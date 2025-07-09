Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, Словаччина знову блокує ухвалення, незважаючи на "хороші та продуктивні" переговори з Єврокомісією щодо відмови від російських енергоносіїв у межах програми REPower EU.

За словами джерела, у залі "зростає гнів", адже зволікання відбувається на тлі наймасштабнішої повітряної атаки РФ по Україні.

Крім того, досі триває суперечка щодо збереження верхньої межі ціни на російську нафту. Проти виступають щонайменше три країни - Греція, Кіпр і Мальта.

Наступне обговорення документа заплановане на 11 липня. У ЄС сподіваються, що пакет вдасться узгодити до засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке має відбутися у вівторок, 16 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будріс засудив удари РФ по Україні: ЄС має негайно ухвалити 18-й пакет санкцій