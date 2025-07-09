Будріс засудив удари РФ по Україні: ЄС має негайно ухвалити 18-й пакет санкцій
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз негайно ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на найбільшу повітряну атаку по території України з початку повномасштабного вторгнення.
Про це він написав в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Будріс наголосив, що Європі слід не лише засуджувати дії РФ, а й вживати конкретних кроків. "Це не просто війна - це систематичний державний тероризм проти суверенної держави та цивільного населення", - зазначив дипломат.
Зокрема, він виступив за включення до нового пакета санкцій зниження граничної ціни на російську нафту.
Будріс підкреслив, що новий санкційний пакет має бути спрямований також проти обладнання та продукції, що використовуються у виробництві дронів і ракет. На його думку, зволікання з рішенням "грає на руку Путіну та його воєнним злочинам".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.
Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.
За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".
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