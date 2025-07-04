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Новости Разговор Трампа и Зеленского Разговор Зеленского и Трампа
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Зеленский о разговоре с Трампом: договорились работать над защитой неба Украины

Разговор Трампа и Зеленского 4 июля

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп говорили, в частности, о российских воздушных ударах, возможностях ПВО и ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важный и полезный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Поздравил Президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости.

Мы в Украине благодарны за всю оказанную поддержку, которая позволяет нам беречь жизни людей и нашу независимость. Мы сделали очень много вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный устойчивый, достойный мир. Нужна достойная сделка для мира, и Украина поддерживает американские предложения", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, - ОП

По его словам, Трамп очень хорошо информирован о ситуации на фронте и воздушных ударах РФ.

"Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд. Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это очень нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - рассказал Зеленский.

Также они обсудили взаимные закупки и инвестиции и обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21126) США (27385) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+12
Це Ж О.П.А
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04.07.2025 17:30 Ответить
+11
Домовилися домовлятися про домовленості колись.
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04.07.2025 17:32 Ответить
+4
Шо, ДБР поіде клістрони на снр знімати? Досвід вже є.
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04.07.2025 17:32 Ответить
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Це Ж О.П.А
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04.07.2025 17:30 Ответить
Домовилися домовлятися про домовленості колись.
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04.07.2025 17:32 Ответить
Домовилися створити групи.... Які будуть домовлятися про майбутні домовленості
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04.07.2025 18:19 Ответить
Шо, ДБР поіде клістрони на снр знімати? Досвід вже є.
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04.07.2025 17:32 Ответить
Ти гнида сциклива скажи чого ти сцикло не мобілізувався???тільки не кажи шо ноги хворі??
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04.07.2025 17:36 Ответить
А про клістрони сказати вже нема що? чи в тебе не ноги, в тебе з мозком проблеми?
А чи ти просто гнида зелена?
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04.07.2025 17:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XqNIUq210XQ&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD Отлезь, гнида
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04.07.2025 17:42 Ответить
І кацап і гнида зелена. Хоча, а в чому різниця?
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04.07.2025 17:54 Ответить
Это одноразовое резиноизделие. Его задача - развести срач в теме. Не ведитесь.
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04.07.2025 18:08 Ответить
Vg hg

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Я читаю: 0

Реєстрація: 04.07.2025
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04.07.2025 18:07 Ответить
знову свіжезаряжений бот до тебе пристає...
Може, хоч ти вгадаєш, який в нього був логін під час попередньої деактивації? Напевне, ти його ще й тоді посилав нах.
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04.07.2025 17:41 Ответить
Баран ,, іди на куй
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04.07.2025 17:44 Ответить
А Трамп це зможе підтвердити?
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04.07.2025 17:33 Ответить
він вже забув про цю розмову,
черга поцілувати йому дупу не меншає.
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04.07.2025 18:15 Ответить
Обісрався ти вова .. За 3роки просрав усе
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04.07.2025 17:33 Ответить
за 6
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04.07.2025 17:39 Ответить
З початку повномасштабки
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04.07.2025 17:43 Ответить
А дого він не просирав?Він зайнявся знищенням України з 2019р.Чудово готував країну до вторгнення.Він повинен сидіти за зраду четвертий рік!
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04.07.2025 17:49 Ответить
Знищення України відбувається вже 30 років після обрання кравчука а не Чорновола.. Планомірне і впевнене
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04.07.2025 17:52 Ответить
Знайомі ОПівські тези,щоб прикрити зраду ішака .Не на всих таке діє,є люди не з 73% і 10%,які зовсім забили в 2019р
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04.07.2025 17:55 Ответить
Таким довбойобам як ти шо в лоб шо по лбу,,
Забув сказати шо я кацап🤣🤣🤣іди накуй баран
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04.07.2025 18:05 Ответить
Типовий виборець ЗЕ,тупий,ще й матюкливий
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04.07.2025 18:24 Ответить
Подивимось що буде далі. Надія є.
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04.07.2025 17:34 Ответить
Головне що не прозвучало от Трампа , що путін хороший хлопець.Прогрес ціною Життя.
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04.07.2025 17:34 Ответить
В мене краща ідея. Треба викрасти з Парижа дочку *****, від прости Господи, гражданкі Кривоногих. І після кожного обстрілу відсилати йому пальчик дочки БАНДЕРолькой

Хто скаже, що Україна не бореться з дітьми пішли в сраку!!!
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04.07.2025 17:34 Ответить
знаєш, навіть власна дочка ***** і нах не потрібна....
Йому куди дорожче власне бабло.
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04.07.2025 17:36 Ответить
Але вони на те не підуть. Тому що є устна домовленість, як вони не б'ють по нашій енергетиці, то ми не б'єм по НПЗ. Так і тут є договорняк, що родичів чіпати НЕМОЖНА!!! Бо якщо, щось станеться з дочкой *****, то станеться щось з мамкой Рімкой. Але хто така мамка РІмка для народа України? Да ніхто,це та хто народила цього зеленого вишкребка
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04.07.2025 17:38 Ответить
не знаю, чи є така домовленність з ****** - але вередині України такої домовленності нема.
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04.07.2025 17:43 Ответить
От тому нам потрібні незалежні патріоти бєспрєдєльщікі, яких випускають за кордон, чи вони вже там, мають красиву зовнішність, трошки бабла і бажання творити справедливість!!!
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04.07.2025 17:46 Ответить
та нема і не було по суті ніякої усної домовленості. ху йло постійно лупило по наших енергооб'єктах. наші на днях теж ****** по Саратовському НПЗ..
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04.07.2025 17:47 Ответить
Коли останній раз без світла сидів?
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04.07.2025 17:49 Ответить
ну так мова ж не тільки про світло. мова про енергетику в цілому. якщо ти і я сидів з світлом, то за той час кацапи винесли нам газову добувну інфраструктуру. і тепер замість власного газу ми змушені імпортувати газ.
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04.07.2025 18:00 Ответить
Коли останній раз без газу сидів?
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04.07.2025 18:07 Ответить
шо за тупе питання? на Львівщині, на Полтавщині кацапи винесли практично усі скважини, які добувають газ. газ зараз в Україну йде імпортний. тому без газу не сидить ніхто. тільки за той імпортний газ доведеться колись нам заплатити, бо зараз ми його імпортуємо на позичені гроші.
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04.07.2025 18:26 Ответить
Ти привів Трампа до влади і ще смієш тут щось писати?
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04.07.2025 18:28 Ответить
краще відпиши в особистий аккаунт донні, що Україна його любить
може спрацює
я б написав - мені не повірить
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04.07.2025 17:38 Ответить
Давно треба вжев бивати дітей ТОП-росіян по всьому світу, але наша влада на це не піде, бо їні діти ходять з дітьми наших ригослуг в один кабак.
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04.07.2025 17:40 Ответить
ідея гарна, правильна
проте більш схоже на кдб-стьско-джихадську методу, навряд чи буде підтримана цивілізованим Заходом
тому "звільнені" зі служби специ не світять, чим займаються
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04.07.2025 17:44 Ответить
Зараз не совєцький союз, всім насрать, що захід люди подумають.
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04.07.2025 17:50 Ответить
Де на фото дитина?
Ліворуч чи праворуч?
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04.07.2025 17:41 Ответить
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04.07.2025 17:48 Ответить
Домовились про "можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій" означає не що інше, як "ДОМОВИЛИСЬ ДОМОВЛЯТИСЬ І НАДАЛІ"

Але про необхідну для ЗСУ зброю - лише поговорили...
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04.07.2025 17:35 Ответить
Вовна не переймайся він тебе розвів як дурачка, це не його війна , в своїй голові він її закінчив
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04.07.2025 17:35 Ответить
Треба серйозно та багато працювати над тим, що вже є в Польщі далі поїхало, як і було заплановано, в Україну. Треба для цього створювати експертні групи, проводити складні та тривалі наукові дослідження та сподіватися на удачу в пошуку складного наукового рішення цієї надзвичайної проблеми
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04.07.2025 17:35 Ответить
Не бреши. Трамп вже одразу сказав, що втручатись не буде і це не його війна.
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04.07.2025 17:37 Ответить
А Трамп? - ні кує ні меле
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04.07.2025 17:37 Ответить
ЗЕ та Трамп два нарциса пообіцяли друг другу це вже смішно і кожний дулю тримав у кармані
один обіцяв мільони дронів та сотні ракет в місяць другий обіцяв дати зброю після підписання ресурсноі угоди
і що та нічого
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04.07.2025 17:37 Ответить
Можна детальніше
«домовилися працювати над захистом неба України»?Удвох будете чергувати на дахах,як у 2 св?
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04.07.2025 17:38 Ответить
Досить його в жопу цілувати, вован. Не дасть він тобі петріотів, і грошей не дасть. Він тупо тягне час, дозволяючи ***** захоплювати нові території.
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04.07.2025 17:38 Ответить
***** території здав і здає таки вован-наркоман.Все,до чого торкається зрадник приречене на провал,що цілком логічно!
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04.07.2025 17:44 Ответить
Це хочь новини читає?
Китайський голова МЗС наголосив офіційно - що рашка повина перемогти Україну, бо в противному випадку штати притиснуть вузькоглазих!
Після кожноі "потужно та продуктивноі" розмови рудого з молью - новий потужний обстріл громад України!
І як ця зелень може прокоментувати в своіх звітах про своі світові , а особливо деремака, після туристичноі поїзди котрого до штатів, остані заблокували постачання озброєння Україні.
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04.07.2025 17:44 Ответить
домовилися працювати над захистом неба України

Ага. І точно будуть працювати. Аж дупи спітніють від праці.
Що наш дурник, що американський придурок - хрін редьки не кращий.
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04.07.2025 17:47 Ответить
тампон знов сказав, що ця війна байдена.... а в тебе нема костюма.
І взагалі вже час грати в гольф
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04.07.2025 17:48 Ответить
ми прийдем до дніпра і це оголосим перемогою
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04.07.2025 17:48 Ответить
який у нас говнакамандучий багатопрофільний роботяга,як не новина він вже відпрацьовує,є специ по доріжках-це у нього через хімічні реакції не природнього походження???
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04.07.2025 17:50 Ответить
Перед цим теж Зеля поговорив з Трампом про захист України. Як результат повністю задоволений розмовою Трамп заблокував допомогу Країні. То про це душа в душу поговорили?
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04.07.2025 17:50 Ответить
А трампон вже казав, що розмова була чудова?
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04.07.2025 17:56 Ответить
У меня ощущение
Что ТРАМП таким способом подталкивает
Нас всех - украинцев
К переменам
Для демократической Америки
Зеленский - уже не президент
Потому что главное правило демократии
СМЕНЯЕМОСТЬ ВЛАСТИ
И демократии проводили выборы во время войны
А если это невозможно
То мы страна - парламентско - президентская
И парламент может создать
Правительство Национального Спасения
Трамп понимает ,что никаких документов
Зеленский как уже нелигитимный в итоге подписывать не сможет
В суде потом хорошие адвокаты опротестуют его подпись
Трамп не хочет иметь дел
С нелигитимным украинским президентом
Поэтому документы о минералах с украинской стороны
Подписывал не Зеленский
А Свириденко
Американцы понимают ,что его подпись на важных для них документах
Опасная вещь...
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04.07.2025 17:57 Ответить
На фоні збільшення масованих бомбувань і припининення Трампом постачання зброї виділеної ще Байденом - "Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність". Джерело: https://censor.net/ua/n356158 Знайшов час коли сраку ************* вилизувати.
А ще про угоду - " Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції" Джерело: https://censor.net/ua/n3561586 Вова, ти вже забув, що заключив з цим гандоном угоду? Ти клявся на маравоні, що угода про копалини буде включати безпекові питання. Де ракети для Патріотів, де зброя? Ти за що копалини віддав?
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04.07.2025 18:05 Ответить
Ти вже надомовлявся,бовдур
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04.07.2025 18:06 Ответить
1 п**дун +1 п**дун = 2 п**дуна
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04.07.2025 18:12 Ответить
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04.07.2025 18:16 Ответить
that was beautiful and great conversation.
somewhere already heard this...
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04.07.2025 18:17 Ответить
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04.07.2025 18:18 Ответить
Судячи по подяках Трамп прислав нам у поміч шостий флот а не припинив допомогу.
Якийсь реально ахтунг, ...ск...ля...
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04.07.2025 18:19 Ответить
 
 