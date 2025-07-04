Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні, - NBC News

Призупинення постачання військової допомоги Україні з боку США було одностороннім рішенням очільника Пентагону Піта Гегсета.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Міністерство оборони США затримало поставку американської зброї для України через те, що, за словами чиновників, існували побоювання щодо її низьких запасів.

Попри це, об'єднаний штаб США дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не завадить забезпеченню бойової готовності американської армії.

За інформацією декількох джерел, обізнаних у цій справі, рішення про призупинення постачання зброї стало несподіванкою для Державного департаменту, членів Конгресу, чиновників у Києві та європейських союзників.

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Однак Гегсет все ж одноосібно вирішив припинити допомогу Україні. Раніше — у лютому і в травні — він уже робив таке, але тоді його рішення скасовували за кілька днів, нагадує телеканал.

Цього разу крок міністра оборони США підтримав його заступник Елбрідж Колбі, який давно виступає за скорочення участі США в Україні й переміщення зброї та ресурсів до Тихоокеанського регіону для протидії Китаю.

Конгресмен-демократ Адам Сміт, який є членом комітету Палати представників з питань збройних сил, не погодився з тим, що постачання Україні поставлять під загрозу запаси США, заявивши, що його співробітники "бачили числа".

Натомість Сміт вважає, що справжня причина припинення допомоги, схоже, полягає в прагненні США взагалі зупинити таку підтримку.

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