Зеленський про розмову з Трампом: домовилися працювати над захистом неба України

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп говорили, зокрема, про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важлива й корисна розмова з Президентом США Дональдом Трампом. Привітав Президента Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності.

Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", - зазначив він.

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За його словами, Трамп дуже добре поінформований щодо ситуації на фронті та повітряних ударів РФ.

"Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", - розповів Зеленський.

Також вони обговорили взаємні закупівлі та інвестиції й обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.

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