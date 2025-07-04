Я очень разочарован разговором с Путиным, он не хочет останавливаться, - Трамп

Президент США Дональд Трамп не считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет останавливаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом он заявил перед вылетом из Айовы.

"Я очень разочарован разговором, который я провел с президентом Путиным... Я просто говорю, что не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо", - сказал лидер США.

Также Трамп сообщил, что позже проведет разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".

Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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