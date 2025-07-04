Зеленський та Трамп провели телефонну розмову, - ОП

4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав керівник ОП Андрій Єрмак.

"Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро", - повідомив він.

Інших подробиць станом на зараз немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп зателефонує Зеленському після закінчення розмови з Путіним, - Білий дім