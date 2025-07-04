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Путин атакует Украину сразу после разговора с Трампом, демонстрируя свое пренебрежение к США, - Сибига

Сибига прокомментировал ночной обстрел 4 июля 2025 года

Глава МИД Андрей Сибига после ночной атаки РФ призвал ввести самые жесткие санкции против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Страшно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно. Хватит ждать! Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны", - подчеркнул глава МИД.

Сибига заявил, что Москва должна быть наказана самыми жесткими санкциями без промедлений.

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"Украина должна быть обеспечена всеми необходимыми средствами для самозащиты. Неправильные решения могут лишь поощрить агрессора к эскалации террора. Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и реакцией на них. Если все это сойдет ему с рук, все получат очень четкий сигнал.

Хватит ждать мира. Нужно действовать, чтобы достичь мира. Мир через силу", - подытожил он.

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Напомним Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".

Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Автор: 

обстрел (28318) путин владимир (31672) Сибига Андрей (545) Воздушные атаки на Киев (806)


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Топ комментарии
+13
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04.07.2025 08:16 Ответить
+11
Так він же отримав від Трампа повний карт-бланш, от і атакує.
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04.07.2025 08:09 Ответить
+7
Трамп - спільник путіна, він це довів своїми вчинками.
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04.07.2025 08:12 Ответить
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Так він же отримав від Трампа повний карт-бланш, от і атакує.
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04.07.2025 08:09 Ответить
Невже потрібен тиск від партнерів, Сибіга? Знову у велику калюжу великий пердь.
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04.07.2025 08:10 Ответить
Вбивця! - хоче Україну
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04.07.2025 08:11 Ответить
Трамп - спільник путіна, він це довів своїми вчинками.
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04.07.2025 08:12 Ответить
Я ж кажу, пустив Трампу "золотий дощ" в лице, а той два тижні буде розбиратися, чи то є божа роса.
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04.07.2025 08:15 Ответить
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04.07.2025 08:16 Ответить
Дивлячись на те що Трамп поводить себе як маріонетка путіна починаєш вірити в інформацію з Інтернета що Трамп коли в 90х був в Москві під час утіх убив російську повію , і в ФСБ є таким чином компромат на нього . Так що педофіл -убивця на міцному гачку у х#йла .
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04.07.2025 08:16 Ответить
Де бл відповідь по мацкве , в трасі Кропивницький - Миколаїв бл?
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04.07.2025 08:17 Ответить
Путін пуйло, трамп тупе створіння, яке ніколи не читало історії і в його голові є захоплення діями узурпаторів і диктаторами, бо сам хоче такими стати. Нічого не зміниться, що ми будемо нарід налашторвувати, що Трапм погань і Пуйло терорист і замовчувати і не запитувати і нашого, який обіцяв і закінчення війни і кінець епохи бідності: "а де наші ракети, щоб вдубасити по москві штук 10 балістики? Де наші системи ППО, таких наприклад, як "Кільчень", щоб не чекати американські ракети, а захистити українців своїми? Не подобапється "Кільчень", то давайте "Зелєчку" чи іншу назву? Сьомий рік тільки чуємо обіцянки і звинувачування США і НАТО в незахисті України і внесення законопроекту про амністію тим, хто розікрав десятки мільярдів на фортифікаціях.
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04.07.2025 08:19 Ответить
дзвінок був вчора ввечері. а вчоро зранку прилетіло в Полтаві в в Одесі. а зранку хто давав дозвіл х.йлу?
ох і крінжатіна.

рашка виготовляє по 500 шахедів в день зі слів буданги, шахеди літають кожного дня. але це трамп вчора ввечері дав добро бомбити Україну. на кого ця шляпа розрахована?
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04.07.2025 08:20 Ответить
Сибіга пробує підмахнути гундосому, не розуміючи, що подібні атаки, програмування маршрутів і цілей, причому на різному типі озброєння - це тиждень, якщо не більше, а не пару годин. Гарна спроба, але виконання кульгає
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04.07.2025 08:23 Ответить
Як завжди боневтік втік🤬
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04.07.2025 08:26 Ответить
Мало того, його "величність" ЗАВЖДИ супроводжує ППО до кордону і чекає там, тому й небо малозахищене на час вояжів Голограми((
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04.07.2025 08:33 Ответить
А Сибіга не хоче згадати того кто відповідає за беспеку України - зелену гниду? Що зроблено за 3 роки, що б хоча б збивати шахеди на підльоті? Нічого. От Ізраіль, який не атакується шахедами, вже закрив це питання. Відправляти шахеди на Ізраіль немає сенсу, не долетять. А нас їми атакують, і за 3 роки нічого не зроблено, вони спокійно в небі над Києвом літають, чого? А тому що зелена наволоч піляє бюджет, є 10 фірм які можуть розробити протидію, треба фінансування, а тварь зелена не може дати гроші якщо не заніс Дерьмаку...
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04.07.2025 08:34 Ответить
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04.07.2025 08:34 Ответить
Треба не закликати через соцмережі, а працювати. Міністр, блд.
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04.07.2025 08:40 Ответить
Стесняюсь спросить, так для чего бенин Оманский Нарик заключил ресурсную сделку с агентом красновым, если нет ни гарантий безопасности ни оружия...???
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04.07.2025 08:42 Ответить
В угоді про безпеку нічого немає.
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04.07.2025 08:50 Ответить
Хтось може повіритив те, що КДБ, під час візитів Чубчика до СРСР свого часу, не отримала на цьго дебіла тонни компромату?
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04.07.2025 09:31 Ответить
головне, щоб путін демонстрував повагу до самого трампа, а це він якраз і робить, а все інше трампа не цікавить...
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04.07.2025 10:00 Ответить
Це не зневага - це дозвіл від трампа гандона на знищення України в обмін на мовчання кремля під час бомбардування Ірану.
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04.07.2025 10:01 Ответить
Яке ПРИМІТИВНЕ мислення !! У очільника МЗС.
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04.07.2025 10:02 Ответить
Яка зневага.Риже чмо в курсі намірів путлера щодо атаки .По факту зараз по проти України Парашка,Китай та США.
Кацапня безпосередньо вбиває українців,Китай надає повну підтримку а США утримуючись від допомоги ще й максимально блокує допомогу інших.Та хай горить цей світ к хе*ам....
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04.07.2025 10:11 Ответить
 
 