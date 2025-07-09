Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Як зазначається, Словаччина знову блокує ухвалення, незважаючи на "хороші та продуктивні" переговори з Єврокомісією щодо відмови від російських енергоносіїв у межах програми REPower EU.
За словами джерела, у залі "зростає гнів", адже зволікання відбувається на тлі наймасштабнішої повітряної атаки РФ по Україні.
Крім того, досі триває суперечка щодо збереження верхньої межі ціни на російську нафту. Проти виступають щонайменше три країни - Греція, Кіпр і Мальта.
Наступне обговорення документа заплановане на 11 липня. У ЄС сподіваються, що пакет вдасться узгодити до засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке має відбутися у вівторок, 16 липня.
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Що ж ними таке сталось..
Ні? То подивіться на ЄС.
А то і рибку і на ***, тобто отримувати від ЄС допомогу, т.я. вони рецептори і відпрацювати рашкини гроші за підрив ЄС!
А то це сосе з ЄС і відпрацовуває валізи налічману з рашки за розвал ЄС та отримування грошей ЄС на ведення війни з Україною!!
За рашкин газ ці два клоуна переховувають долляри на рахунки рашки!
Тобто, зараз ЄС ЯВЛЯЄТЬСЯ СПОНСОРОМ РАШКИ У ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ!
Нехай торгують з рашкою консервованим горошком, як за часи СРСР.
Та отп*здіть тих послів Словаччини або відправте у туалет на час голосування.