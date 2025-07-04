Зеленский о разговоре с Трампом: договорились работать над защитой неба Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп говорили, в частности, о российских воздушных ударах, возможностях ПВО и ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важный и полезный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Поздравил Президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости.

Мы в Украине благодарны за всю оказанную поддержку, которая позволяет нам беречь жизни людей и нашу независимость. Мы сделали очень много вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный устойчивый, достойный мир. Нужна достойная сделка для мира, и Украина поддерживает американские предложения", - отметил он.

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По его словам, Трамп очень хорошо информирован о ситуации на фронте и воздушных ударах РФ.

"Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд. Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это очень нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - рассказал Зеленский.

Также они обсудили взаимные закупки и инвестиции и обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами.

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