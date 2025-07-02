Бринк о последнем разговоре с украинским руководством перед отставкой: "Мирный план" тогда содержал список всех пожеланий Путина

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала о своем последнем разговоре с украинским высокопоставленным чиновником перед увольнением с должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью The Atlantic.

Как отмечается, украинский чиновник показал Бринк документ, который позиционировался как возможный "план мирного урегулирования". По словам Бринк, этот документ фактически отражал все требования российского президента Владимира Путина.

"Я не буду вдаваться в подробности этого документа, но он содержал список всех пожеланий Путина. Он посмотрел на меня и сказал, что мы были их ближайшим стратегическим партнером, и это все, что он сказал", - рассказала экс-посол.

Она признала, что в ответ не смогла ничего сказать, хотя посвятила значительную часть жизни поддержке свободы и демократии в Украине и Европе.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".

10 апреля в Государственном департаменте США официально подтвердили, что Бриджит Бринк уходит с должности посла США в Украине.

11 апреля СМИ написали, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

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