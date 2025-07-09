Брекельманс після обстрілів України Росією: Україна хоче миру, Росія - продовжувати війну заради імперіалізму
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна хоче вести переговори заради миру, тоді як Росія прагне продовжувати війну заради імперіалістичних цілей.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Російський терор не зупиняється - наймасштабніша повітряна атака (728 дронів, 13 ракет) по всій території України. Україна хоче вести переговори заради миру, Росія хоче продовжувати війну заради імперіалізму. Усі партнери України мають надати більше підтримки. І значно посилити тиск на Путіна", - заявив Брекельманс.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.
Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.
За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво, чи помітив це хтось іще?
Китай ЗЛИВ ПРИГОЛОМШЛИВУ заяву! Ця правда про "СВО" вражає - навіть союзники в шоці
https://youtu.be/5LgmkefZnuY?si=NCsIG8_rBcov5cKw