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Новости Разговор Тампа с Путиним
10 626 77

Я очень разочарован разговором с Путиным, он не хочет останавливаться, - Трамп

Трамп заявил о разочаровании разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп не считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет останавливаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом он заявил перед вылетом из Айовы.

"Я очень разочарован разговором, который я провел с президентом Путиным... Я просто говорю, что не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо", - сказал лидер США.

Также Трамп сообщил, что позже проведет разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".

Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте: Путин атакует Украину сразу после разговора с Трампом, демонстрируя свое пренебрежение к США, - Сибига

Автор: 

путин владимир (31672) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+21
Піди в гольф пограй - попустить.
Завтра знову буде "харошайпарєнь"
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04.07.2025 10:36 Ответить
+13
А хотів?
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04.07.2025 10:34 Ответить
+12
Хто з убивць не хоче зупинятися, того зупиняють, а не скиглять, розводячи руки.
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04.07.2025 10:38 Ответить
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А хотів?
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04.07.2025 10:34 Ответить
Трамп Пуйлом то зачарований, то розчарований.
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04.07.2025 11:30 Ответить
Якби ти, Донні знав, як українці розчаровані тобою!
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04.07.2025 11:57 Ответить
Мабуть пізніше це знову через два тижні...
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04.07.2025 10:36 Ответить
Як дитятко, цей трамп!
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04.07.2025 10:36 Ответить
+100500!!!
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04.07.2025 10:51 Ответить
Дитя мамкину сисю сосёт. Вы уверены, что Трамп сосёт именно сисю?
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04.07.2025 11:17 Ответить
пісю афроросіянина
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04.07.2025 11:57 Ответить
Є така українська приказка : що з літ, той з розуму. Тут нема що нам обговорювати, це вибір американців. Та й попрікати їх не нам, у нас також тубе бидло вибрало блазня квартального
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04.07.2025 11:48 Ответить
стань нарешті Президентом США, лідером Республіканської партії США
будь ласка...
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04.07.2025 10:36 Ответить
Не треба цього все одно вже не виліковний, хай ліпше за нього говорять або хорошо, або нічого
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04.07.2025 10:44 Ответить
Слідкуй далі,довбо@***
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04.07.2025 10:36 Ответить
Піди в гольф пограй - попустить.
Завтра знову буде "харошайпарєнь"
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04.07.2025 10:36 Ответить
Це нагадує ситуацію, коли генеральний директор констатує, що якийсь начальник цеху посилає його на б*й і клепає шабашки для себе...
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04.07.2025 10:37 Ответить
Це нагадує як директор банку жаліється на грабіжників:
- ну як же так, ми і сигналізацію відключили і охорону розброїли а вони все одно лізуть...
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04.07.2025 12:41 Ответить
Хто з убивць не хоче зупинятися, того зупиняють, а не скиглять, розводячи руки.
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04.07.2025 10:38 Ответить
Так то якщо ти президент гідної держави, а не підстилка ху...ла
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04.07.2025 10:41 Ответить
То ще поцілуй ***** в дупу,ідіот.
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04.07.2025 10:38 Ответить
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04.07.2025 11:50 Ответить
Трамп, пойди посмотри фильм от *****, или картину и на душе станет легче.
отойдет тяжесть от души
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04.07.2025 10:39 Ответить
Мабуть ти як його агент діяв так, що він прийняв таке рішення. Він ще мабуть за Аляску не нагадував. А ти вже всрався
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04.07.2025 10:40 Ответить
Перед виборами можна *****ти що завгодно
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04.07.2025 10:40 Ответить
Азохенвей *****! Та невже? От ідіот!!! Ще пару років і до рудої бібізяни шось почне доходити...
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04.07.2025 10:40 Ответить
❗️Я дуже розчарований розмовою з путіним. Мені здається, що путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано, він не хоче закінчувати війну, - Трамп
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04.07.2025 10:42 Ответить
немає - це не тому, що ху йло в холодильнику як про це пітисть соловей, а тому що під час цієї розмови ху йло літало десь у хмарах, не слухало що говорив йому Чуб, а тільки несло дичину про фільми з традиційними цінностями і що всі цілі "сво" будуть досягнуті.
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04.07.2025 11:21 Ответить
шось почало доходити...
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04.07.2025 10:42 Ответить
А ты тоже, в лизании задницы пуйлу, не хочешь остановиться.
Нашли общий интерес.
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04.07.2025 10:42 Ответить
Пожалівся Дональд і заплакав
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04.07.2025 10:42 Ответить
Я дуже розчарований розмвою з ******, тому зупинив передачу зброї Україні.
Рудий телепень
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04.07.2025 10:44 Ответить
А з якого хера ***** зупинятися коли крім північної кореї і ірану вже й Китай підтримав московський режим. Да тут ще Тампон зробив такий подарунок ***** заблокувавши Україні поставки зброї. Да для маньяка ***** це як свято і відкрилось друге дихання
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04.07.2025 10:45 Ответить
У "Хартії про стратегічне партнерство..." треба внести зміни. Замінити слово "стратегічне" на "приорітетне". Бо такий партнер потребує дуже багато реверансів.
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04.07.2025 10:45 Ответить
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04.07.2025 10:48 Ответить
Так постав на коліна цю кремлівську міль.
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04.07.2025 10:49 Ответить
Агент Краснов знайде купу причин. То одяг не той, то повоювати дайте їм, то клімат не той. Нас баба Меркель так само водила за ніс із 2014-го. На США можна потихеньку переставати розраховувати, вони нас зрадили і зрадять.
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04.07.2025 10:51 Ответить
Трамп публічно визнав той факт що ***** його вертів на *** і витер піструна об його рижу шевелюру. Такого приниження Америки ще не було ніколи ))
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04.07.2025 10:53 Ответить
"Я закінчу цю війну, як тільки Я стану президентом США!"
виділено головні слова, все інше значення не має.
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04.07.2025 10:53 Ответить
дорогий ...і дуже дорогий дональд трамп для світу ...пора послати нах...кремль з тим компроматом на тебе... а по друге не срасія не хоче зупинятися ,а не хоче зупинятися китай ...тому переключатися США на китай вже давно пора , якшо китай забере Європу , то США 100% будуть захищатися від не тільки русні з китайцями ...
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04.07.2025 10:54 Ответить
"Тому, хто вилікує мене від манії величі я подарую Великобританіююююю!! Цитата з радіоефіру)) Чьотєнько про трампа.
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04.07.2025 10:54 Ответить
Коли ж вже ти "розчаруєшся", посміховисько ти "зачароване"!
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04.07.2025 10:57 Ответить
идиот
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04.07.2025 10:57 Ответить
через пять месяцев заключения в одиночной камере вождь племени Ирокезов по кличке Зоркий Глаз Донни заметил что в камере отсутствует одна из стен ????Они открыто играют в одной команде и цель у них общая - капитуляция Украины
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04.07.2025 10:59 Ответить
"... тому я припиню поставки навіть ППО для України, які вже оплачені і в Польщі" трамп.
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04.07.2025 11:03 Ответить
Так на америку ні хто не срав,не сцяв як ***** при твоєму призеденстві.
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04.07.2025 11:03 Ответить
Я дуже розчарований розмовою з Путіним

Це дуже-дуже чудове, дуже велике розчарування!
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04.07.2025 11:06 Ответить
Путін не хоче зупинитися, Україна не хоче здаватися. Який висновок зрпобить Трамп, давайте вгадаємо:
1. Озброїти до зубов Україну, підняти "ціну вторгнення" для Пу до неприйнятної.
2. Просто залишити цих "дітей" на "шкільному дворі", нехай деруться самі, без втручання.
Складний вибір для сильного лідера...
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04.07.2025 11:07 Ответить
Він, як "чудовий бізнесмен" (6-кратний банкрут, якого рятували російські гроші), звісно ж обере варіант із найменшими для себе витратами.
Він не політик, він бізнесмен. Він себе таким вважає.
PS. Дуже правильні записання.
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04.07.2025 11:13 Ответить
+ Витрати маються на увазі тільки фінансові! Ні про які репутаційні наслідки для держави чи які-небудь іще політичні наслідки не думається взагалі.
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04.07.2025 11:23 Ответить
Безоплатна порада рудому довбо@бу. Щоночі 50 томагавків на "маскву", без попередження. Навіть твій "стелс" не доведеться використовувати. Одного залпу буде достатньо . Ти будеш здивований як зміниться перелякане трусло пуйло- владімір.
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04.07.2025 11:08 Ответить
Та ну нах..?
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04.07.2025 11:10 Ответить
Та невже? Блть 24 години
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04.07.2025 11:13 Ответить
Я хвилююсь за Трампа, налийте йому бокал віскі!
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04.07.2025 11:15 Ответить
До Трампа треба особливий підхід...може Безуглу йому підсунути...
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04.07.2025 11:20 Ответить
*****! А як ти догадався рижий що той не хоче закінчувати війну???
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04.07.2025 11:27 Ответить
******* лох, США перетворилось на ******* цирк
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04.07.2025 11:28 Ответить
Але до цього ***** надсилав сигнали що зупинення збройної підтримки України як передумови до припинення вогню. Схоже Трамп повівся і був як завжди на@б@ний *****м.
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04.07.2025 11:31 Ответить
Маньяки никогда сами не останавливаются, пока их не уничтожат.
Саранча никогда не останавливается пока ее не уничтожат.
Болезнь никогда не останавливается пока ее не уничтожат.
Вы когда ни будь видели что бы с маньяком, саранчой или болезнью вели переговоры?
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04.07.2025 11:37 Ответить
куколд рудий, підвид - тупоголовий. поводило пуйло прутнем йому по губах, а він і радий
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04.07.2025 11:46 Ответить
Я дуже розчарований розмовою з Путіним, він не хоче зупинятися, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3561477
У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
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04.07.2025 11:53 Ответить
Чому всі так стежать за діяльністю президента якоїсь далекої країни? Пакистан приблизно дорівнює США з політичного впливу на світ. В ідеалі всі країни мають бути рівними перед міжнародними законами.
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04.07.2025 11:56 Ответить
Дуже і дуже туго елементарні речі доходять до Трампа, коли вони не приносять йому живі гроші.
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04.07.2025 11:58 Ответить
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04.07.2025 12:01 Ответить
***** плює в обличчя рудому клоуну, а той, гля.. розчарований.. цирк. впевнена, він зараз подумає, ніч переспить і потім ще зніме якісь санкції з московії.
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04.07.2025 12:29 Ответить
Кого цікавить твої почуття, мразота аморальна
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04.07.2025 12:34 Ответить
Щоб зрозуміти, що борщ скис - не треба його їсти. Щоб зрозуміти, що путін не збирається зупинятись - не треба з ним вести годинні розмови.
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04.07.2025 12:40 Ответить
вот как тут было ни влюбица ***** в такую разачаравашку?
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04.07.2025 12:59 Ответить
Два дебіла це потужна сила!
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04.07.2025 13:03 Ответить
Трампон - чудова ілюстрація політичного куколда
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04.07.2025 13:04 Ответить
ідіократія
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04.07.2025 13:12 Ответить
А ти, дебіле, чого чекав?!
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04.07.2025 13:16 Ответить
Тож угода скасована, повертай взад рідкоземельні метали.
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04.07.2025 13:16 Ответить
До Трампа дійшло, що для Путіна, він ніщєброд і лох, якого можно катать як тєрпілу. В США це коментар дійде надіюсь, це лисий і його команда сприймають тільки сили, якщо ви нам допожете обвалити фронт, тоді він почне скиглити, але Сі вже заявив що вони не дадуть програти лисому, так шо думайте скоріше , цей вірус збільшується в геометричній прогресії, бо якщо їх не зупинити, через рік або два такі дронові атаки будуть і на Варшаву і на Бухарест, Прибалтіку вони возьмуть одним ривком, бо заводу виростають нові і в Росії і В Північній Кореї ів Вєнєсуелі, і в Ірані, а зараз признали Афганістан, і в Афганістані почнуть, а це все соплєжуйство НАТО, якщо ви ще пів року будете тормозить, то і Лівія і Алжир включиться в війну, повторюється тисячолітня спіраль історії, забули як монголотатари та маври завойовували Європу, так ось це все повторюється!
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04.07.2025 13:16 Ответить
Я дуже розачарований ПУТІНИМ але допомогу призупиню УКРАЇНІ!! ЛОГІКА ДЕ?!!
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04.07.2025 13:17 Ответить
Не хоче зупинятися? Чесно? Та невже?
Ну, просто не віриться!.
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04.07.2025 13:20 Ответить
 
 