Зеленський та Трамп провели телефонну розмову, - ОП
4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав керівник ОП Андрій Єрмак.
"Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро", - повідомив він.
Інших подробиць станом на зараз немає.
Топ коментарі
+5 Alex G.
показати весь коментар04.07.2025 16:49 Відповісти Посилання
+4 Redcar Ukraine
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+4 Pavel Bortsevych
показати весь коментар04.07.2025 16:49 Відповісти Посилання
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Якби Трамп був того часу президентом - війна ніколи би не почалася!
Як шкода що ніде нема смайликів з матом....
Можливо, умовами перемовин між Путіним та Трампом, Московія висунула саме непостачання зброї, яка є чутливою для Московії
Коротко розповідаємо, чому ця зупинка є дійсно обурливою і як цей абсурдний крок приголомшив навіть Держдеп та членів Конгресу:
• Демократ Адам Сміт заявив, що дані про запаси зброї НЕ вказують на жодну критичну нестачу.
• Неадекватні заяви про "вичерпані запаси" - просто прикриттям для просування повістки про припинення військової допомоги Україні.
• Це блокування допомоги Україні було не єдиною, яку ініціював Хегсет. Перша сталася одразу після інавгурації Трампа (в травні). Згодом після скандалу в Овальному кабінеті.
• Конгресмени перевіряють законність зупинок і хочуть скасувати рішення Хегсета.
Висновок Генштабу США: поставки допомоги Україні не виснажать запаси США нижче критичного рівня.