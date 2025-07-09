Будріс засудив удари РФ по Україні: ЄС має негайно ухвалити 18-й пакет санкцій

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз негайно ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на найбільшу повітряну атаку по території України з початку повномасштабного вторгнення.

Про це він написав в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Будріс наголосив, що Європі слід не лише засуджувати дії РФ, а й вживати конкретних кроків. "Це не просто війна - це систематичний державний тероризм проти суверенної держави та цивільного населення", - зазначив дипломат.

Зокрема, він виступив за включення до нового пакета санкцій зниження граничної ціни на російську нафту.

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Будріс підкреслив, що новий санкційний пакет має бути спрямований також проти обладнання та продукції, що використовуються у виробництві дронів і ракет. На його думку, зволікання з рішенням "грає на руку Путіну та його воєнним злочинам".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".

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