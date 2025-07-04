Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, - ОП
4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель ОП Андрей Ермак.
"Очень важный и содержательный разговор между Президентами. Все детали - совсем скоро", - сообщил он.
Других подробностей по состоянию на сейчас нет.
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+5 Alex G.
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Якби Трамп був того часу президентом - війна ніколи би не почалася!
Як шкода що ніде нема смайликів з матом....
Можливо, умовами перемовин між Путіним та Трампом, Московія висунула саме непостачання зброї, яка є чутливою для Московії
Коротко розповідаємо, чому ця зупинка є дійсно обурливою і як цей абсурдний крок приголомшив навіть Держдеп та членів Конгресу:
• Демократ Адам Сміт заявив, що дані про запаси зброї НЕ вказують на жодну критичну нестачу.
• Неадекватні заяви про "вичерпані запаси" - просто прикриттям для просування повістки про припинення військової допомоги Україні.
• Це блокування допомоги Україні було не єдиною, яку ініціював Хегсет. Перша сталася одразу після інавгурації Трампа (в травні). Згодом після скандалу в Овальному кабінеті.
• Конгресмени перевіряють законність зупинок і хочуть скасувати рішення Хегсета.
Висновок Генштабу США: поставки допомоги Україні не виснажать запаси США нижче критичного рівня.