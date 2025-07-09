УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
320 4

Брекельманс після обстрілів України Росією: Україна хоче миру, Росія - продовжувати війну заради імперіалізму

Брекельманс про порушення простору НАТО дронами та ракетами

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна хоче вести переговори заради миру, тоді як Росія прагне продовжувати війну заради імперіалістичних цілей.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Російський терор не зупиняється - наймасштабніша повітряна атака (728 дронів, 13 ракет) по всій території України. Україна хоче вести переговори заради миру, Росія хоче продовжувати війну заради імперіалізму. Усі партнери України мають надати більше підтримки. І значно посилити тиск на Путіна", - заявив Брекельманс.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн після масованого обстрілу України Росією: ЄС не може покладатися на інших у захисті Європи

Автор: 

війна в Україні (5162) Брекельманс Рубен (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брекельманс після обстрілів України Росією: Україна хоче миру, Росія - продовжувати війну заради імперіалізму

Цікаво, чи помітив це хтось іще?
показати весь коментар
09.07.2025 13:01 Відповісти
Европа має зробити санкції Китаю вже зараз - не жувати соплі
Китай ЗЛИВ ПРИГОЛОМШЛИВУ заяву! Ця правда про "СВО" вражає - навіть союзники в шоці

https://youtu.be/5LgmkefZnuY?si=NCsIG8_rBcov5cKw
показати весь коментар
09.07.2025 13:01 Відповісти
Не заради імперіалізму а заради колонії , московія не є і не була імперією в класичному розумінні , не піднімайте цьому вбогому болоту імідж
показати весь коментар
09.07.2025 13:10 Відповісти
это не империализм-это в чистом виде нацизм
показати весь коментар
09.07.2025 13:12 Відповісти
 
 