Путин атакует Украину сразу после разговора с Трампом, демонстрируя свое пренебрежение к США, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига после ночной атаки РФ призвал ввести самые жесткие санкции против России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Страшно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно. Хватит ждать! Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны", - подчеркнул глава МИД.
Сибига заявил, что Москва должна быть наказана самыми жесткими санкциями без промедлений.
"Украина должна быть обеспечена всеми необходимыми средствами для самозащиты. Неправильные решения могут лишь поощрить агрессора к эскалации террора. Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и реакцией на них. Если все это сойдет ему с рук, все получат очень четкий сигнал.
Хватит ждать мира. Нужно действовать, чтобы достичь мира. Мир через силу", - подытожил он.
Напомним Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".
Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
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ох і крінжатіна.
рашка виготовляє по 500 шахедів в день зі слів буданги, шахеди літають кожного дня. але це трамп вчора ввечері дав добро бомбити Україну. на кого ця шляпа розрахована?
Кацапня безпосередньо вбиває українців,Китай надає повну підтримку а США утримуючись від допомоги ще й максимально блокує допомогу інших.Та хай горить цей світ к хе*ам....