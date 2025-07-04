Рютте сподівається на "гнучкість" США щодо поставок зброї Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сподівається на певну "гнучкість" з боку США в питанні постачання озброєння Україні після призупинення деяких поставок.

Його заяву цитує агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"США повинні переконатися, що їхні запаси знаходяться на необхідному для них рівні, оскільки вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони. Водночас, звісно, ми сподіваємося на гнучкість - треба також подбати, щоби Україна могла рухатися вперед", - заявив Рютте.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Після речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтона.

4 липня президент Володимир Зеленський поговорив з американським лідером Дональдом Трампом. Говорили, зокрема, про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.

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