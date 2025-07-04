Я очень разочарован разговором с Путиным, он не хочет останавливаться, - Трамп
Президент США Дональд Трамп не считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет останавливаться.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом он заявил перед вылетом из Айовы.
"Я очень разочарован разговором, который я провел с президентом Путиным... Я просто говорю, что не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо", - сказал лидер США.
Также Трамп сообщил, что позже проведет разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".
Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
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будь ласка...
Завтра знову буде "харошайпарєнь"
- ну як же так, ми і сигналізацію відключили і охорону розброїли а вони все одно лізуть...
отойдет тяжесть от души
Нашли общий интерес.
Рудий телепень
виділено головні слова, все інше значення не має.
Це дуже-дуже чудове, дуже велике розчарування!
1. Озброїти до зубов Україну, підняти "ціну вторгнення" для Пу до неприйнятної.
2. Просто залишити цих "дітей" на "шкільному дворі", нехай деруться самі, без втручання.
Складний вибір для сильного лідера...
Він не політик, він бізнесмен. Він себе таким вважає.
PS. Дуже правильні записання.
Саранча никогда не останавливается пока ее не уничтожат.
Болезнь никогда не останавливается пока ее не уничтожат.
Вы когда ни будь видели что бы с маньяком, саранчой или болезнью вели переговоры?
У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
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Ну, просто не віриться!.