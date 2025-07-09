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Новини Безпека Європи Масований ракетний обстріл
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Фон дер Ляєн після масованого обстрілу України Росією: ЄС не може покладатися на інших у захисті Європи

фон,дер,ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після масованої атаки РФ на Україну заявила, що Європейський Союз повинен самостійно відповідати за свою безпеку, не покладаючись на сторонні сили.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже чітко бачимо, що війна все ще триває, а загроза з боку Росії залишається", - наголосила фон дер Ляєн. Вона додала, що захист Європи - це внутрішня відповідальність самого Євросоюзу: "Ми не можемо покладатися на інших у захисті Європи".

Очільниця Єврокомісії також повідомила про плани збільшення витрат на оборону та військову індустрію. За її словами, це сприятиме як безпеці, так і розвитку економіки, зокрема створенню нових робочих місць.

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Автор: 

Європа (1915) фон дер Ляєн Урсула (813) війна в Україні (5162)


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Топ коментарі
+3
Американські виробники зброї дуже потішаться тим фактом, що їх поступово витискають з Європейського ринку зброї - дякуючи їх прекрасному енергійному лідеру, найкращому в світі укладачу угод
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09.07.2025 12:15 Відповісти
+2
Відповідати самостійно, відповідальним призначити когось іншого, типу України.
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09.07.2025 12:19 Відповісти
+1
Так - на Трампа де вилізеш - там і злізеш
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09.07.2025 12:09 Відповісти
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Так - на Трампа де вилізеш - там і злізеш
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09.07.2025 12:09 Відповісти
Американські виробники зброї дуже потішаться тим фактом, що їх поступово витискають з Європейського ринку зброї - дякуючи їх прекрасному енергійному лідеру, найкращому в світі укладачу угод
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09.07.2025 12:15 Відповісти
Навпаки, Трамп забезпечив їх роботою.
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09.07.2025 12:20 Відповісти
яким чином?
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09.07.2025 12:42 Відповісти
Американські виробники зброї без замовлень не залишаться. Зброя потрібна кожному афро-азійському королю та племінному вождю, а Кєтай поки що не може задовольнити всіх.
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09.07.2025 12:27 Відповісти
А чим "племінний вождь" (він типу племінний бик-виробник?) буде розраховуватись за поставлену зброю? Бананами?
І де живуть "афро-азійські королі? На сьомому континенті, в Афро-Азії?
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09.07.2025 12:41 Відповісти
Розраховуватись будуть алмазами, нафтою, "жидкозємєльнимі" металами...

Так, Євразіоафрика - єдиний континент, штучно виділена "географами" Євразія з'єднана з Африкою Суецькім перешийком. Наявність рукотворного каналу не відміняє цього факту.
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09.07.2025 12:50 Відповісти
Відповідати самостійно, відповідальним призначити когось іншого, типу України.
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09.07.2025 12:19 Відповісти
а що, вже пора створювати власні європейські збройні сили?
Тільки, чур, без консенсунсосні. Бо мад'яри, для прикладу, заблокують будь-яке пересування солда, вже не кажучи за техніку.
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09.07.2025 12:53 Відповісти
 
 