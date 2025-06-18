УКР
Брінк балотується в Конгрес США
Експосол США в Україні Брінк балотується в Конгрес

Брінк

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про намір балотуватися в Конгрес від 7-го округу штату Мічиган.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Я присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну, і саме тому я виступала проти Трампа. Тепер моя наступна місія — боротися за правильні речі вдома",— заявила Брінкв соцмережі Х.

7-й округ Мічигану вважається конкурентним, з невеликою перевагою республіканців. Наступні вибори до Конгресу для представника від цього округу відбудуться в листопаді 2026 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робота послом США в Україні була честю усього мого життя, - Брінк у прощальному відео. ВIДЕО

Брінк була послом  США в Україні з червня 2022 по квітень 2025 року. Брінк заявила, що пішла у відставку з посади посла через тиск, який адміністрація президента Дональда Трампа чинила на офіційний Київ, а не на країну-агресора РФ.

Конгрес США (1262) Брінк Бріджит (239)
Успіху, серйозно.
18.06.2025 19:09 Відповісти
Достойна жінка , бажаю їй перемоги 🇺🇦🇺🇸
18.06.2025 19:11 Відповісти
З статті незрозуміло від кого - від демократів чи підкацарських пі'дорів?
18.06.2025 19:11 Відповісти
Ти тупенький замість ТАСО-мразоти чомусь написав "демократів" - виправ
18.06.2025 19:14 Відповісти
Я все правильно написав в США зараз дві партії - демократична і підкацапських пі'дорів, бувша республіканська..
18.06.2025 19:19 Відповісти
Все не так. Американська демократія - фейк. Все про що нам брехали більшовики виявилось правдою - у США правлять гроші. Тому номінально на чолі країни старі підараси.
02.07.2025 11:42 Відповісти
Вона проукраїнськи погляди має. Тому, на мій погляд, це не важливо. Лише, якщо вона від респів буде, то важко їй буде з воювати з трампоновським кодлом (хоча після тих місяців, що трампон царює вдруге, там вже його прихильники складають меншість, здається)
18.06.2025 19:27 Відповісти
А шо серед "респів" є ті хто воює трампоновським кодлом?
Хоч один є?
18.06.2025 19:33 Відповісти
Невдале слово... Не "воює", а "йде проти". Хоча й це не зовсім те... Є ж ті, хто йде проти забаганок рудого, хто хоче дотиснути його до якихось радикальних дій, а не бла-бла-бла. І проект закону про 500% проти третіх країн, що купують московитське, ************** в тому числі і республіканцем.
Є ж ті, хто пам'ятає Р.Рейгана, а не оцю стидобу.

Але я сказав так, бо чомусь згадав ситуацію з Залужним: воював проти московитів і тримав фронт проти дєрьмаківської Ставки. Тому й сказав "воювати"
Якось так....
18.06.2025 20:43 Відповісти
Треба вміти брехати виборцям як риже опудало,або наш боневтікович,інакше шансів мало.
18.06.2025 19:21 Відповісти
Брінк ❤️ в добрий час !!!
18.06.2025 19:53 Відповісти
від демпартії буде балотуватися?
18.06.2025 20:48 Відповісти
Классно модец!А что ты сделаеш?А денег побольше офф получиш!прикольно!я рада за тебя!
18.06.2025 23:39 Відповісти
 
 