Экс-посол США в Украине Бринк баллотируется в Конгресс
Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк объявила о намерении баллотироваться в Конгресс от 7-го округа штата Мичиган.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Я посвятила жизнь защите демократии и борьбе за свободу. Именно поэтому мы противостояли Путину, и именно поэтому я выступала против Трампа. Теперь моя следующая миссия - бороться за правильные вещи дома",- заявила Бринкв соцсети Х.
7-й округ Мичигана считается конкурентным, с небольшим преимуществом республиканцев. Следующие выборы в Конгресс для представителя от этого округа состоятся в ноябре 2026 года.
Бринк была послом США в Украине с июня 2022 по апрель 2025 года. Бринк заявила, что ушла в отставку с должности посла из-за давления, которое администрация президента Дональда Трампа оказывала на официальный Киев, а не на страну-агрессора РФ.
Хоч один є?
Є ж ті, хто пам'ятає Р.Рейгана, а не оцю стидобу.
Але я сказав так, бо чомусь згадав ситуацію з Залужним: воював проти московитів і тримав фронт проти дєрьмаківської Ставки. Тому й сказав "воювати"
Якось так....