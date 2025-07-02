Брінк про останню розмову з українським керівництвом перед відставкою: "Мирний план" тоді містив список усіх побажань Путіна
Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла про свою останню розмову з українським високопосадовцем перед звільненням з посади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю The Atlantic.
Як зазначається, український чиновник показав Брінк документ, який позиціонувався як можливий "план мирного врегулювання". За словами Брінк, цей документ фактично відображав усі вимоги російського президента Володимира Путіна.
"Я не буду вдаватися в подробиці цього документа, але він містив список усіх побажань Путіна. Він подивився на мене і сказав, що ми були їхнім найближчим стратегічним партнером, і це все, що він сказав", - розповіла експосол.
Вона визнала, що у відповідь не змогла нічого сказати, хоча присвятила значну частину життя підтримці свободи й демократії в Україні та Європі.
Що передувало?
Нагадаємо, 5 квітня посол США Бріджит Брінк прокоментувала удар по Кривому Рогу, але не згадала Росію.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований реакцією посольства США на удар по Кривому Рогу: "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей".
10 квітня у Державному департаменті США офіційно підтвердили, що Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні.
11 квітня ЗМІ написали, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.
Будь ласка, зачекайте...
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Зелена наволоч готує капитуляцію....
Є таке поняття - Зрадойоб обикновєнний. Це ви )
Він подивився на мене і сказав, що ми були їхнім найближчим стратегічним партнером, і це все, що він сказав"
У вас є якесь трактування цього ?
Послу показали "американський план" щоб та оцінила і сказали що про її країну думають.
Як тут виколупати якесь інше пояснення? - загадка...
Тут констатація факту.
Їй показали документ. Відшили загальною фразою про партнерство. Вона офігіла.
"Ви були нашим найближчим стратегічним партнером".
Тепер вона має таке право і робить це. Їй соромно за дії адміністрації Трампа, і вона - друг України.
Спочатку запитання:
When the Ukrainians, in the summer 2025, look back toward the United States, the country that gave them some, if maybe not enough, aid at the beginning of the war, what do they see now, and what do they think of Americans?
Переклад:
Коли українці влітку 2025 року, озираються на Сполучені Штати, ту країну, що надала їм деяку, нехай, може, недостатню допомогу на початку війни, то що вони бачать тепер і що вони думають про американців?
Відповідь:
Well, maybe I will tell you a story of my last few days when I was in Ukraine and met with a very senior official, and it was one of my last calls. Basically, he showed me what had been presented - he said had been presented - to the Ukrainians as a possible way forward in terms of a peace negotiation. That paper, which I won't go into detail of, but included what I would say, Putin's wish list of everything that he wants. And he looked at me and said, "you were our closest strategic partner". And that's all he said. And I had nothing I could say, because I myself, as someone who dedicated a big part of my life to supporting freedom and democracy in Ukraine and in the wider European space for the benefit of Americans, I had nothing to say either.
Переклад:
Гаразд, я вам, може, розповім одну історію з останніх днів мого перебування в Україні, коли я зустрілася з одним із провідних високопосадовців, і то був один із моїх останніх візитів. В істоті речі, він показав мені пропоноване, - як він сказав, уже висунуту пропозицію - українцям щодо можливого поступу в сенсі мирних перемовин. Цей документ, у який я не буду заглиблюватися, в принципі містив, назву це так, повний список забаганок Путіна, які він собі бажає. Поглянувши на мене, він промовив: "А ви ж були нашим найближчим стратегічним партнером". І більше нічого. А мені сказати було нічого, бо мені самій, як людині, що присвятила велику частину власного життя підтримці свободи та демократії в Україні та в ширшому европейському просторі, мені також не було чого сказати.
з преЗЄдєнтом ми паБєдім !
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Сказать що трамп вонюча мразь це буде комплімент мразі...
Тармпон успішно працює над досягненням цього мирного плану...
може пора обьявити призвіще того чиновника?
Ось ця цука- чиновник отримує зарплатню від українського народу, а працює на хремль
Якби цей план був від Чуба, то Брінк показувала б його зеленому чиновнику, а не навпаки.
Це потрібно було зробити ще у 2008 , коли після нападу на Грузію і анексію частини країни, Обамі дали нобілевку
ЗА ЩО ?
Я б замислилась над цією закономірністю і зробила висновок, ЩО РАДНИКИ В НИХ працювали на рашу .
ми були їхнім найближчим стратегічним партнером...
что не ясно? там все четко написано: "український чиновник показав Брінк документ", "він подивився на мене і сказав, що ми були їхнім найближчим стратегічним партнером"
амеры подготовили документ "який містив список усіх побажань Путіна." "Вона визнала, що у відповідь не змогла нічого сказати", поэтому и свалила с поста посла
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Сергій Плохий пішов з позиції керівника Українського інстититу в Гарварді. В рашняків дуже зручний американський президент з,явився.. робить все для того, що рашнякам було легше просувати свій порядок данний в культурі..
Американцям раніше Український інститут не заважав, як ви розумієте..
Російські культурні інституції американцям продовжують НЕ заважати
(який відібражає всі вимоги путіна)
це розвал країни і хант на зеленого, цуцика по всьому світі.
это амерский план
ви зaвжди згоджуєтеся коли вам хтось пропонує сходити на горщік не знімая штанів?
с шавкой согласен, с остальным нет. у вас восприятие информации нарушено, или вы не все буквы знаете. какбы там ни было с зе, я не сторонник перевирать факты, речь идет об американском плане, переданном украинской стороне
ви завжди з додумкою про те чого не було?
а это что: "але саме зелена шавка висунула його"
сорока на хвосте принесла?
вировано з контексту.
go fuck yourself..
"але влада його зробила своїм планом на перемовинах з кацапією.
а щодо "путінського засланця" то вам би до буби звернутися - там 100 відсотковий"
Пані посол звільнилася через принципи честі - ззаду їх "президент" порушує інтереси сша і радує расію зпереду квартальна шобла з політикою Оман-Квартал
Рассказываю: американцы представили украинскому чиновнику свой "мирный план", а тот показал его Брижджит Бринк со словами: "Вы были нашим ближайшим стратегическим партнером". Она промолчала.
Как-то так.
Зэрмак давно усно чи письмово здав наші інтереси з великим мінусом!!! Всі ці місяці вовтузання йде про те як це підписати перед очами Західу ( з якого Мага і орбан на боці пуйла) та ЯК подати/або замовчати це на ZZZ ombo'марафоні!! Ось побачите, буде шалена істерія, можливо розгром опозиції або економічний колапс, щоб посполиті НЕ помітили що в цей конкретний момент майбутнє буде вкрадено.
Ото хуцпа
Маріонетка шафіра-богдана-завхоза упрікає посла сша ....