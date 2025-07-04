Зеленский о разговоре с Трампом: договорились работать над защитой неба Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп говорили, в частности, о российских воздушных ударах, возможностях ПВО и ситуации на фронте.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень важный и полезный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Поздравил Президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости.
Мы в Украине благодарны за всю оказанную поддержку, которая позволяет нам беречь жизни людей и нашу независимость. Мы сделали очень много вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный устойчивый, достойный мир. Нужна достойная сделка для мира, и Украина поддерживает американские предложения", - отметил он.
По его словам, Трамп очень хорошо информирован о ситуации на фронте и воздушных ударах РФ.
"Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд. Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это очень нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - рассказал Зеленский.
Также они обсудили взаимные закупки и инвестиции и обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами.
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А чи ти просто гнида зелена?
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Реєстрація: 04.07.2025
Може, хоч ти вгадаєш, який в нього був логін під час попередньої деактивації? Напевне, ти його ще й тоді посилав нах.
черга поцілувати йому дупу не меншає.
Забув сказати шо я кацап🤣🤣🤣іди накуй баран
Хто скаже, що Україна не бореться з дітьми пішли в сраку!!!
Йому куди дорожче власне бабло.
може спрацює
я б написав - мені не повірить
проте більш схоже на кдб-стьско-джихадську методу, навряд чи буде підтримана цивілізованим Заходом
тому "звільнені" зі служби специ не світять, чим займаються
західлюди подумають.
Ліворуч чи праворуч?
Але про необхідну для ЗСУ зброю - лише поговорили...
один обіцяв мільони дронів та сотні ракет в місяць другий обіцяв дати зброю після підписання ресурсноі угоди
і що та нічого
«домовилися працювати над захистом неба України»?Удвох будете чергувати на дахах,як у 2 св?
Китайський голова МЗС наголосив офіційно - що рашка повина перемогти Україну, бо в противному випадку штати притиснуть вузькоглазих!
Після кожноі "потужно та продуктивноі" розмови рудого з молью - новий потужний обстріл громад України!
І як ця зелень може прокоментувати в своіх звітах про своі світові , а особливо деремака, після туристичноі поїзди котрого до штатів, остані заблокували постачання озброєння Україні.
Ага. І точно будуть працювати. Аж дупи спітніють від праці.
Що наш дурник, що американський придурок - хрін редьки не кращий.
І взагалі вже час грати в гольф
Что ТРАМП таким способом подталкивает
Нас всех - украинцев
К переменам
Для демократической Америки
Зеленский - уже не президент
Потому что главное правило демократии
СМЕНЯЕМОСТЬ ВЛАСТИ
И демократии проводили выборы во время войны
А если это невозможно
То мы страна - парламентско - президентская
И парламент может создать
Правительство Национального Спасения
Трамп понимает ,что никаких документов
Зеленский как уже нелигитимный в итоге подписывать не сможет
В суде потом хорошие адвокаты опротестуют его подпись
Трамп не хочет иметь дел
С нелигитимным украинским президентом
Поэтому документы о минералах с украинской стороны
Подписывал не Зеленский
А Свириденко
Американцы понимают ,что его подпись на важных для них документах
Опасная вещь...
А ще про угоду - " Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції" Джерело: https://censor.net/ua/n3561586 Вова, ти вже забув, що заключив з цим гандоном угоду? Ти клявся на маравоні, що угода про копалини буде включати безпекові питання. Де ракети для Патріотів, де зброя? Ти за що копалини віддав?
somewhere already heard this...
Якийсь реально ахтунг, ...ск...ля...