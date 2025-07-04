УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14687 відвідувачів онлайн
Новини допомога Україні від США Трамп призупинив допомогу Україні
5 835 73

Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні, - NBC News

Міністр оборони США Піт Гегсет (

Призупинення постачання військової допомоги Україні з боку США було одностороннім рішенням очільника Пентагону Піта Гегсета.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Міністерство оборони США затримало поставку американської зброї для України через те, що, за словами чиновників, існували побоювання щодо її низьких запасів.

Попри це, об'єднаний штаб США дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не завадить забезпеченню бойової готовності американської армії.

За інформацією декількох джерел, обізнаних у цій справі, рішення про призупинення постачання зброї стало несподіванкою для Державного департаменту, членів Конгресу, чиновників у Києві та європейських союзників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки американці радіють салютам, Путін використовує тактику випаленої землі. Слід передати Україні засоби ППО та інше озброєння, - конгресмен-республіканець Вілсон

Однак Гегсет все ж одноосібно вирішив припинити допомогу Україні. Раніше — у лютому і в травні — він уже робив таке, але тоді його рішення скасовували за кілька днів, нагадує телеканал. 

Цього разу крок міністра оборони США підтримав його заступник Елбрідж Колбі, який давно виступає за скорочення участі США в Україні й переміщення зброї та ресурсів до Тихоокеанського регіону для протидії Китаю.

Конгресмен-демократ Адам Сміт, який є членом комітету Палати представників з питань збройних сил, не погодився з тим, що постачання Україні поставлять під загрозу запаси США, заявивши, що його співробітники "бачили числа".

Натомість Сміт вважає, що справжня причина припинення допомоги, схоже, полягає в прагненні США взагалі зупинити таку підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп про зупинку допомоги Україні: Пріоритетом Трампа залишається припинення війни між РФ та Україною

Автор: 

допомога (8521) США (23674) Гегсет Піт (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Це що - такий спосіб "відмазування" Трампа? Чи гірше - "хвіст крутить собакою"?
показати весь коментар
04.07.2025 15:41 Відповісти
+13
хегсет реактивно сцикливий та кроку не зробить без прямого наказу донні
звичайне відмазування "цар гарний, бояри хєрові"
показати весь коментар
04.07.2025 15:47 Відповісти
+9
Главный кадровик Белого дома, человек, которого WaPo называет "самым могущественным" в администрации, типа мальтиец Серхио Гор - с огромной долей вероятности является российским шпионом Сергеем Гороховским. Тем не менее, всем совершенно пофиг, никого эта история не заботит. Но почему-то всех удивляет, что Трамп срезает военную помощь Украине. Вот поэтому и срезает.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
показати весь коментар
04.07.2025 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підар не наший
показати весь коментар
04.07.2025 15:40 Відповісти
" Гегсет одноосібно ухвалив рішення..." ха-ха-ха. Самостійно? Ухвалив рішення? Ха-ха-ха.
показати весь коментар
04.07.2025 16:33 Відповісти
Взяв все на себе - бери ношу по собі - шоб не впасти при ходьбі
показати весь коментар
04.07.2025 15:40 Відповісти
Це що - такий спосіб "відмазування" Трампа? Чи гірше - "хвіст крутить собакою"?
показати весь коментар
04.07.2025 15:41 Відповісти
хегсет реактивно сцикливий та кроку не зробить без прямого наказу донні
звичайне відмазування "цар гарний, бояри хєрові"
показати весь коментар
04.07.2025 15:47 Відповісти
доні -бідоні -негр губатий абама та срутін ,одна команда . їх задача вбити чим більше українців та роздерти Україну між собою
показати весь коментар
04.07.2025 15:55 Відповісти
Трамп обіцяв зброю??
показати весь коментар
04.07.2025 15:49 Відповісти
на виборах донні неодноразово обіцяв, що у разі, якщо ***** не припинить війну, то донні завалить нас зброєю по саме не можу
показати весь коментар
04.07.2025 15:51 Відповісти
Трамп 100 раз казав шо це не його війна а байдена..
показати весь коментар
04.07.2025 15:53 Відповісти
а ще він 1000 разів казав, що завершить її за 24 год
показати весь коментар
04.07.2025 15:55 Відповісти
Байден он так ленд ліз обіцяв ...ти всим віриш ???
показати весь коментар
04.07.2025 15:57 Відповісти
почали з донні
він при владі та він багато що у світі залежить, у т.ч. наша доля
залиш Байдена у спокою, це вже історія, яку не змінити
показати весь коментар
04.07.2025 15:59 Відповісти
Ми не про байдена ..ми про обіцянки..в які ти віриш
показати весь коментар
04.07.2025 16:07 Відповісти
то шо, головному воєнному союзнику України віри немає?
не занадто песимістично?
показати весь коментар
04.07.2025 16:10 Відповісти
Союзник допомагає та воює пліч-о-пліч, а це так, тимчасовий партнер. Сьогодні допомагаю, завтра подумаю
показати весь коментар
04.07.2025 16:19 Відповісти
не все так прикро у Штатах
є там багато хто "без поміркую" саме за нас та допомагає реально
показати весь коментар
04.07.2025 16:21 Відповісти
а ти, до речі, віриш у ймовірну тезу рудого донні, що війна ********** проти України це не його війна?
не занадто тхне кацапською пропаГандою?
показати весь коментар
04.07.2025 16:12 Відповісти
Трамп 100раз казавв кожному інтервю шо це не його війна ...так я кацап🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.07.2025 16:18 Відповісти
скажи тоді мені, чому тоді рудий донні так активно займається нею?
кожного разу під час телефонних теревенів обмізковує її з ******?
шо з ним не так?
показати весь коментар
04.07.2025 16:20 Відповісти
Звідки ти знаєш про шо вони з куйлом говорять???ти знову віриш в те шо тобі сказали
показати весь коментар
04.07.2025 16:24 Відповісти
так ***** про це сам розповідає
ти ***** віриш?
показати весь коментар
04.07.2025 16:25 Відповісти
- Вы произошли не от обезьяны, как все остальные граждане, а от коровы. Вы соображаете очень туго, совсем как парнокопытное млекопитающее. Это я говорю вам как специалист по рогам и копытам.

Я не вірю в ніякі обіцянки вже років як 50
показати весь коментар
04.07.2025 16:31 Відповісти
за походження потім
от скажи мені, на твою думку, чи є рудий донні агєнтом *****/крємля з погонялом "краснофф"?
показати весь коментар
04.07.2025 16:32 Відповісти
🤣🤣🤣🤣ти бараняча голова реально думаєш шо будь у ЦРУ чи ФБР на Трампа така інформація він став ти президентом США????

Я тобі як художник скажу ..іди ти накуй
показати весь коментар
04.07.2025 16:38 Відповісти
це вже добре
а от скажи, якщо рудий донні наваляв ***** спочатку у сирії, потім в ірані, зараз Штати звернули увагу на Вірменію та Азербайджан, які писдять кацапів у себе, то шо заважає рудому донні наваляти ***** в Україні? у чому причина?
показати весь коментар
04.07.2025 16:41 Відповісти
Схема стара як світ, "царь ганий - свита погана". Цей заборонив типу, а трамп типу дозволить і вуаля - трамп знов хороший. Це дуже погана бізнес модель, але в них це вважається нормою, нажаль.
показати весь коментар
04.07.2025 15:51 Відповісти
Перше. Тепер всі важливі рішення приймаються в США одноосібно.
показати весь коментар
04.07.2025 16:01 Відповісти
Значить, і політика буде такою самою - "зеленою"... Як тільки запахне Трампу "смаленим" - він все звалить на "виконавця, та його звільнить...
показати весь коментар
04.07.2025 16:08 Відповісти
Яр Холодний - дуже дякую за коментар! Як там кацапи кажуть: " Не в бровь,а в глаз"! Щиро дякую ,правда.
показати весь коментар
04.07.2025 16:40 Відповісти
Так це Гегсет, працює протиСША і Трампа, на догоду прутіна??
Ось падлюку і знайшли, аж в США ?!?!
показати весь коментар
04.07.2025 15:41 Відповісти
Рудого відмазують підри
показати весь коментар
04.07.2025 15:43 Відповісти
розкажіть це віткофу з рубіком, ті повірять...
показати весь коментар
04.07.2025 15:43 Відповісти
Оце так розхвалена демократія і ''система стримань і противаг''
То той очканавт з конгресу півроку просто не ставив на голосування допомогу, то цей мудак сам обирає зовнішню політику.
показати весь коментар
04.07.2025 15:44 Відповісти
трампон хороший ..то просто бояре погані ))
показати весь коментар
04.07.2025 15:44 Відповісти
бовдур і телепень
показати весь коментар
04.07.2025 15:44 Відповісти
Допомогу припинив рудий фсбшний агент, порадившись з своїм дружбаном Вітьковим, а цього напомаженого роблять цапом відбувайлом
показати весь коментар
04.07.2025 15:44 Відповісти
хегсета відписдять чи нагородять?
показати весь коментар
04.07.2025 15:45 Відповісти
Відберуть бріолін для волосся
показати весь коментар
04.07.2025 16:21 Відповісти
Читаю коментарі, корупція у нас, а винні американці. Шедеврально.
показати весь коментар
04.07.2025 15:46 Відповісти
Про корупцію в США не хочеш розказати. Особливо у ВПК. Ніхто чомусь не догадується чому їхня зброя коштує в рази дорожче від аналогів європейських чи азійських
показати весь коментар
04.07.2025 16:25 Відповісти
Напомажений трампіст алкаш-*******.
показати весь коментар
04.07.2025 15:46 Відповісти
хробаче чого ти не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Пес Смердючий хочеш падло шоб діти за тебе воювали??
показати весь коментар
04.07.2025 15:50 Відповісти
назови свій попередній деактивований логін! Лише потім предявляй претензії
показати весь коментар
04.07.2025 16:10 Відповісти
шо тобі ще НАЗОВИТИ 🤣🤣🤣???
показати весь коментар
04.07.2025 16:20 Відповісти
Гуантанамовский алкаш сам принял такое решение? Х-ня.
показати весь коментар
04.07.2025 15:47 Відповісти
Главный кадровик Белого дома, человек, которого WaPo называет "самым могущественным" в администрации, типа мальтиец Серхио Гор - с огромной долей вероятности является российским шпионом Сергеем Гороховским. Тем не менее, всем совершенно пофиг, никого эта история не заботит. Но почему-то всех удивляет, что Трамп срезает военную помощь Украине. Вот поэтому и срезает.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
показати весь коментар
04.07.2025 15:47 Відповісти
Мальта - це розсадник для кацапської агентури. недавно коняка лавров бив копитом об землю, щоб саме представника Мальти призначили на якусь жирну посаду в ОБСЄ. тому тут нічого дивного. треба ще перевірити і того клопа, за якого тоді топила та коняка.
показати весь коментар
04.07.2025 15:53 Відповісти
Нічого не нагадує? Пам'ятається в 19-му році наша розвідка поклала на стіл одному презеденту папочку про одного кацапського агента...
показати весь коментар
04.07.2025 16:33 Відповісти
Тварюка
показати весь коментар
04.07.2025 15:48 Відповісти
Напомажена істота...(с)
показати весь коментар
04.07.2025 16:16 Відповісти
та він сам пішак, некомпетентний, лизоблюд Чуба і тому не може ухвалювати подібні рішення самостійно. Це все робота Уїткофа з тим замом Гегсета Елбріджем Колбі при відмашці самого Чуба. а того тупого алкаша Гегсета просто виставлять у ролі цапа-відбувайла. якщо виставлять. бо можуть і не виставити і Чуб його прикриє.

що там сьогодні писав тутешній трамподрочер Підлога? писав про те, що скоро всі ми будемо ще вибачатись перед Чубом, коли той завалить Україну зброєю. ну-ну. ) завалити то він може. от тільки за гроші. а в України тих грошей немає. а Європа якщо і виділить, то виділить небагато для закупки зброї від Чуба.
показати весь коментар
04.07.2025 15:49 Відповісти
Анонім https://t.me/ToBeOr_Official/18212 Быть Или в своєму телеграмі, коментуючи цю статтю в https://www.nbcnews.com/news/military/hegseth-halted-weapons-ukraine-military-analysis-aid-wouldnt-jeopardiz-rcna216790 NBC News, зокрема, зазначає:
.....
▪️По словам Смита (конгресмена-демократа), лицемерная формулировка об "истощившихся запасах" служит прикрытием для продвижения повестки о прекращении помощи Украине.
.....
▪️Ряд конгрессменов изучает, не нарушают ли эти остановки законодательство США и пытается отменить решение Хегсета. "Пришло время показать Путину, что мы настроены серьёзно. И это начинается с обеспечения Украины всеми вооружениями, авторизированными Конгрессом, чтобы усадить Путина за стол переговоров", - заявил Майкл Маккол, республиканец-конгресмен из Техаса.
__
Короче, в администрации Трампа есть конкретный саботажник. Но Трамп всё ещё не определился, кому из назначенных им людей реально можно доверять. Будем надеяться, он прислушается к Генштабу.
показати весь коментар
04.07.2025 15:58 Відповісти
толковий аналітик.
показати весь коментар
04.07.2025 16:03 Відповісти
На Конгрес надій мало, наразі всім процесом керує дідуган з білкою на голові.
показати весь коментар
04.07.2025 16:28 Відповісти
@ "Глава Пентагону Хегсет зупинив постачання зброї Україні, незважаючи на аналіз, що показує, що допомога не загрожуватиме військовій готовності США" - зазначає NBC News.
Це вже втретє, коли Хегсет сам припиняє допомогу Україні. Попередні рішення були скасовані протягом кількох днів.
показати весь коментар
04.07.2025 15:51 Відповісти
Хегсет пальцем не поверне без вказівки Трампа. І Трамп скасовував попередні СВОЇ (ПІДКРЕСЛЮЮ!) подібні рішення лише після публічних скандалів
показати весь коментар
04.07.2025 16:01 Відповісти
В заповеднике, не скажу в каком, жил да был гегсек - роги длинные.
показати весь коментар
04.07.2025 15:53 Відповісти
НЕУВАЖАЕМЫЙ бутусов........по всей УКРАИНЕ дети знают в садиках....оружие не дали по одной причине трамп сказал отправить ермака за портновым.а зельцман хрипатый сцыкун его не убрал.вот и вся причина.хватит распространять фейки кремля ..оружие УКРАИН не дают из за одного гру шника рф козыря
показати весь коментар
04.07.2025 15:53 Відповісти
Причому тут Бутусов, якщо він лише переказує текст статті в https://www.nbcnews.com/news/military/hegseth-halted-weapons-ukraine-military-analysis-aid-wouldnt-jeopardiz-rcna216790 NBC News:? До речі, переказ неповний, я вище в коменті доповнив.
показати весь коментар
04.07.2025 16:07 Відповісти
скоріш за все гексета готують на вихід і наскоріший шлях до цього - вішать на нього всі руді гріхи, а воно і не піскне.
показати весь коментар
04.07.2025 15:54 Відповісти
Очільник, хошь в очко?
показати весь коментар
04.07.2025 15:55 Відповісти
Це зброя не з американських складів, а конкретно та, яку виробляли американські підприємства на замовлення України.
показати весь коментар
04.07.2025 16:02 Відповісти
А як це може бути, без голосування в Конгресі в Сенаті одноосібно приймаються такі ключові рішення. Політологи казали, що за каконом США, навіть президент сам не може надати такий наказ.
показати весь коментар
04.07.2025 16:06 Відповісти
В загалі то не можна, але коли дуже хочеться...
показати весь коментар
04.07.2025 16:09 Відповісти
по різному, якщо є закон про надання допомоги утвержений Конгресом,
то тільки Конгрес може його призупинити або скасувати,
знову ж таки голосуванням.
якщо це прямий указ презинта, відповідно президент може це зробити одноосібно.
тобто, в любому разі, ця казка про гексета який зе зробив сам,
навіть на "На добраніч діти" не тягне....
показати весь коментар
04.07.2025 16:13 Відповісти
вибачяння за помилки...
показати весь коментар
04.07.2025 16:15 Відповісти
Це однозначно саботаж, але в дурнуватій Америці може пройти багато місяців, доки це не дійде до відповідних органів.
показати весь коментар
04.07.2025 16:31 Відповісти
Он не Пит - он пид!
показати весь коментар
04.07.2025 16:07 Відповісти
Піндоси сцикливі!!
показати весь коментар
04.07.2025 16:08 Відповісти
Земля кругла - розрахуємось. Бички нелякані.
показати весь коментар
04.07.2025 16:16 Відповісти
Можливо Тромб остерігається розмови з Зеленським та пробує відбілити свій зад перед бесідою. Бо інакше він давно вже б викинув Гегсета у смітник.
показати весь коментар
04.07.2025 16:20 Відповісти
Алкаш одноосібно ухвалив рішення за наказом ришої шизонутої псіни.
показати весь коментар
04.07.2025 16:21 Відповісти
У Украины остается израильский вариант - физическое уничтожение москальских чиновников (влючая трампа, гегсета и так далее). Звучит слишком экстремально? А почему для Израиля это в порядке вещей? Ведь он тоже решает экзистенциальный вопрос собственного выживания.

Очевидно же, что рыжий и его шайка играют в одну игру с пyтлером-x#йлом по уничтожению Украины.
показати весь коментар
04.07.2025 16:41 Відповісти
 
 