Фон дер Ляєн після масованого обстрілу України Росією: ЄС не може покладатися на інших у захисті Європи
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після масованої атаки РФ на Україну заявила, що Європейський Союз повинен самостійно відповідати за свою безпеку, не покладаючись на сторонні сили.
Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"Ми дуже чітко бачимо, що війна все ще триває, а загроза з боку Росії залишається", - наголосила фон дер Ляєн. Вона додала, що захист Європи - це внутрішня відповідальність самого Євросоюзу: "Ми не можемо покладатися на інших у захисті Європи".
Очільниця Єврокомісії також повідомила про плани збільшення витрат на оборону та військову індустрію. За її словами, це сприятиме як безпеці, так і розвитку економіки, зокрема створенню нових робочих місць.
Топ коментарі
+3 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар09.07.2025 12:15 Відповісти Посилання
+2 Kravchenko Igor
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+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.07.2025 12:09 Відповісти Посилання
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І де живуть "афро-азійські королі? На сьомому континенті, в Афро-Азії?
Так, Євразіоафрика - єдиний континент, штучно виділена "географами" Євразія з'єднана з Африкою Суецькім перешийком. Наявність рукотворного каналу не відміняє цього факту.
Тільки, чур, без консенсунсосні. Бо мад'яри, для прикладу, заблокують будь-яке пересування солда, вже не кажучи за техніку.