому домі. такі документи могли показати українським чиновникам тільки з Білого дому, а не з американського посольства у Києві. тобто це могли бути і таки були Келог-Рубіо-Уїткофф. так як Уїткофф контактує лише з кацапами, то тут тільки 2 варіанти лишається - Келог і Рубіо.
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02.07.2025 11:45 Відповісти
Я б поставила на поліграф увесь нобілевський комитет- там 100% працюють кгбисти роками і купляють усіх политиків , пап, президентів обіцянками про ПРЕМИЮ МИРА.
Це потрібно було зробити ще у 2008 , коли після нападу на Грузію і анексію частини країни, Обамі дали нобілевку

ЗА ЩО ?
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02.07.2025 11:40 Відповісти
та там і поліграф може не допомогти. кгбістів добре навчають витримувати перевірки на поліграфах.
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02.07.2025 11:47 Відповісти
Але лупляти ту скалу треба кожен день і кожен час
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02.07.2025 11:49 Відповісти
коли ви вже того Фіца в себе лупанете? ) повертайте назад Чапутову. хороша президентка була у вас. красуня. )
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02.07.2025 11:52 Відповісти
Лупануть! Одразу як сметуни лупануть зє!
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02.07.2025 12:05 Відповісти
та нема вже в Україні тих смєтунів. ті смєтуни давно вже в Монако чи Тису перепливають.
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02.07.2025 12:18 Відповісти
В словаків теж саме. Тільки їм простіше переїхати до Монако. І нічого перепливати не треба!
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02.07.2025 12:23 Відповісти
так отож. тільки їм і смітати нікого і не треба. у них же війни нема. і навіть не передбачається.
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02.07.2025 12:26 Відповісти
Дивує те що про ЕВРОПЕЙСЬКі президент , що КИСКА що Чапутова не хотили балотуватись на другий термин.
Я б замислилась над цією закономірністю і зробила висновок, ЩО РАДНИКИ В НИХ працювали на рашу .
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02.07.2025 12:07 Відповісти
Очевидно що їй показали трампівські вимоги. Це зрозуміло з контексту...
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02.07.2025 11:35 Відповісти
У Трампа радник родом з раши і виріс у російськомовний родині на Мальті. Не можу виключити, що батько його працював на ФСБ
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02.07.2025 11:37 Відповісти
та чому батько? той саратовський кацап Гор (Горячев) і сам може працювати на цапську розвідку. він ж не заповнив ту форму, коли на роботу в команду Чуба його влаштовували. всі кандидати на посади заповнювали, а тільки один він не заповнював. і взагалі ніякої інформації про своїх батьків не надав.
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02.07.2025 11:41 Відповісти
Я кажу що атмосфера у який той радник виріс - це любов до кацапії
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02.07.2025 11:47 Відповісти
Ну з якого переляку американці план має демонструвати не її керівництво а якийсь український чиновник? Щоб що?
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02.07.2025 11:42 Відповісти
Щоб подивитись в очі і сказати:

ми були їхнім найближчим стратегічним партнером...
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02.07.2025 11:45 Відповісти
Тому що у Трампа перемовинами займається хто завгодно: Келлог, Віткофф...
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02.07.2025 12:33 Відповісти
Якось вона нечітко висловилася. Ким цей документ був запропонований? Урядом сша? Якщо так, то хто його написав? Чи були серед його авторів рубіо, келог, уіткоф? Якщо так, то тоді який сенс нам далі розраховувати на подібних "посередників"? Про капітуляцію ми і без них зможемо оголосити.
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02.07.2025 11:24 Відповісти
"Якось вона нечітко висловилася. Ким цей документ був запропонований?"

что не ясно? там все четко написано: "український чиновник показав Брінк документ", "він подивився на мене і сказав, що ми були їхнім найближчим стратегічним партнером"

амеры подготовили документ "який містив список усіх побажань Путіна." "Вона визнала, що у відповідь не змогла нічого сказати", поэтому и свалила с поста посла
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02.07.2025 11:33 Відповісти
Мені незрозуміло, хто саме написав цей "документ". Те, що це були американці, і так зрозуміло. Мене цікавить, хто саме. Чому я пояснюю наприкинці свого попереднього коментаря...
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02.07.2025 11:38 Відповісти
Це був американський мирний план, а тому Брінкс подала у відставку, як незгода з політикою Білого Дому при Трампі.
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02.07.2025 11:26 Відповісти
сукі зелені
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02.07.2025 11:27 Відповісти
Цікавий комент
https://www.facebook.com/ntina.*********?comment_id=Y29tbWVudDoyNDEyOTUwODg3MzM1MjM1Nl8xMjU1NDk1MjM5MzUxMjc3&__cft__[0]=AZUYny5FPowWWHRxAtjUZtO_dHB_j1usKsDj4L7jVSr0BYmMx9g1Lw5qx6CJQSJbT60xGSEhXfrCceR_tL3f1plesBuMt4PM2FpTs3glr_v1B3vKlnKI4uFJ9jj62tXiYH8sQqa_2SqZseE1v_d3Pqi-Ey0oC4QyaOC1dOVFkw0wYokdVcMSiSoNDTqrUkJEmrY&__tn__=R-R Ntina *********

Сергій Плохий пішов з позиції керівника Українського інстититу в Гарварді. В рашняків дуже зручний американський президент з,явився.. робить все для того, що рашнякам було легше просувати свій порядок данний в культурі..

Американцям раніше Український інститут не заважав, як ви розумієте..

Російські культурні інституції американцям продовжують НЕ заважати
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02.07.2025 11:29 Відповісти
мені треба глибоко подихати і порахувати до тисячі щоб переварити цю інформацію (((
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02.07.2025 11:29 Відповісти
прийняття зеленою шавкою такого плану
(який відібражає всі вимоги путіна)
це розвал країни і хант на зеленого, цуцика по всьому світі.
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02.07.2025 11:32 Відповісти
"прийняття зеленою шавкою такого плану"

это амерский план
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02.07.2025 11:35 Відповісти
але саме зелена шавка висунула його як можливий до прийняття.
ви зaвжди згоджуєтеся коли вам хтось пропонує сходити на горщік не знімая штанів?
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02.07.2025 11:39 Відповісти
"але саме зелена шавка висунула його"

с шавкой согласен, с остальным нет. у вас восприятие информации нарушено, или вы не все буквы знаете. какбы там ни было с зе, я не сторонник перевирать факты, речь идет об американском плане, переданном украинской стороне
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02.07.2025 11:45 Відповісти
а іншого в моєму дописі і не було,
ви завжди з додумкою про те чого не було?
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02.07.2025 11:48 Відповісти
"а іншого в моєму дописі і не було"

а это что: "але саме зелена шавка висунула його"
сорока на хвосте принесла?
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02.07.2025 11:53 Відповісти
"але саме зелена шавка висунула його як можливий до прийняття"
вировано з контексту.
go fuck yourself..
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02.07.2025 11:55 Відповісти
Не американський,а план Вов-недомірків (ху+зє) ще з Парижу. Недарма там зє ~30хв заглядав в "глаз" ху(стоячи в улюбленій позі - на колінах).
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02.07.2025 12:11 Відповісти
Давай протремо тобі баньки і подивимось хто тут верещить постійно що Зеленський не хоче переговорів бо не хоче домовлятись про мир і тд...
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02.07.2025 11:38 Відповісти
свої бельма протри спочятку.
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02.07.2025 11:40 Відповісти
так "зелена шавка" як раз же й не прийняла. а ви путінський засланець
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02.07.2025 12:18 Відповісти
після редаткування від помилок.
"але влада його зробила своїм планом на перемовинах з кацапією.
а щодо "путінського засланця" то вам би до буби звернутися - там 100 відсотковий"
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02.07.2025 12:28 Відповісти
як кажуть у нас у Бразілії - ніхт помилкен!
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02.07.2025 12:29 Відповісти
Я так зрозумів, що то був, в квітні ц.р., саме штатівський трампіський "план"?
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02.07.2025 11:33 Відповісти
Це все що потрібно знати про те як Тампон хотів і ще хоче "зупинити війну". Зате як тут верещали на Зеленського що він зірвав такі чудесні переговори з Тампоном і вже був би мир. Вже до сих пір всі українці сиділи б в клітках і піддавались тортурам і насильству
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02.07.2025 11:36 Відповісти
Стоп стоп!! Видихай!! Їхній Патужний зєля на боці кремля!! Україні треба Уряд Порятунку, інакше перспектива очевидна - зэрмаки відсікають всіх союзників ( які і так 6 років бачать розкрадання та капітулчнтство) а СОУ обескровлюються, бо у ворога перевага в усіх ресурсах та утричі в живій силі. Тількі він багато живої пітьми кидає на штурми а у нас більшість "живої сили" має ментовські штани і погони + внутрішні війська і чєлядь/охорона ОП + "тилові посади для мордатих пенсіонерів 45+ "
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02.07.2025 12:11 Відповісти
это намек, что теперь нас ждет не "мирный план", а капитуляция?
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02.07.2025 11:40 Відповісти
Не натяк а просто крик душі!!
Пані посол звільнилася через принципи честі - ззаду їх "президент" порушує інтереси сша і радує расію зпереду квартальна шобла з політикою Оман-Квартал
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02.07.2025 12:13 Відповісти
Хтось вірить цій владі ? ну хіба можливо проросійський клоун який на догоду держави агресора висьміював українців і все українське стає президентом патріотом ? це абсурд влада не патріотична.
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02.07.2025 11:42 Відповісти
тут буде війна, поки вся Україна не лежатиме в руїнах - от і весь план "сильного як ніколи раніше" НАТО на чолі з США
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02.07.2025 11:47 Відповісти
а , можливо, й довше. Головне, щоб "червоні лінії" Заходу росія не перейшла, от вона і не переходить, нічого ж на НАТО не летить, отже все буде тут і надалі. Трамп є лише клоун, як і всі політики, що є представниками найбагатших людей своїх країн.
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02.07.2025 11:58 Відповісти
Я ******** - чей это был план? США или Украины?
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02.07.2025 11:48 Відповісти
Зрозуміло, що Трампа. Пані амбасадорка була проти ублажання ху@ла, тому й залишила посаду.
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02.07.2025 12:05 Відповісти
Вывод из комментов - народ читает только заголовки.
Рассказываю: американцы представили украинскому чиновнику свой "мирный план", а тот показал его Брижджит Бринк со словами: "Вы были нашим ближайшим стратегическим партнером". Она промолчала.
Как-то так.
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02.07.2025 11:59 Відповісти
Валерия Егорова, конечно, журналист ещё тот)
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02.07.2025 12:00 Відповісти
ну невже не ясно??!!
Зэрмак давно усно чи письмово здав наші інтереси з великим мінусом!!! Всі ці місяці вовтузання йде про те як це підписати перед очами Західу ( з якого Мага і орбан на боці пуйла) та ЯК подати/або замовчати це на ZZZ ombo'марафоні!! Ось побачите, буде шалена істерія, можливо розгром опозиції або економічний колапс, щоб посполиті НЕ помітили що в цей конкретний момент майбутнє буде вкрадено.
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02.07.2025 12:05 Відповісти
: "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ - і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей Джерело: https://censor.net/ua/n3561078
Ото хуцпа
Маріонетка шафіра-богдана-завхоза упрікає посла сша ....
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02.07.2025 12:15 Відповісти
А можна десь почитати прямий текст цього мирного плану, як і решти мирних планів, що саме він відображав чи не відображав?
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02.07.2025 12:19 Відповісти
 
 