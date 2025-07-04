Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні, - NBC News
Призупинення постачання військової допомоги Україні з боку США було одностороннім рішенням очільника Пентагону Піта Гегсета.
Про це пише NBC News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Міністерство оборони США затримало поставку американської зброї для України через те, що, за словами чиновників, існували побоювання щодо її низьких запасів.
Попри це, об'єднаний штаб США дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не завадить забезпеченню бойової готовності американської армії.
За інформацією декількох джерел, обізнаних у цій справі, рішення про призупинення постачання зброї стало несподіванкою для Державного департаменту, членів Конгресу, чиновників у Києві та європейських союзників.
Однак Гегсет все ж одноосібно вирішив припинити допомогу Україні. Раніше — у лютому і в травні — він уже робив таке, але тоді його рішення скасовували за кілька днів, нагадує телеканал.
Цього разу крок міністра оборони США підтримав його заступник Елбрідж Колбі, який давно виступає за скорочення участі США в Україні й переміщення зброї та ресурсів до Тихоокеанського регіону для протидії Китаю.
Конгресмен-демократ Адам Сміт, який є членом комітету Палати представників з питань збройних сил, не погодився з тим, що постачання Україні поставлять під загрозу запаси США, заявивши, що його співробітники "бачили числа".
Натомість Сміт вважає, що справжня причина припинення допомоги, схоже, полягає в прагненні США взагалі зупинити таку підтримку.
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Підарне наший
звичайне відмазування "цар гарний, бояри хєрові"
він при владі та він багато що у світі залежить, у т.ч. наша доля
залиш Байдена у спокою, це вже історія, яку не змінити
не занадто песимістично?
є там багато хто "без поміркую" саме за нас та допомагає реально
не занадто тхне кацапською пропаГандою?
кожного разу під час телефонних теревенів обмізковує її з ******?
шо з ним не так?
ти ***** віриш?
Я не вірю в ніякі обіцянки вже років як 50
от скажи мені, на твою думку, чи є рудий донні агєнтом *****/крємля з погонялом "краснофф"?
Я тобі як художник скажу ..іди ти накуй
а от скажи, якщо рудий донні наваляв ***** спочатку у сирії, потім в ірані, зараз Штати звернули увагу на Вірменію та Азербайджан, які писдять кацапів у себе, то шо заважає рудому донні наваляти ***** в Україні? у чому причина?
Ось падлюку і знайшли, аж в США ?!?!
То той очканавт з конгресу півроку просто не ставив на голосування допомогу, то цей мудак сам обирає зовнішню політику.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
що там сьогодні писав тутешній трамподрочер Підлога? писав про те, що скоро всі ми будемо ще вибачатись перед Чубом, коли той завалить Україну зброєю. ну-ну. ) завалити то він може. от тільки за гроші. а в України тих грошей немає. а Європа якщо і виділить, то виділить небагато для закупки зброї від Чуба.
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▪️По словам Смита (конгресмена-демократа), лицемерная формулировка об "истощившихся запасах" служит прикрытием для продвижения повестки о прекращении помощи Украине.
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▪️Ряд конгрессменов изучает, не нарушают ли эти остановки законодательство США и пытается отменить решение Хегсета. "Пришло время показать Путину, что мы настроены серьёзно. И это начинается с обеспечения Украины всеми вооружениями, авторизированными Конгрессом, чтобы усадить Путина за стол переговоров", - заявил Майкл Маккол, республиканец-конгресмен из Техаса.
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Короче, в администрации Трампа есть конкретный саботажник. Но Трамп всё ещё не определился, кому из назначенных им людей реально можно доверять. Будем надеяться, он прислушается к Генштабу.
Це вже втретє, коли Хегсет сам припиняє допомогу Україні. Попередні рішення були скасовані протягом кількох днів.
то тільки Конгрес може його призупинити або скасувати,
знову ж таки голосуванням.
якщо це прямий указ презинта, відповідно президент може це зробити одноосібно.
тобто, в любому разі, ця казка про гексета який зе зробив сам,
навіть на "На добраніч діти" не тягне....
Очевидно же, что рыжий и его шайка играют в одну игру с пyтлером-x#йлом по уничтожению Украины.