Експосол США в Україні Брінк балотується в Конгрес
Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про намір балотуватися в Конгрес від 7-го округу штату Мічиган.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"Я присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну, і саме тому я виступала проти Трампа. Тепер моя наступна місія — боротися за правильні речі вдома",— заявила Брінкв соцмережі Х.
7-й округ Мічигану вважається конкурентним, з невеликою перевагою республіканців. Наступні вибори до Конгресу для представника від цього округу відбудуться в листопаді 2026 року.
Брінк була послом США в Україні з червня 2022 по квітень 2025 року. Брінк заявила, що пішла у відставку з посади посла через тиск, який адміністрація президента Дональда Трампа чинила на офіційний Київ, а не на країну-агресора РФ.
Хоч один є?
Є ж ті, хто пам'ятає Р.Рейгана, а не оцю стидобу.
Але я сказав так, бо чомусь згадав ситуацію з Залужним: воював проти московитів і тримав фронт проти дєрьмаківської Ставки. Тому й сказав "воювати"
Якось так....