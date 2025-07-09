Брекельманс після обстрілів України Росією: Україна хоче миру, Росія - продовжувати війну заради імперіалізму

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна хоче вести переговори заради миру, тоді як Росія прагне продовжувати війну заради імперіалістичних цілей.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Російський терор не зупиняється - наймасштабніша повітряна атака (728 дронів, 13 ракет) по всій території України. Україна хоче вести переговори заради миру, Росія хоче продовжувати війну заради імперіалізму. Усі партнери України мають надати більше підтримки. І значно посилити тиск на Путіна", - заявив Брекельманс.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".

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