Зеленський про розмову з Трампом: домовилися працювати над захистом неба України
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп говорили, зокрема, про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже важлива й корисна розмова з Президентом США Дональдом Трампом. Привітав Президента Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності.
Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", - зазначив він.
За його словами, Трамп дуже добре поінформований щодо ситуації на фронті та повітряних ударів РФ.
"Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", - розповів Зеленський.
Також вони обговорили взаємні закупівлі та інвестиції й обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чи ти просто гнида зелена?
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 04.07.2025
Може, хоч ти вгадаєш, який в нього був логін під час попередньої деактивації? Напевне, ти його ще й тоді посилав нах.
черга поцілувати йому дупу не меншає.
Забув сказати шо я кацап🤣🤣🤣іди накуй баран
Хто скаже, що Україна не бореться з дітьми пішли в сраку!!!
Йому куди дорожче власне бабло.
може спрацює
я б написав - мені не повірить
проте більш схоже на кдб-стьско-джихадську методу, навряд чи буде підтримана цивілізованим Заходом
тому "звільнені" зі служби специ не світять, чим займаються
західлюди подумають.
Ліворуч чи праворуч?
Але про необхідну для ЗСУ зброю - лише поговорили...
один обіцяв мільони дронів та сотні ракет в місяць другий обіцяв дати зброю після підписання ресурсноі угоди
і що та нічого
«домовилися працювати над захистом неба України»?Удвох будете чергувати на дахах,як у 2 св?
Китайський голова МЗС наголосив офіційно - що рашка повина перемогти Україну, бо в противному випадку штати притиснуть вузькоглазих!
Після кожноі "потужно та продуктивноі" розмови рудого з молью - новий потужний обстріл громад України!
І як ця зелень може прокоментувати в своіх звітах про своі світові , а особливо деремака, після туристичноі поїзди котрого до штатів, остані заблокували постачання озброєння Україні.
Ага. І точно будуть працювати. Аж дупи спітніють від праці.
Що наш дурник, що американський придурок - хрін редьки не кращий.
І взагалі вже час грати в гольф
Что ТРАМП таким способом подталкивает
Нас всех - украинцев
К переменам
Для демократической Америки
Зеленский - уже не президент
Потому что главное правило демократии
СМЕНЯЕМОСТЬ ВЛАСТИ
И демократии проводили выборы во время войны
А если это невозможно
То мы страна - парламентско - президентская
И парламент может создать
Правительство Национального Спасения
Трамп понимает ,что никаких документов
Зеленский как уже нелигитимный в итоге подписывать не сможет
В суде потом хорошие адвокаты опротестуют его подпись
Трамп не хочет иметь дел
С нелигитимным украинским президентом
Поэтому документы о минералах с украинской стороны
Подписывал не Зеленский
А Свириденко
Американцы понимают ,что его подпись на важных для них документах
Опасная вещь...
А ще про угоду - " Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції" Джерело: https://censor.net/ua/n3561586 Вова, ти вже забув, що заключив з цим гандоном угоду? Ти клявся на маравоні, що угода про копалини буде включати безпекові питання. Де ракети для Патріотів, де зброя? Ти за що копалини віддав?
somewhere already heard this...
Якийсь реально ахтунг, ...ск...ля...