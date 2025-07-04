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Новини Розмова Трампа і Зеленського Розмова Зеленського і Трампа
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Зеленський та Трамп провели телефонну розмову, - ОП

Розмова Трампа з Зеленським 4 липня

4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав керівник ОП Андрій Єрмак. 

 "Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро", - повідомив він.

Інших подробиць станом на зараз немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп зателефонує Зеленському після закінчення розмови з Путіним, - Білий дім

Автор: 

Зеленський Володимир (24628) Трамп Дональд (6348)


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Топ коментарі
+5
дякуюємо поригали
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04.07.2025 16:49 Відповісти
+4
:ригаємо:
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04.07.2025 16:44 Відповісти
+4
Дуже просив, щоб томагавки на Київ не летіли, бо Іскандери вже були
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04.07.2025 16:49 Відповісти
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:ригаємо:
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04.07.2025 16:44 Відповісти
Є надія на відновлення постачання американської зброї та ***********.
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04.07.2025 16:53 Відповісти
На відновлення поставок ішак не впливає
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04.07.2025 16:59 Відповісти
Бо це війна Байдена!
Якби Трамп був того часу президентом - війна ніколи би не почалася!

Як шкода що ніде нема смайликів з матом....
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04.07.2025 17:08 Відповісти
Підтримка України в війні проти росії відповідає інтересам США і навіть Трамп не може це змінити!
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04.07.2025 17:13 Відповісти
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04.07.2025 16:45 Відповісти
Шо ж видумають
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04.07.2025 16:45 Відповісти
і шо? вночі таки запалає мацква?...
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04.07.2025 16:46 Відповісти
ну якщо рудий "гексет, ну піт" не запровадить після цього санкції проти України? - то це вже буде зелена перемога...
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04.07.2025 16:47 Відповісти
"Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами - https://t.me/ermaka2022/6528 написав керівник ОП Андрій Єрмак. .
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04.07.2025 16:48 Відповісти
дякуюємо поригали
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04.07.2025 16:49 Відповісти
рудий донні змістовно визнав, що розчарований ****** через небажання припиняти війну?
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04.07.2025 16:49 Відповісти
Дуже просив, щоб томагавки на Київ не летіли, бо Іскандери вже були
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04.07.2025 16:49 Відповісти
важлива й змістовна розмова
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04.07.2025 16:52 Відповісти
Два дурноплиги поділилися скетчами...
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04.07.2025 16:52 Відповісти
Після минулої розмови США зупинили постачання зброї. Після цієї розмови, як думаєте, США введуть санкції проти України?
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04.07.2025 16:54 Відповісти
«Це час показати путіну, що ми налаштовані серйозно. І це починається із забезпечення України всіма озброєннями, авторизованими Конгресом, щоб посадити Путіна за стіл переговорів», - Майкл Маккол, республіканець із Техасу.
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04.07.2025 16:55 Відповісти
Поки що більше скидається на задоволення вимог Путіна, одна з яких - заборона на постачання зброї в Україну.

Можливо, умовами перемовин між Путіним та Трампом, Московія висунула саме непостачання зброї, яка є чутливою для Московії
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04.07.2025 18:01 Відповісти
❗️Постачання зброї Україні ніяк не ставили під загрозу боєздатність Америки. Міністр оборони США Піт Хегсет навмисно ставить «палки в колеса» нашій країні, - NBC News (https://www.nbcnews.com/news/military/hegseth-halted-weapons-ukraine-military-analysis-aid-wouldnt-jeopardiz-rcna216790)

Коротко розповідаємо, чому ця зупинка є дійсно обурливою і як цей абсурдний крок приголомшив навіть Держдеп та членів Конгресу:

• Демократ Адам Сміт заявив, що дані про запаси зброї НЕ вказують на жодну критичну нестачу.
• Неадекватні заяви про "вичерпані запаси" - просто прикриттям для просування повістки про припинення військової допомоги Україні.
• Це блокування допомоги Україні було не єдиною, яку ініціював Хегсет. Перша сталася одразу після інавгурації Трампа (в травні). Згодом після скандалу в Овальному кабінеті.
• Конгресмени перевіряють законність зупинок і хочуть скасувати рішення Хегсета.

Висновок Генштабу США: поставки допомоги Україні не виснажать запаси США нижче критичного рівня.
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04.07.2025 16:54 Відповісти
Вирішили, хто з двох найвеличніших величніший?
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04.07.2025 16:56 Відповісти
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04.07.2025 16:59 Відповісти
Assisi
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04.07.2025 17:06 Відповісти
Судячи,що деталі будуть зовсім скоро є думка,що розмова була потужна .В ОПі думають,як посланого в дупу ішака зробити героєм.
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04.07.2025 17:04 Відповісти
Як наслідок розмови, шо тепер Трамп зупинить для України, чи розблокує для Кацапії?
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04.07.2025 17:04 Відповісти
Війна Байдена , путін ні до чого ? це вже треба кінченою мерзотою бути що б таке нести це дно,поговорили.Не дарма це бидло вербували кгб.
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04.07.2025 17:06 Відповісти
Не цікаво. Що нового скаже агент Краснов
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04.07.2025 17:13 Відповісти
дуже змістовна. дуже розмова....
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04.07.2025 17:18 Відповісти
"велика прекрасна розмова" - сказав зєлічкін шеф дерьмак.
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04.07.2025 17:20 Відповісти
Чи чудова розмова?Потужна? Хвилююся
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04.07.2025 17:23 Відповісти
 
 