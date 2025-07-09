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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

словаччина

Посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, Словаччина знову блокує ухвалення, незважаючи на "хороші та продуктивні" переговори з Єврокомісією щодо відмови від російських енергоносіїв у межах програми REPower EU.

За словами джерела, у залі "зростає гнів", адже зволікання відбувається на тлі наймасштабнішої повітряної атаки РФ по Україні.

Крім того, досі триває суперечка щодо збереження верхньої межі ціни на російську нафту. Проти виступають щонайменше три країни - Греція, Кіпр і Мальта.

Наступне обговорення документа заплановане на 11 липня. У ЄС сподіваються, що пакет вдасться узгодити до засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке має відбутися у вівторок, 16 липня.

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Автор: 

росія (66611) санкції (12328) Словаччина (1147)


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Топ коментарі
+14
Ніколи не повірю , що Європейський Союз не має жодних важелів впливу на якусь Словаччину !
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09.07.2025 14:21 Відповісти
+8
Можете уявити собі сім'ю із тридцяти чоловік, де двоє малих утриманців крутять усіма іншими?
Ні? То подивіться на ЄС.
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09.07.2025 14:25 Відповісти
+7
Скотина цей Хвицьо! Жалко що недострелили. Таким істотам не місце серед людей...
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09.07.2025 14:24 Відповісти
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Пробити блок - нє?
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09.07.2025 14:18 Відповісти
Яка несподіванка!
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09.07.2025 14:19 Відповісти
Кацап, тобі сюди:
............./´¯/).......
............/....//.......
.........../....//........
....../´¯/..../´¯\.....
..././.../..../..../.|_..
(.(....(....(..../.)..)..
.\................\/.../..
..\................. /.....
....\..............(.......
......\.............\......
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09.07.2025 14:27 Відповісти
І тебе вилікують і твоїх з ху...лостану теж.
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09.07.2025 14:43 Відповісти
Кацапізм не лікується традиційними методами.
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09.07.2025 14:49 Відповісти
Таоя племінниця та громадянська дружина (простими словами шльондра) це дві кацапсткі хвойди?
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09.07.2025 14:45 Відповісти
Ніколи не повірю , що Європейський Союз не має жодних важелів впливу на якусь Словаччину !
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09.07.2025 14:21 Відповісти
А як вони в себе чморили росісян 2007-2008..не обслуговували, не розуміли ызык..

Що ж ними таке сталось..
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09.07.2025 14:21 Відповісти
Це з невдалим вибором, вибрати бажали гея, а вибрали підораса
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09.07.2025 14:44 Відповісти
Скотина цей Хвицьо! Жалко що недострелили. Таким істотам не місце серед людей...
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09.07.2025 14:24 Відповісти
Можете уявити собі сім'ю із тридцяти чоловік, де двоє малих утриманців крутять усіма іншими?
Ні? То подивіться на ЄС.
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09.07.2025 14:25 Відповісти
путін купив двох-трьох найдешевших халамидників і керує в ЄС. А європейці думають, що це вони там командують
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09.07.2025 14:27 Відповісти
Все пройде на наступних виборах , народ терпіти це не буде .... на жаль помилково обрали промосковського популіста ! Всі мають пройти через це пекло щоб розуміння прийшло, на жаль ми проходимо кровʼю
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09.07.2025 14:28 Відповісти
Як вже неодноразово казав ЕС це лебідь рак та щука.
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09.07.2025 14:28 Відповісти
Ну що напереговарювались з Фіцою? Тільки за жабри ту тварь кацапську потрібно брати
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09.07.2025 14:29 Відповісти
Та виключіть їх з ЄС на час голосування.
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09.07.2025 14:30 Відповісти
А чого з ЄС тільки на час голосування? Постійно, нехай вступають в таєжний союз, як що він ім так подобається!
А то і рибку і на ***, тобто отримувати від ЄС допомогу, т.я. вони рецептори і відпрацювати рашкини гроші за підрив ЄС!
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09.07.2025 14:35 Відповісти
Вірно.
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09.07.2025 14:53 Відповісти
Трампло і пуйло хлопають в ладоши
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09.07.2025 14:32 Відповісти
Що фіцо ,що орбан це рашиські маріонетки ,які на дотаціях ЄС невже немає управи на ці так звані країни ?
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09.07.2025 14:33 Відповісти
Можна. Перестати гроші надавати.
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09.07.2025 14:36 Відповісти
Фріцо та орбанутий від цього не залежать, вони на зарплаті у ху...ла, а на свій народ вони класти хотіли, бо стільки бабла на лісний рахунок ні один ЄС не дасть
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09.07.2025 14:48 Відповісти
А до чого тут вони? Може словаки до тями придуть
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09.07.2025 14:50 Відповісти
їм там не набрид цей цирк?
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09.07.2025 14:34 Відповісти
нічого дивного-Словаччина підтримула нацистів у минулому тепер підтримує рашистів...
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09.07.2025 14:42 Відповісти
Потрібно перекрити фіцам та орбанам рецепцию з ЄС!
А то це сосе з ЄС і відпрацовуває валізи налічману з рашки за розвал ЄС та отримування грошей ЄС на ведення війни з Україною!!
За рашкин газ ці два клоуна переховувають долляри на рахунки рашки!
Тобто, зараз ЄС ЯВЛЯЄТЬСЯ СПОНСОРОМ РАШКИ У ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ!
Нехай торгують з рашкою консервованим горошком, як за часи СРСР.
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09.07.2025 14:48 Відповісти
Коли приймали статут ЄС то забули приказку - в родині не без виродка. Той випадок, коли довго думали, а отримали якусь херню...без зміни статута вся ця ЄС при прийнятті рішень -цирк на дроті..хоча може так воно і було замислено насамперед, хто зна
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09.07.2025 14:51 Відповісти
Вимикайте говнопровід " Дружба" і домовляйтесь...
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09.07.2025 14:59 Відповісти
"у залі "зростає гнів"."
Та отп*здіть тих послів Словаччини або відправте у туалет на час голосування.
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09.07.2025 15:00 Відповісти
За словами джерела, у залі "зростає гнів", адже зволікання відбувається на тлі наймасштабнішої повітряної атаки РФ по Україні. ЄС- стара європейська колимага , котрою керує дишло.яке їй причепить рашистське куйло
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09.07.2025 15:02 Відповісти
Блокують бо так треба для європи
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09.07.2025 15:08 Відповісти
 
 