РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7763 посетителя онлайн
Новости Бринк баллотируется в Конгресс США
2 306 13

Экс-посол США в Украине Бринк баллотируется в Конгресс

Брінк

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк объявила о намерении баллотироваться в Конгресс от 7-го округа штата Мичиган.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Я посвятила жизнь защите демократии и борьбе за свободу. Именно поэтому мы противостояли Путину, и именно поэтому я выступала против Трампа. Теперь моя следующая миссия - бороться за правильные вещи дома",- заявила Бринкв соцсети Х.

7-й округ Мичигана считается конкурентным, с небольшим преимуществом республиканцев. Следующие выборы в Конгресс для представителя от этого округа состоятся в ноябре 2026 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работа послом США в Украине была честью всей моей жизни, - Бринк в прощальном видео. ВИДЕО

Бринк была послом США в Украине с июня 2022 по апрель 2025 года. Бринк заявила, что ушла в отставку с должности посла из-за давления, которое администрация президента Дональда Трампа оказывала на официальный Киев, а не на страну-агрессора РФ.

Автор: 

Конгресс США (1266) Бринк Бриджит (191)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Успіху, серйозно.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:09 Ответить
+23
Достойна жінка , бажаю їй перемоги 🇺🇦🇺🇸
показать весь комментарий
18.06.2025 19:11 Ответить
+5
Я все правильно написав в США зараз дві партії - демократична і підкацапських пі'дорів, бувша республіканська..
показать весь комментарий
18.06.2025 19:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Успіху, серйозно.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:09 Ответить
Достойна жінка , бажаю їй перемоги 🇺🇦🇺🇸
показать весь комментарий
18.06.2025 19:11 Ответить
З статті незрозуміло від кого - від демократів чи підкацарських пі'дорів?
показать весь комментарий
18.06.2025 19:11 Ответить
Ти тупенький замість ТАСО-мразоти чомусь написав "демократів" - виправ
показать весь комментарий
18.06.2025 19:14 Ответить
Я все правильно написав в США зараз дві партії - демократична і підкацапських пі'дорів, бувша республіканська..
показать весь комментарий
18.06.2025 19:19 Ответить
Все не так. Американська демократія - фейк. Все про що нам брехали більшовики виявилось правдою - у США правлять гроші. Тому номінально на чолі країни старі підараси.
показать весь комментарий
02.07.2025 11:42 Ответить
Вона проукраїнськи погляди має. Тому, на мій погляд, це не важливо. Лише, якщо вона від респів буде, то важко їй буде з воювати з трампоновським кодлом (хоча після тих місяців, що трампон царює вдруге, там вже його прихильники складають меншість, здається)
показать весь комментарий
18.06.2025 19:27 Ответить
А шо серед "респів" є ті хто воює трампоновським кодлом?
Хоч один є?
показать весь комментарий
18.06.2025 19:33 Ответить
Невдале слово... Не "воює", а "йде проти". Хоча й це не зовсім те... Є ж ті, хто йде проти забаганок рудого, хто хоче дотиснути його до якихось радикальних дій, а не бла-бла-бла. І проект закону про 500% проти третіх країн, що купують московитське, ************** в тому числі і республіканцем.
Є ж ті, хто пам'ятає Р.Рейгана, а не оцю стидобу.

Але я сказав так, бо чомусь згадав ситуацію з Залужним: воював проти московитів і тримав фронт проти дєрьмаківської Ставки. Тому й сказав "воювати"
Якось так....
показать весь комментарий
18.06.2025 20:43 Ответить
Треба вміти брехати виборцям як риже опудало,або наш боневтікович,інакше шансів мало.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:21 Ответить
Брінк ❤️ в добрий час !!!
показать весь комментарий
18.06.2025 19:53 Ответить
від демпартії буде балотуватися?
показать весь комментарий
18.06.2025 20:48 Ответить
Классно модец!А что ты сделаеш?А денег побольше офф получиш!прикольно!я рада за тебя!
показать весь комментарий
18.06.2025 23:39 Ответить
 
 